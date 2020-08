Ikke gå i nettbrettfellen: Slik velger du riktig nettbrett til minstemann

Utvalget av nettbrett er stort, men styr unna de rimeligste alternativene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Barn får gjerne nettbrett før mobil. Foto: NTB Scanpix

Det kan høres fristende ut å slippe unna med en tusenlapp for et nettbrett til fireåringen. Men pass på, det billige nettbrettet kan fort vise seg å bli en dyrekjøpt erfaring.

I jakten på det optimale nettbrettet til minstemann, kan det være lurt å stille seg følgende to hovedspørsmål:

1. Ipad eller ikke?

Nettbrett for barn handler om enten Ipad, eller et av de mange nettbrettene som bruker Google Android. Et spørsmål om operativsystem og ikke minst pris.

Apples rimeligste Ipad koster i skrivende stund 3990 kroner. Da får du en 10,2-tommers skjerm, 32 GB lagringsplass og mer enn nok prosessorkraft under panseret.

Selv har jeg god erfaring med Ipad Mini til husets yngste. Men i motsetning til det man kanskje kunne forvente, har Ipad Mini med sin 7,9-tommers skjerm, en startpris på tusen kroner mer enn Apple forlanger for 10,2-tommeren. Til gjengjeld får du 64 GB lagringsplass.

Mulighet for å utvide lagringskapasiteten med minnekort, kan man som kjent se langt etter i Apples forretningsmodell.

Er dere Iphone-brukere, er det utvilsomt brukerfordeler som familiedeling ved å velge en Ipad til poden. Det samme gjelder Android-nettbrett om man bruker en Android-mobil selv.

På den annen side, er det fult mulig å forholde seg til begge operativsystemer og produsentens brukergrensesnitt. De såkalte «skinnene» som Samsung og co. legger på toppen av Googles operativsystem. Det handler om tilvenning.

Det finnes en rekke nettbrett å velge mellom med priser fra 700–800 kroner og oppover. De rimeligste modellene har gjerne lite innebygd lagringsminne. Planlegger du å laste ned filmer som skal ses i bilen eller på hytta uten wi-fi, spises lagringsplassen på 8 GB eller 16 GB fort opp når en time video krever 1–2 GB. Foto: Foto: Geir Amundsen

2. Hvilket Android nettbrett?

Er det uaktuelt å strekke budsjettstrikken til 3990 kroner og man ikke ønsker å sjekke ut bruktmarkedet, ja, så er det Android-nettbrettene som gjelder.

Her finnes det en rekke modeller å velge blant, fra mindre kjente produsenter til giganter som Samsung, Huawei og Lenovo.

Skjermstørrelse

Android-nettbrettene fås fra syv tommer og oppover. Selv om barnehender er små, ville vi styrt unna 7-tommerne og satt minimumsgrensen på åtte tommer.

Lagringsplass

Står nedlasting av filmer på menyen, vil du neppe angre på å velge et nettbrett med minimum 32 GB lagringsplass. Mange nettbrett lar deg rett nok utvide lagringsplassen med minnekort, men prisforskjellene på 16 GB og 32 GB behøver ikke være veldig store.

Mens du eksempelvis må ut med 1300–1400 kroner for et Huawei MediaPad T3 9,6" med 16 GB, får du et Huawei MediaPad T5 10,1" nettbrett 32 GB for 1900–2000 kroner.

For de ekstra kronene får du også en litt større og bedre oppløst skjerm, og gjennomgående bedre spesifikasjoner. Det betyr et nettbrett som kan vokse lenger med barnet og klare mer krevende oppgaver.

PS! Våre prissøk viser at Lenovo ofte tilbyr mer lagringsplass for pengene enn konkurrentene. Lenovos M10 med 32 GB går for rundt 1500 kroner.

Lenovo Tab M10 med 32 GB lagringsplass har en markedspris på rundt 1500 kroner. Foto: Lenovo

Med eller uten SIM-kort?

Kollega Synne angret på at hun ikke hadde kjøpt et nettbrett til treåringen som kunne brukes i mobilnettet. «Vi kan selvsagt bruke våre mobiler som modem når vi er i bilen, eller andre steder uten Wi-fi-dekning, men deling av internett tapper mobilbatteriet».

Jeg har erfart det samme selv. Som regel koster et nettbrett med SIM-kort og 4G-støtte mer enn modellvarianten som bare har wi-fi. Her er det duket for en avveining av brukerbehov mot pris.

Les også Velg riktig mobilabonnement: Forskjellene på «fri data» du bør være klar over

Batteri

Lading er logistikk. Og lite kan være mer kritisk for familiefreden enn et nettbrett som går tom for strøm på feil sted og tid. Alle batterier må lades, men jo lengre batteritid, desto bedre.

En god nødlader kan være smart å ha på lur.

Les også Ikke gå tom for strøm! Disse nødladerne holder liv i nettbrettet

Lurt å tenke på

Deksel

Nettbrett pluss barn, betyr gjerne fall. Et robust deksel bør derfor stå på innkjøpslisten sammen med nettbrettet.

Hos oss har Pro Tek-serien til Targus sørget for holde ungenes nettbrett hele, med unntak av et ublidt møte med flisene på et hotellrom i Spania, som krevde sin skjerm.

Et robust deksel kan fort vise seg å være vel anvendte hundrelapper. Foto: Foto Geir Amundsen

Foreldrekontroll

For best mulig innholdskontroll på ungenes nettbrett, finnes det egne barnemodus i form av apper som skal gjøre det enklere for foreldre å sikre at barna utforsker den digitale verden på en trygg måte. For eksempel Samsung Kids og Huawais Kids corner.

Med Samsung Kids kan man blant annet sette spilletidsgrenser og kontrollere hvilket innhold barnet skal få tilgang til. Foto: Samsung

Hodetelefoner

Et par robuste og trådløse hodetelefoner er kjekt å ha, når nok en episode av «Karsten og Petra» snurres i gang i baksetet.

Les også Test: De beste hodetelefonene til under tusenlappen

Gode nettbrettvaner

– Vi har ikke grunnlag for å si at skjermer i seg selv er farlig for barn, i moderate mengder. Men de må også få tid til å leke og til å være sammen ansikt til ansikt.

Det sier psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery til Aftenposten, i en sak om Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefalinger om skjermtid for de yngste.

Hun tror den skumleste effekten er om vi gjør barna ensomme foran skjermen, istedenfor å være sammen med barna våre.

Slik Montgomery ser det, er ikke det største problemet barn som ser for mye på skjermer.

– Den største faren jeg ser, er faktisk at foreldrene forsvinner inn i sine egne skjermer.

Barnevakten.no har følgende råd for hvordan foreldre kan engasjere seg når barna bruker nettbrett:

Vær aktivt til stede.

Ha en dialog om det som skjer på skjermen.

Navngi gjenstander og hendelser.

Repeter ord.

Still gode spørsmål om det som skjer i spillet eller appen.

Veiled og gi instruksjoner ved behov.

Ros barnet når de opplever mestring.

Kilde til tips: Silje Skaug, som har skrevet en doktorgradsavhandling ved NTNU om barns bruk av nettbrett.

Fakta Dette er WHOs anbefalinger om skjermtid og stillesittende aktiviteter Babyer under 1 år bør Ikke se på skjermer overhodet

Være fysisk aktive flere ganger om dagen, på ulike måter, spesielt gjennom lek på gulvet. Jo mer, desto bedre. Barn på 1–2 år bør: Ikke ha stillesittende tid foran skjermer, enten det er TV, videospill eller andre digitale skjermer. 2-åringers skjermtid bør begrenses til maks 1 time. Jo mindre, desto bedre.

Være fysisk aktive på ulike måter i minst tre timer gjennom dagen. Jo mer, desto bedre. Barn på 3–4 år bør: Være fysisk aktive på ulike måter i minst tre timer gjennom dagen. Minst en time bør være moderat til intensiv aktivitet.

Stillesittende skjermtid bør begrenses til 1 time. Jo mindre, desto bedre. Når barna sitter stille, oppfordres foreldre til å lese og fortelle historier for dem isteden. Les mer