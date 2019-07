Navneforsker: Her er syv navnetrender som gjelder nå

Ut ifra navnestatistikk de siste årene, har navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen merket seg syv aktuelle navnetrender.

I denne saken som er skrevet av Babyverden, presenterer Utne hver enkelt trend og hva han tror blir gjeldende fremover i tid.

1. To vokaler inntil hverandre

Svært mange av de mest brukte navnene de siste årene har to vokaler inntil hverandre, men i to ulike stavelser – som Sofie og Mathias.

Denne trenden har vart en stund og kom tidligere for gutter enn jenter. Men nå er trenden i ferd med å gå over, ifølge Utne:

– Kanskje skyldes det at foreldre ikke synes det er nødvendig å søke på slike navn fordi de er så kjente, eller så har de begynt å miste interessen for disse navnene, sier han.

De mest populære navnene i denne trenden er Leah, Amalie, Olivia, Aria, Matheo, Liam, Theodor og Samuel.

Dette tror Utne vil gjelde i årene fremover:

Færre navn med to vokaler inntil hverandre, men det vil også være utskifting av navnene som hører til denne trenden, slik at nye navn med to vokaler inntil hverandre overtar.

Utne har tro på Samuel, Theo, Leo, Leon, Aria og Amelia.

2. Klangfulle konsonanter

Tre konsonanter er overrepresentert i navnetoppen: l, m og n.

– For jentene er det først og fremst de tydelig stemte konsonantene l og m som er mye brukt. Den svært godt stemte konsonanten n var også mye brukt i jentenavn, men har sunket klart i bruk siden 2013, sier Utne.

Slike jentenavn det søkes mye på, er Alma, Leah, Ella, Selma, Luna, Nora og Hennie.

For guttene er l like populært, mens bruken av m og n har falt de siste årene.

– Det betyr at det går nedover blant annet med mange navn som begynner på Ma, som Mathias, Martin og Markus – kanskje også for Matheo, sier Utne.

Liam, Lucas, Matheo, Henrik, Benjamin, Emrik, Samuel og Even er populære guttenavn innenfor denne trenden.

Konsonantene r, j og v er også mye brukt i navn, men disse har falt i bruk de siste årene, ifølge Utne.

Navn med r som det søkes mye på nå, er Henrik, Ulrik, Emrik, Sander, Nora, Frida, Aria og Erle.

For j og v er Olivia, Tuva, Vilja, Vilde, Oliver, Iver, Benjamin, Ludvig og Even mye søkt på.

Dette tror Utne vil gjelde i årene fremover:

L og m vil fortsatt være populære konsonanter. Helst l for gutter, og begge konsonantene for jenter.

Utne har tro på Ella, Olivia, Selma, Amelia, Vilja, Liam, Ludvig, Ulrik og Samuel.

3. Konsonanter med stopp

Konsonantene p, t og k har nesten gått ut av bruk i jentenavn, forteller Utne:

– Blant de 25 mest søkte jentenavnene på Babyverden våren 2018 var det bare ett slikt navn, nemlig Tuva.

De andre tre navnene i topp 25 i fjor var Tiril, Mathilde og Thea.

– For guttene er disse konsonantlydene mer populære fortsatt, og det søkes for eksempel ganske mye på navn som Matheo, Oskar, Lucas og Henrik.

Mykere konsonanter med stopp er b, d og g har vært litt, men ikke mye brukt for begge kjønn den siste tiden.

Iben, Saga, Frida, Ada, Hedda, Vilde, Alfred, Theodor, Ludvig og Tobias er blant navnene som søkes mye på.

Dette tror Utne vil gjelde i årene fremover:

Mer bruk av de myke stopplydene b, d og g for jenter.

Utne har tro på Iben, Saga, Frida, Ada, Hedda og Vilde.

4. Populære endinger

Siden 2006 har alle topp ti-navnene for jenter sluttet på vokal, forteller Utne.

– Siden 2010 har syv av ti jentenavn sluttet på a, som Emma, mens det før 2000 var vanligst at navnene sluttet på e, som i Sofie og Julie.

De to sistnevnte navnene er fortsatt mye i bruk. Andre navn som er populære og slutter på e, er Erle og Vilde. En del jentenavn har i-uttale til slutt, men det skrives med i, y og -ie, som Ingrid (stum d), Jenny, Ellie, Lilly og Hennie.

Ifølge Utne ser foreldre i økende grad ut til å være på jakt etter jentenavn som slutter på konsonant:

– Mange søker på navn som Iben, Ellinor og Tiril.

Det har lenge vært vanlig at guttenavn slutter på konsonant. Fra 1995 til 2015 sluttet alle guttenavnene i topp ti på konsonant, men vokalendinger øker i popularitet.

Eksempler på slike navn er Noah (stum h), Matheo, Ailo, Theo, Leo og Mio.

Dette tror Utne vil gjelde i årene fremover:

Mer bruk av jentenavn som slutter på i-lyd og guttenavn som slutter på o-lyd.

Utne har tro på Hennie, Jenny, Matheo, Theo, Leo og Ailo.

5. Lengde, antall stavelser og antall konsonanter

Topplistene for bruk i Norge tidligere år og søk på Babyverden i 2019 viser at foreldre er delt i om de ønsker korte eller lange navn.

– Det kan nesten se ut til at navn enten blir enda lenger eller enda kortere enn det vi har sett i det siste.

I topplistene ser vi at foreldre fortsatt velger navn med mange stavelser som Olivia, Emilie og Amalie, forteller Utne:

– Men i søkene hos Babyverden kan det se ut som brukerne helst leter etter navn som bare har to stavelser, som Leah, Ella, Emma, Ada og Noah. Vi må nok vente er par år for å se en tydelig trend her.

Dette tror Utne vil gjelde i årene fremover:

Færre stavelser og færre konsonanter for begge kjønn.

Utne har tro på Ella, Ada, Hedda, Aria, Erle, Luna, Liam, Iver, Isak, Even, Ulrik og Emrik.

6. Trykk på første stavelse

– Tidlig på 2000-tallet hadde tre-fire guttenavn i topp ti trykk etter første stavelse, men dette tallet har sunket etter 2010, forteller Utne.

Det gjelder navn som Alexander, Mathias og Emil. Matheo og Emil er unntakene.

Flere av jentenavnene etter 2010 har imidlertid hatt trykk lenger ut i navnet.

Eksempler på slike navn er Linnea, Sofie og Olivia.

– Trykk i annet enn første stavelse er altså vanligere i jentenavn enn i guttenavn nå, sier Utne.

Dette tror Utne vil gjelde i årene fremover:

Mer bruk av navn med trykk på første stavelse.

Utne har tro på Iben, Frida, Ada, Tuva, Vilja, Ellinor og Erle.

7. Økt bruk av nordiske navn

I topp 25 i 2018 var det tre nordiske jentenavn og ett nordisk guttenavn: Frida, Ingrid, Tiril og Håkon.

Ingen av navnene er nye i bruk, men har vært på omtrent samme plassering på listene siden 2010.

I topp ti for jenter er det tre nordiske jentenavn. Ser vi på topp 25, er antallet seks.

I rekkefølge er det Iben, Saga, Frida, Tuva, Erle og Vilde.

– Ingen av disse navnene har gammel norsk bruk, og kan kanskje oppfattes å ha et mer moderne preg, kommenterer Utne.

Det er ett guttenavn i topp ti og to i topp 25. Det er Iver og Even.

– De er gamle norske dialektformer som har vært i bruk i mange århundrer, sier navneforskeren.

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS, som holder til i Stavanger.

