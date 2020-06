Her er de skjulte perlene sørlendingene ikke forteller turistene om

På Sørlandet ligger perlene på rekke og rad. Vi har spurt dem som kjenner kysten best. Her er deres favoritter. Foto: Elise Rønnevig Andersen

Per Sandberg, Tom Nordlie, Monica Mæland og Dag Otto Lauritzen har alle et hjerte for Sørlandet. Her er deres favorittsteder.