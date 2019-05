Fem ting du må vite før du planter ute

Eksperten: Marianne E. Utengen

Utdanning: Gartner

Jobber som: Journalist i Det norske hageselskap

Jens Fremming Anderssen

Fredag 10. mai klokken 10.00 til 12.00 stiller Marianne E. Utengen til nettprat for å svare på det du lurer på om hage, planting og blomster. Send inn dine spørsmål på forhånd:

1. Hva kan plantes på balkongen og i hagen nå?

– Når vi kan plante ut avhenger veldig av hvor du bor og hva du vil plante. I sør har det vært planteklart lenge, mens i nord ligger snøen mange steder en god stund enda. Her vil også lokale forskjeller avgjøre. Er det såkalte sommerblomster du vil plante ut (pelargonia, margeritter, spanske margeritter, bidens, bacoba, lobelia, surfinia med flere), må du vente til faren for frostnetter er over, råder Utengen.

Er du av den utålmodige typen og ønsker å plante ut blomster med farge til nasjonaldagen, bør du velge blant de litt tøffere sortene.

– Stemor, løkblomster, ranunkler og tusenfryd er kjent for å tåle flere netter under null. Du kan eventuelt flytte plantene inn om natten dersom det er meldt en kald natt. Et lunende fleecepledd som nattdekke kan også gjøre susen for å holde sommerblomstene i live til det blir varmere i været, tipser hun og fortsetter:

– Så lenge du finner dem ute i hagesenteret, er det planteklart for busker, stauder og trær. Små grønnsaksplanter bør, som sommerblomstene, ikke plantes før frostfaren er over, og noen, som varmekjære bønner, mais og gresskar, enda litt senere.

2. Hva er viktig å huske og å passe på når man planter?

– Vann alltid rotklumpen før planting. Hold den under vann i en bøtte til det har sluttet å ploppe. Plant bare én centimeter eller to dypere enn planten sto opprinnelig. Sørg for at rotklumpen er dekket med ny jord.

Et annet tips er alltid å plante om, sier Utengen.

– Potten uteplantene står i, enten det er en busk, staude, et tre eller en sommerblomst, er altfor små til å dyrke videre i. Plant cirka like dypt som planten sto opprinnelig, men sørg for å dekke rotklumpen med jorda du planter i. Gjennomvann rotklumpen før du planter ved å holde den under vann i en bøtte til det har sluttet å ploppe, forklarer Utengen og legger til:

– Før du planter ute, bør du grave et stort hull der du gjerne kan blande inn litt kugjødselkompost. Vann deretter godt. Planter du i potte, bør du benytte store potter eller beholdere med hull i bunnen. Bruk heller én stor potte, enn tre små. Mye jord holder mer på vann enn lite jord i små potter, men overskudskannet må få renne ut.

Shutterstock / NTB scanpix

3. Hvilke planter er enklest å vedlikeholde?

– Vil du ha det lettstelt, kan du plante stauder med fine blad, prydgress, trær, busker og klatreplanter. Også på en balkong kan vi dyrke slike planter. Har vi store beholdere, er det er ingen grunn til at en balkong bare må være sommerblomster.

4. Hvilke planter bør man unngå dersom man helst ikke vil legge ned mye innsats?

– Planter som produserer noe til oss, altså blomster og grønnsaker, krever mest stell. Sommerblomster, som blomstrer hele sommeren, i full sol med mye vind, plantet i en potte, er det aller mest arbeidskrevende. På varme, solrike dager må vi vanne hver dag.

Med andre ord: Velg varige planter som har andre attributter enn full blomstring.

– Bladplanter med vakre bladtegninger som bladlilje (Hosta), alunrot, flekklungeurt, bispelue og eføy kommer igjen år etter år og gir varig glede i bed og potter. Det gir mindre arbeid og er besparende både for lommeboken og miljøet.

5. Hva slags utstyr og produkter trenger man for å lykkes med plantingen?

– God jord – helst kompostbasert, vannkanne, stor bøtte til vanning og en planteskje. Etter hvert litt gjødsel.