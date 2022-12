Her er neste sommers nye flyruter

Vår- og sommerprogrammet hos flyselskapene er klare. Det er særlig to land i Europa som får flere ruter.

Flere flyselskaper øker avganger til Nice i sitt sommerprogram.

Til neste sommer lanserer SAS 20 nye ruter. Det betyr ni nye europeiske reisemål og én ny innenriksrute i Norge.

Flyselskapene tror sommeren 2023 kan komme til å ligne 2019 i antall reisende. De fleste satser aller mest på reiser til Spania og Italia.

– Nå er vi inne i en normalisering med stabil drift, sier Tonje Sund, pressesjef i SAS.

Dette er de nye rutene fra Oslo:

Antalya, Tyrkia

Firenze, Italia

Catania, Italia

Venezia, Italia

Larnaca, Kypros

Stuttgart, Tyskland

Fra Bergen:

Milano, Italia

Nice, Frankrike

Ifølge Sund blir det også nye ruter mellom Haugesund-Trondheim og Haugesund-København og økt frekvens mellom Ålesund og København.

– Samlet sett gir det enda bedre forbindelser på Vestlandet.

Mye Italia og økning av ruter

Norwegian lanserer 13 nye ruter fra Norge, ni av dem fra Oslo lufthavn.

De nye rutene går til Sofia i Bulgaria, Bucuresti i Romania, Alanya/Gazipasa i Tyrkia, Porto i Portugal, Thessaloniki i Hellas og Skopje i Nord-Makedonia. Norwegian satser i likhet med SAS tungt på Italia med tre nye sommerruter fra Oslo til Bari, Milano/Bergamo og Bologna.

Fra Bergen blir det også en ny direkterute til Milano/Bergamo i Italia. I tillegg øker selskapet kapasiteten fra Bergen til Paris og Malaga, fra Stavanger til Alicante og Barcelona og fra Trondheim til Malaga.

I høst lanserte Norwegian dessuten to nye direkteruter fra Haugesund til de spanske feriefavorittene Malaga og Alicante.

Picasso-museet i Malaga, malerens hjemby. Den permanente samlingen er basert på gaver fra kunstnerens slektninger. Museet holder til i et gammelt 1600-tallspalass.

Øker til Italia og Spania fra Torp

Markeds- og kommunikasjonssjef, Tine Kleive-Mathisen, ved Torp lufthavn Sandefjord sier at Widerøe lanserer ny rute til Firenze og at de også øker avgangene til Nice til sommeren.

– Vi ser at om våren og sommeren er det veldig populært med reiser til Spania, og hos oss flyr både Norwegian og Ryanair til Alicante, Malaga og Palma. Storbritannia trekker også mange - til London og Manchester. Ellers er Italia veldig populært, da til Bergamo og Firenze, sier Kleive-Mathisen.

Wizz Air slipper muligens noen nye ruter i januar, mens Ryanair øker kapasiteten med seks prosent på eksisterende ruter fra Torp.

De ser også en annen trend ved flyplassen, og det er en markant økning i antall reisende med tog til flyplassen. Noe som betyr at de tiltrekker seg gjester langs hele Vestfoldbanen.

– Vi har vært oppe i økning på 20 prosent i noen måneder dette året sammenlignet med før pandemien, sier hun.

Widerøe satser på Flesland

I Bergen kommer Widerøe med fire nye utenlandsruter i tillegg til at de øker kapasiteten for flere eksisterende ruter til Firenze, Alicante, Nice og Palma de Mallorca.

De nye rutene er:

Liverpool (starter i mars)

Hamburg (starter i mars)

Dublin (starter i mai)

München (starter i mai)

Flyr: Nye steder i Hellas

Flyr har fortsatt ikke landet alle de nye sommerrutene sine, men kommunikasjonsdirektør Anita Svanes skriver i en e-post at det vil komme en rekke nye greske reisemål til sommeren.

I tillegg flyr de til blant annet sommerlige reisemål som Alghero og Palermo i Italia, Porto i Portugal, Thessaloniki i Hellas og Zadar i Kroatia.

Globetrotter Gunnar Garfors har reist svært mye og brukt mye tid på flyplasser verden rundt.

– Mye spennende til sommeren

Gunnar Garfors (48) har reist mer enn de fleste. Han har besøkt alle verdens land minst to ganger og er en mildt sagt ivrig reisende. Garfors er også en del av vårt reisepanel som årlig deler tips til reiser både i inn- og utland. Hva tenker han om sommerens nye ruter?

– Porto er undervurdert så det holder, Sofia er kjempespennende og Bucuresti et mekka for uteliv, fantastiske restauranter, lokal vin og et strålende utgangspunkt for turer til eventyrlige Transilvania. Thessaloniki er en diamant for historieinteresserte, badenymfer og utelivsløver, sier Garfors.

Han synes likevel det er litt defensivt å satse så hardt på Spania og Italia.

– Det underbygger flokkmentaliteten innen reiselivet. Litt av poenget med å reise burde være å oppdage nye steder og bli kjent med dem som faktisk bor der, ikke henge med naboen og sambygdinger. Dessverre er mange av oss fornøyde med å observere istedenfor faktisk å delta. Tomler opp på sosiale medium for avstandsbilder kan ikke konkurrere med opplevelser og vennskap med folk som faktisk bor der, mener han.

Han synes det er i overkant mange storbyer på programmet, men at det egentlig ikke gjør så mye.

– Med leiebil, buss eller tog kan en raskt ta seg utenom allfarvei for de som ønsker mer fred, ro og natur, sier Garfors.

– Vil folk fly mer eller tror du togtrafikken i Europa vil kapre flere reisende i kommende sesong?

– Nordmenn vil gjerne reise mer med tog, men kapasiteten ut er dessverre dårlig. Togene går for sakte og tilbudet av sovevogner er elendig. Dermed blir det fly på de fleste, og da er direkteruter helt topp. Liverpool, Dublin og Hamburg er også gullkantede gaver til vestlendingene.