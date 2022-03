Ukens tips: Slik holder du det ryddig hjemme

Ja, tro det eller ei, men det er faktisk mulig. Her får du åtte enkle tips til å holde orden i kaoset.

Liv Gravdahl er kjent som Hurryliv på Tiktok og Instagram. Hun har en stor følgerskare og er blitt kjent for sin systemer hjemme – blant annet ryddighet i kjøleskapet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ukens tips: Vi sjekker om det er mulig å rydde for å holde det ryddig.

Eksperten: Liv Gravdahl er aktuell med boken «Endelig ryddig». Hun har en stor skare av følgere på Tiktok og Instagram og er særlig kjent for å lage gode grunnsystemer i kjøleskap, skuffer og skap.

1. Lag et grunnsystem for tingene dine

– Det aller viktigste og som alt starter med, er å lage et grunnsystem. Alle ting må ha en plass hvis ikke baller det bare på seg. På kjøkkenet ditt har du sikkert glass, kopper og tallerkener på et fast sted, mens ting som batterier, teip, saks, lyspærer og annet bare flyter i en skuff eller et skap. Alt bør ha sin plass, sier Liv Gravdahl.

2. Slik lager du systemet

– Jeg liker å tømme skuffene mine helt og vaske dem før jeg sorterer tingene. Kast det du ikke trenger. Håndverksting skal et sted, ting til kontoret et annet og leker til barna har sin plass. Det meste går oppi egne bokser, og de er gjerne merket. Da får tingene en adresse, og alle i huset vet hvor de finnes. Mange blir stresset av rot. Det gjør jeg også, men med et slikt system blir jeg mindre stresset og har det bedre.

Dette er roteskuffen til Liv Gravdahl. Selv den er relativt organisert. – Alle ting må ha en adresse. Da er det mye enklere å holde det ryddig, sier hun.

3. Gå aldri tomhendt ut av et rom

– Det gjør virkelig hverdagen bedre for alle. Ta med kopper, aviser eller hva det måtte være fra bordet, ta bort klær og sokker fra sofaen. Og legg det på plassen sin eller til vask. Dette er en slags konstant ryddeprosess som er veldig effektiv, enkel og som alle kan klare, sier Gravdahl.

Tørrvarer har egne beholdere som er merket. Maten holder seg lenger, og det gjør det oversiktlig i skapene.

4. Esker er viktig

– Jeg elsker esker. Du trenger ikke å gå til innkjøp av nye esker for å lage et system. Se hva du har hjemme. Gamle isbokser, pappesker eller andre ting kan brukes til å samle ting i og deretter merkes.

Gå løs på en ting av gangen og finn ut hvor disse tingene skal «bo».

5. System i kjøleskapet = penger spart

– For noen år siden så mannen min og jeg at vi hadde et rotete og lite effektivt kjøleskap. Pålegg frøs fast i veggen bak, og det var null system. Og vi kastet altfor mye mat. Da kjøpte jeg egnede bokser, og begynte å sortere maten på den måten. Det ble mer oversiktlig, og et ekstra gode er at vi sparer veldig mye penger på det ved at kaster mye mindre mat enn før, sier hun.

Kjøleskap-organisering er noe av beste Liv Gravdahl har gjort. – Vi sparer penger og har langt mer oversikt over maten enn før, sier hun.

6. Robotstøvsuger kan være en god investering

Gravdahl har tre barn fra fire til åtte år og en katt. Det sier seg selv at det er mye aktivitet i hverdagen.

– Robotstøvsugeren er vår beste venn. Den avlaster veldig mye. Benytt deg av de hjelpemidlene som finnes for å gjøre det enklere i hverdagen for deg.

– Når jeg lager mat og den står og godgjør seg, så ser jeg om det er noe jeg kan vaske eller rydde. Det bruker jeg kanskje 15–20 minutter på, og da holder jeg det ryddig istedenfor å ta skippertak, sier Gravdahl. Her vasker hun kjøkkenfrontene.

7. For mange ting skaper rot

– Det er bare å innrømme at vi har for mange ting generelt sett. Hvert halvår har jeg en stor opprydning der jeg går igjennom alt av klær og sko til barna og til oss. Jeg tenker tilbake på sesongen og ser hva jeg bruker og ikke, og barnas klær gir jeg bort eller selger. Jeg rydder også i leker som gis til venner, naboer eller familie.

8. Alt på sin plass? Hva med å endre plassen?

– Når barna ble eldre, så vi at de ønsket å hjelpe til litt mer, og vi ønsket også at de skulle det. På kjøkkenet hadde vi glass og tallerkener i overskapene, men barna rekker ikke opp dit. For at de skal kunne hjelpe til med å rydde ut av oppvaskmaskinen eller dekke på bordet, flyttet vi de tingene ned i skuffer og skap på kjøkkenet. Hvor vi har ting er veldig innarbeidet, men noen ganger lønner det seg å endre plass. Alle kan hjelpe til, og vi får mer tid til andre ting, sier Gravdahl.