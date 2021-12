En gammel refe­ranse hindrer ham i å få ny jobb. Dette bør han gjøre, ifølge jobbeks­perten

En arbeidsgiver avviste ham på grunn av en dårlig referanse fra lang tid tilbake. Er dette vanlig?

Innsender mistenker at en arbeidsgiver for elleve år tilbake ødelegger karrieremulighetene.

Publisert: Publisert: I dag 06:30

Spørsmål: Jeg søkte på en stilling utlyst av et kjent rekrutteringsbyrå. Jeg ble kontaktet av rekrutteringsbyrået samme dag. De mente bakgrunnen min passer til to stillinger hos kunden og ville presentere meg videre. Det første intervjuet med rekrutteringsbyrået gikk bra. Profilen min ble sendt videre, men så kom en uventet beskjed.

Kunden ville ikke kalle meg inn. De husket navet mitt fra flere år tilbake, fordi en av referansene mine ga en dårlig omtale av meg. Jeg har jobbet flere steder etter dette. Når jeg tenker tilbake, har jeg ikke oppgitt noen som har et dårlig inntrykk av meg, i hvert fall ikke i mine fire siste jobber. I min første jobb måtte jeg gå av på grunn av nedbemanning. Der gjorde jeg noen feil som kan ha ført til en dårlig omtale. Men dette er elleve år siden.

Er det vanlig at man ikke blir innkalt på grunn av en dårlig referanse for så lang tid tilbake? Hvordan kan jeg hindre at en gammel referanse ødelegger for mine karrieremuligheter?

Hilsen anonym

Svar: Hei, og takk for spørsmål.

Det at du har fått en referanse som ikke er tipp topp for over elleve år siden, bør ikke være til hinder for å bli kalt inn til intervju, spesielt når du kan vise til gode attester gjennom flere ulike arbeidsforhold.

Gisle Hellsten er leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Han svarer på karrierespørsmål fra leserne.

Du gjør helt riktig i å benytte deg av referanser og referansepersoner som vil deg vel og sier fine ting om deg. Når du har flere referansepersoner å spille på, trenger du selvsagt ikke å oppgi en referanse som både er gammel og gir deg dårlige skussmål.

Elleve år er lang tid. Tidligere arbeidsgivere skal ikke lagre informasjon som er gitt i en ansettelsesprosess, som ligger så langt tilbake i tid. Det er utformet tydelige føringer på hvor lenge personlige data kan oppbevares. I 2018 ble det vedtatt en ny lov om behandling av personopplysninger. Denne gjør EUs personvernforordning (GDPR) til norsk lov.

Når det gjelder CV, søknad, attester og uttalelser fra referanser, kreves det samtykke fra søkers side for oppbevaring etter at prosessen er over. Samtykket vil da typisk gis for ett til tre år om gangen. Hvis ikke samtykke foreligger, skal denne typen data slettes.

Når situasjonen først har oppstått, er det alltid lurt å samle inn fakta, slik at man er helt sikker på hva foranledningen til avslaget er. Et første skritt kan være å høre med rekrutteringsbyrået om de kan bekrefte at det var den elleve år gamle referansen som var årsaken til at du ikke gikk videre.

Hvis de bekrefter at den referansen ligger til grunn for at de stoppet prosessen, sier det en hel del om arbeidsgiveren. Og du kan vurdere om det beste er å la det ligge. Eventuelt kan du ta kontakt med arbeidsgiver og få dem til å bekrefte at de ikke har lagret noen opplysninger om deg. Hva som blir riktig for deg, er det bare du som kan avgjøre.

Det var leit å lese at du ikke gikk videre i prosessen til akkurat denne arbeidsgiveren som vektlegger en gammel referanse. Likevel vil jeg anta at det ikke vil være til hinder ved ansettelser til andre fremtidige arbeidsgivere. Det er stor sannsynlighet for at disse ikke kjenner til den gamle referansen din, og du kan heller basere deg på nyere referanser.

Hvis du i tillegg får bekreftet at den aktuelle arbeidsgiveren faktisk har slettet data om deg, vil du forhåpentlig ikke møte på samme type uheldige omstendigheter igjen.

Lykke til videre!

Gisle

Gisle Hellsten Gisle Hellsten er leder ved Karrieresenteret ved UiO. Han er ekspert på CV-er, søknader og jobbintervjuer. Hellsten har lang erfaring med å karriereveilede. Han svarer på det meste innen studie- og karrierevalg.

