Halvparten av alle passasjerer har vært redde i bil. Få sier ifra.

– Som passasjer har man tross alt lagt livet sitt i andres hender. Da må det være greit å si ifra.

118 personer mistet livet på norske veier i 2022, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Det er 38 flere enn i 2021. Nå oppfordrer ekspertene passasjerer til å si ifra ved uforsvarlig kjøring. Bildet er et illustrasjonsfoto.

– Det er synd at man som passasjer skal risikere å føle på utrygghet basert på hva sjåføren av bilen velger å gjøre. Slik skal det jo ikke være.

Det sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk. Han har sett på undersøkelsen som viser at mer enn halvparten har vært redde når de har sittet på i bil.

Fart og uoppmerksomhet er tradisjonelt sett de vanligste medvirkende årsakene til trafikkulykker, forteller Steen. Han tror nettopp sjåførers hastighet og skjermbruk kan bidra til engstelse blant passasjerer.

– Ulykkesstatistikken viser jo at man absolutt har grunn til å føle seg ukomfortabel i disse tilfellene.

Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk

De yngste er mest redd – og dårligst på å si ifra

Undersøkelsen viser at 63 prosent av kvinnelige passasjerer har følt seg utrygge, mens hos menn er antallet 44 prosent.

Det er flest passasjerer i den yngste aldersgruppen, mellom 18 og 29 år, som har vært urolige for fart og kjøremåte.

Samtidig viser undersøkelsen at 22 prosent av alle passasjerene som har vært redde, har droppet å gi beskjed til sjåføren. Blant de yngste har hele 31 prosent unnlatt å ta det opp.

– De unge er mest bekymret og samtidig dårligst til å gi beskjed. Det bekymrer meg, sier fagsjef på motor i Frende, Roger Ytre-Hauge i en pressemelding.

Han fortsetter:

– Unge mennesker som nettopp har fått lappen, har mindre erfaring bak rattet. Hvis det er vennegrupper som er ute og kjører og det går litt for fort i svingene, er det viktig at de som sitter på tør å gi beskjed. Det kan i ytterste fall hindre en ulykke og redde liv.

– Ta ansvar for egen og andres sikkerhet

Steen i Trygg Trafikk har forståelse for at det kan føles ubehagelig å fortelle en sjåfør at man føler seg utrygg på grunn av vedkommendes kjøring.

Han minner likevel om at det er en plikt hver enkelt passasjer har.

– Det krever mot, men husk at ved å si ifra, tar du ansvar. Ikke bare for din egen sikkerhet, men også sikkerheten til sjåføren, medtrafikanter og eventuelle medpassasjerer, sier Steen.

Han legger til:

– Som passasjer har man tross alt lagt livet sitt i andres hender. Da må det være greit å si ifra.

Tidligere undersøkelser viser at sjåfører i de fleste tilfeller modererer seg når passasjerer gir uttrykk for bekymring eller redsel.

– Om man mot all formodning ikke blir lyttet til, vil jeg oppfordre til å be om å bli sluppet av, sier Steen.

Ungdomspsykolog Lars Halse Kneppe. Foto: Jan T. Espedal / Aftenposten

Psykolog: – Vær i forkant

Lars Halse Kneppe er i tett kontakt med ungdommer som psykolog på ulike videregående skoler i Oslo. Han oppfordrer alle, og spesielt unge, til å tørre å gi beskjed når de føler seg utrygg i bil sammen med andre.

– Når man føler for å si ifra, er det som regel et tegn på at man også bør si ifra, mener han.

Kneppe sier at det kan være ekstra vanskelig å si ifra når flere er til stede. Både fordi ansvaret pulveriseres og fordi man ikke ønsker å være en som overreagerer.

Han mener likevel det ikke bør stoppe en fra å varsle.

– Det er lett å tenke at det ikke er så farlig når andre ikke sier noe. Mest sannsynlig sitter de fleste og kjenner på akkurat det samme, men siden du ikke sier noe, sier ikke de noe heller.

Han råder til å være i forkant hvis du vet at den du skal sitte på med, ofte kjører uansvarlig.

– Vær tydelig på at det handler om dine følelser og din trygghet og at du ikke er komfortabel med å sitte på med noen som kjører fort. Det er ikke nødvendigvis kritikk av sjåføren.