Ukens grønne tips: Lyst til å spise grønnere i det nye året? Her er tre populære vegetarretter.

Eksperten: Hanne-Lene Dahlgren har skrevet flere kokebøker om vegetarmat og er aktuell med boken «En skikkelig digg kokebok 3». Hun deler også oppskrifter og råd på sin hjemmeside vegetarentusiast.no.

– Dersom lørdagspizzaen med kjøttdeig er din absolutte favoritt i løpet av uken, er det vanskelig å bytte den ut med en grønnsakpizza. Prøv i stedet å erstatte de måltidene du uansett ikke virkelig nyter, med noen vegetariske alternativer, tipser Hanne-Lene Dahlgren.

1. Hva kan hver enkelt av oss gjøre for å bli flinkere til å spise grønnere i hverdagen?

Her er Dahlgrens tips:

Start med å ta en titt på en vanlig uke. De fleste vil se at mange av måltidene i løpet av uken er terningkast tre eller fire. Vi spiser dem av gammel vane. Hva om du bestemmer deg for å bytte måltidene du uansett ikke virkelig nyter, med noen nye kjøttfrie retter?

Pass på at tilbehøret får en større plass på tallerkenen. Kjøttet har de siste årene fått mer og mer plass i maten, men det burde vært tilbehøret som fikk mer oppmerksomhet. Det er enkelt å endre.

Erstatt kjøttdeigen med en vegetardeig – eller spe ut halvparten av kjøttdeigen med linser eller finhakkede rotgrønnsaker. Da har du plutselig halvert kjøttforbruket og fått inn mye mer grønnsaker i kosten. Dessuten er det billigere. Dersom du bruker det samme krydderet som vanlig, vil du ikke smake forskjellen.

2. Blir man like mett av mat uten kjøtt?

– 100 prosent ja! Man blir like mett, og mange opplever at de blir mett på en bedre måte. Jeg tør påstå at man ikke føler seg like «tung» som etter et kjøttmåltid. Det at kroppen blir fylt opp med større mengder fiber, er dessuten fornuftig fra et helsemessig perspektiv.

3. Hvilke matvarer bør man alltid ha tilgjengelig hjemme for å lage god vegetarmat?

– Det ene er mye forskjellig krydder. Det andre er fett, enten det er olivenolje, rapsolje, fløte eller andre fettkilder. Det er lite fett i grønnsaker, så det trenger vi å tilføre for at maten skal bli ordentlig digg.

Selv har Dahlgren alltid gulrøtter, løk, spinat, bønner og linser tilgjengelig. Det samme med soyasaus, hoisinsaus og mange ulike typer krydder.

– Med det som base kan jeg lage utrolig mye – for eksempel taco, bolognese, hummus med kikerter og mettende, gode supper.

Hennes tips er å lage ulike toppinger for å tilføre maten mer konsistens og farger.

– Lager jeg blomkålsuppe, lager jeg for eksempel samtidig en topping av sprøstekte kikerter eller en liten quesedilla stekt med ost og linser.

Tre populære grønne hverdagsretter:

Bolognese med søte tomater og linser

4 porsjoner, 40 minutter

Ingredienser

20–25 cherrytomater, delt i to

stekeolje, f.eks. rapsolje

Rød pesto:

6 ss soltørkede tomater i olje på glass, grovhakket

10–12 basilikumblad

to never valnøtter

1 ss olivenolje

Grønnsakmiks:

3 ss olivenolje

1 rødløk, finhakket

2 gulrøtter, delt i små terninger

3 selleristenger, delt i små terninger

3–5 hvitløksfedd, finhakket

1 dl grovhakkede hermetiske tomater

1 ts tørket basilikum

2 ss balsamicoeddik

1 boks røde linser, 175–230 g, skyllet

2 dl vann

salt og pepper

400 g spagetti

frisk basilikum til å strø over

Bolognese med søte tomater og linser.

Fremgangsmåte

Begynn med å dele tomatene i to. Smør litt olje utover et bakepapir på et stekebrett, og fordel tomatene utover brettet med kuttsiden opp. Har du god tid, steker du tomatene ved 100 °C i 2–4 timer, hvis ikke, ved 230 °C i 15–20 minutter. Målet er at de skal bli litt godt stekt og tørket, uten at de blir svidd. Fortsett med pestoen. Bruk en foodprosessor eller stavmikser til å blande soltørket tomat, olivenolje, valnøtter og basilikum godt sammen til en tykk, rød saus. Sett til side. Fortsett så med grønnsakmiksen. Ha 3 ss olivenolje i en stor gryte eller kjele, og varm opp på medium varme. Stek rødløken i et par minutter, og ha så i gulrøtter og selleri, og la steke til alt er mykt. Tilsett hvitløk, rør til alt er godt blandet og aromaene siver ut i rommet. Bland så inn pestoblandingen og resten ingrediensene til grønnsakmiksen. La gryten få et oppkok, og senk så varmen til putrenivå i ca. 15 minutter til den har fått en kremet konsistens. Kok opp pastaen mens du venter. Når bolognesen har fått ønsket konsistens, blandes de ferdige tomatene inn i gryten. Smak til med salt, pepper og eventuelt sukker hvis tomatene ikke er så søte, og server med spagetti eller annen pasta. Topp gjerne med frisk basilikum.

Portobellosalat

4 porsjoner, 1 time

Ingredienser

Pekanknekk:

100 g gresskarkjerner

100 g pekannøtter

4 ss lønnesirup

2 ts olivenolje

½ ts salt

Krydderstekte kikerter:

1 stor boks kikerter, skyllet (230 g)

1 ss olje

1 ts spisskummen

1 ts paprikakrydder

½ ts salt

Krydret quinoa:

2 dl quinoa

4 dl vann

1 grønnsakbuljongterning

Marinert portobello:

2 ss tamari el. soyasaus

2 ss olivenolje

1 ss lønnesirup/honning

½ ts chilikrydder

½ ts spisskummen

½ ts røkt paprikakrydder

¼—½ lime

4 portobellosopp, i skiver

Dressing:

1 lite hvitløksfedd, finhakket el. revet

3 ss eplesidereddik

4 ss olivenolje

2 ts lønnesirup el. annen flytende søtning

½ ts salt

litt pepper

Annet:

200 g valgfri salat

150 g fetaost, gjerne plantebasert

granateple, renset

syltet rødløk

Portobellosalat.

Fremgangsmåte

Start med pekanknekk: Forvarm ovnen til 135 °C, over- og undervarme. Bland alle ingredienser, og spre de på et bakepapirkledd stekebrett. Stek i 35 minutter, sett deretter til side for avkjøling. Ha quinoa, vann og buljong i en kjele. Kok opp, og la småkoke på medium varme i omtrent 15 minutter til det er tørt i kjelen. Bruk en gaffel til å røre litt rundt når den er ferdig, og sett til side. Lag marinaden til portobellosoppen ved å blande alle ingrediensene sammen, og vend deretter portobelloskivene i den. Visp dressingen sammen, og vend inn i quinoaen når den er ferdig kokt. Når ovnen er ledig, sett opp varmen til 225 °C, over- og undervarme. Vend kikerter i olje og krydder, og stek i 15 minutter. Når du nærmer deg servering og alt er klart av tilbehør, steker du portobelloskivene i 2–3 minutter på hver side. Pass på at de ikke brennes. Bland quinoaen med salat, og legg resten av ingrediensene lagvis. Avslutt gjerne med fetaost, syltet rødløk og granateple.

Sellerirotsuppe

4 porsjoner, 45 minutter

Ingredienser

1 sellerirot, ca. 400 g

1 eple, uten skall og kjerne

olivenolje

2 dl rømme, gjerne plantebasert

7–8 dl vann

1 boks hvite bønner, skyllet*

2 grønnsakbuljongterninger

1 ts salt

litt pepper

Hasselnøttsmør:

25 g smør, gjerne plantebasert

1 neve hasselnøtter, grovhakket

Topping:

2 epler, i små terninger

½ agurk, i små terninger

½ sitron, saften

100 g smuldret fetaost, gjerne plantebasert

1 neve fersk dill, grovhakket

Valgfritt tilbehør:

godt grovt brød

chiliflak el.pepper

dill

pepper

sitron

*valgfri størrelse på boks, bare juster med vann mtp. tykkelse

Sellerirotsuppe.

Fremgangsmåte

Forvarm ovnen. 200 °C, over- og undervarme. Skrell selleriroten, og del den i store terninger på rundt 2x2 cm. Del eplet i båter, og legg de sammen med sellerirot på et bakepapirkledd stekebrett, og ringle over litt olje. Stek i 20–25 minutter til de er myke. Forbered i mellomtiden hasselnøttene. Legg nøttene i et lite rede av aluminiumsfolie eller bruk en liten ildfast form. La deretter nøttene steke med i 5–10 minutter, gjerne på slutten. Ha alle ingrediensene til toppingen i en blandebolle, og bland. Ha rømme, vann, bønner, buljong, salt og pepper i en blender, og tilsett epler og sellerirot når de er klare i ovnen. Kjør til du har en silkemyk suppe, gjerne opp til tre minutter for å få en helt glatt konsistens. Fyll eventuelt på med mer vann ved behov. Smelt smøret, og bland med hasselnøttene. Server suppen varm med rikelig med topping, hasselnøttsmør, gjerne ekstra dill, chiliflak og pepper

Alle oppskriftene er hentet fra Hanne-Lene Dahlgrens kokebøker.