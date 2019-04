24 timer i Palma de Mallorca

Her er de beste tipsene til et døgn i Palma de Mallorca.

08:00

Frokost ved havnepromenaden

Plukk opp en ferskpresset jus og næringsrik morgenmat fra Juice Factory før du fortsetter nedover Hort del Rei. Istedenfor å haste seg opp på høyden, fortsett forbi fontenen for frokost i Park de la Mar, med storslått utsikt over den imponerende katedralen. Grøntområdet ble anlagt på 1970-tallet i sammenheng med veiutbyggingen. Før dette gikk sjølinjen helt frem til bymurene. Parken blir hyppig brukt til festivaler og utstillinger.

Morten Uglum

09:00

Katedralen i morgenlys

Etter nesten 400 år med bygging, startet arkitekten Antoni Gaudí sine tilpasninger. Arbeidene med den mektige sandsteinsbygningen som troner over byen, ble startet allerede i 1229. Hoveddelen sto ikke ferdig før i 1346, men helt ferdig ble den ikke før i 1601. Den gotiske La Seu-katedralen er bygget ved en tidligere moské, som igjen var bygget ved en tidligere kirke.

La Seu er særlig kjent for sine 61 glassmalerier, hvor lyset fra det massive rosevinduet gothic eye skinner vakkert i morgenlyset. 215 trinn og 12€ tar deg til taket av katedralen, men da denne opplevelsen er svært populær, må den forhåndsreserveres via nettsidene catedraldemallorca.org.

Fakta: Mallorca Siden 1950 har en stadig voksende turisme tatt over for deler av den tradisjonelle sysselsettingen, men dyrking av appelsiner, sitroner, mandler og oliven er fortsatt viktig for øyas bærekraft. Selv om Mallorca er en av de største feriereisemålene i Europa, er masseturismen relativt isolert rundt badehotellene ved Palma Bay og Magaluf, hvor resten av øya er full av fiskerlandsbyer og vingårder.

10:00

Plaza Mayor før alle andre

Bak katedralen ligger byens tidligere arabiske og jødiske kvartal. En labyrint av trange bilfrie smug lar deg oppdage den historiske delen av Palma de Mallorca. Bortsett fra noen diskrete museer og gallerier er de fleste husene private, men gjennom portrommene kan man skimte de vakre bakgårdene.

I kontrast til disse fredelige kvarterene ligger de livlige handlegatene et steinkast unna. Følg Carrer de Santa Eulàlia innover byen mot gatekunstnerne ved Plaza Mayor. Langt ifra byens mest sjarmerende torg, men det tidligere hovedsetet for inkvisisjonen er likevel hjertet i gamlebyen.

Morten Uglum

11:00

Folketitting ved Plaça d’Espanya

Fra Plaza Mayor følger du Carrer del Sindicat, hele veien til det store utvalget av butikker ved handlesenteret El Corte Inglés. Plaça d'Espanya er trafikknutepunkt for byen. Her møtes buss, tog og bane, både fra flyplassen, feriebyene og fra den historiske toglinjen Ferrocarril de Sóller. I Parc de les Estacions like bak plassen avholdes regelmessig lokale festivaler.

12:00

Lunsj ved Mercat de l’Olivar

Sjømat og lokale grønnsaker bugner ved det tradisjonelle matmarkedet. Lokalprodusert ost og skinke side om side med årstidens nyhøstede råvarer. Endelig et matmarked som ikke handler om ferdigkuttet frukt i plastbeger eller smågodt i løsvekt. En rekke tapasbarer serverer utmerket mat med råvarer fra naboboden. Her har også flere av utsalgsstedene tappetårn eller tilbyr et glass lokalt produsert vin eller mallorcansk cava sammen med sine sirlig utstilte spesialiteter.

Eilert Larstorp Paulsen

Fakta: Reise hit og reise rundt Direktefly fra flere byer i Norge. Buss nr. 1 tar deg fra flyplassen til bysentrum for 5€ på kun 15 min. Taxi koster fra 20€ til Palma de Mallorca, ca. det dobbelte til hotellkompleksene ved Magaluf. Tyskernes chartergetto ved Les Meravelles ligger rett ved rullebanen. Det lille bysentrum oppleves fint til fots. Lokalbusser og rimelige taxi tar deg mellom bydelene. Sykkel er en fin måte å oppleve strandpromenaden mellom Palma sentrum og El Arenal på. Metro kan ta deg fra Palma Intermodal Station til de nordligere distriktene. Det går tog til Manacor og Sa Pobla.

13:30

Søt nybakt avslutning

Fulle av energi etter en smakfull lunsj. Følg den travle Carrer de Sant Miquel tilbake mot havnen. Plukk gjerne opp et par ensaïmades fra Forn del Santo Cristo. Disse søte melispudrede bakverkene er en favoritt blant de lokale, og blir det også raskt for besøkende. Ved dette bakeriet har de servert kunder det tradisjonelle gresskarfylte bakverket cabell d'àngel siden 1910. I dag lages de også med vaniljekrem, aprikos-, sjokolade- og marsipanfyll. Som om ikke det skulle rekke, baker de også den mallorkanske spesialiteten cocas de patata, herlige søtpotetkaker.

14:30

Tilpasset sykkelsightseeing

Selv om det går busser i alle retninger, får sykkel deg nærmere havet. Hos Nano Bicycles får du leid både racersykler i karbon, spenstige offroads, tandemsykler, elektriske sykler og ordinære tursykler. Det er flotte sykkelveier langs hele Palmabukten, enten man velger fem kilometer til den barnevennlige stranden ved hotelkompleksene langs Cala Mayor, eller til stranden ved det hyggelige området med småhusbebyggelse ved Ciudad Jardín, eller 15 kilometer forbi de solsengdekkede strendene ved de tyske charterturisters hellige gral til El Arelan.

Eilert Larstorp Paulsen

16:00

Pause i skyggen

Babel er ikke en hvilken som helst bokhandel, sett med norske øyne. Utenfor kan du sitte med en kopp kaffe, en øl eller et glass vin. Det er fint, men har ikke nødvendigvis så mye med bokhandel å gjøre. Inne derimot, er det hylle på hylle med bøker. I en av dem står Karl Ove Knausgård i godt selskap, med sin bok Un hombre enamorado. Og rett ved siden av finner du bokhandelens bar. labibliotecadebabel.es

17:30

Moderne kulturtid

Følg havnen til Bastion de San Pere, eneste gjenværende av totalt 13 festningsverk langs den en gang så ruvende muren som omkranset byen. Snedig bygget, og ble ansett som nærmest uinntagelig.

I dag er det Mallorcas moderne kunstmuseum Es Baluard Museu d’Art Modern som holder til i bastionen. I kjelleren er de gamle vannsisternene aljub renovert, og brukes til konserter og som selskapslokaler. En spennende kontrast mellom renessanseborgens ytre og de rene hvite linjene inne i museet. Ute i borggården Els Arcs møter det historiske det nye i en liten utendørsutstilling. Fra broen er det flott utsikt mot La Seu, Paseo Marítimo og den historiske bydelen Puig de Sant Pere. Ytterst på festningen ligger museets uteservering med flott utsikt mot Middelhavet.

Eilert Larstorp Paulsen

19:00

Aperitiff i solnedgang

Tidligere var El Jonquet fiskernes nabolag, og kanskje er dette bydelen som er best bevart. Et godt sted å se solen gå ned over denne historiske bydelen er fra terrassen ved det trendy boutiquehotellet Hostel Hostal Cuba. På taket av den vakre hjørnebygningen fra 1904 ligger en artig takbar med flott utsikt over både byen og havet. Takbaren er åpen for aperitiff fra mars til november, og serverer drinker og cocktails fra 19:00 og frem til midnatt. Og hvis du foretrekker å sitte på gatenivå, finnes også en utendørsterrasse. Denne Cuba-inspirerte plassen har også en populær nattklubb som våkner til liv etter ordinær leggetid. Ønskes fortsettelse på den cubanske stemningen er den folkelige La Perla de La Habana litt lenger opp i byen en god restaurant.

Styr unna Nikki Beach ved charterbyen Palma. Her finner du overprisede drinker med slitne appelsinskiver servert i plastikkglass på en overfylt strand uten kveldsol.

Eilert Larstorp Paulsen

20:00

Smakfulle overraskelser

Forser det livlige kvarteret ved Mercat de Santa Catalina til Bunkers restaurant, hvor en humoristisk gjeng virkelig vet å verdsette gastronomien. Ukomplisert mat spennende tilberedt. Rettene følger så klart sesong, og lokale råvarer fra markedet like ved foretrekkes. Krokett på epler og kamskjell, hummer med kirsebær, torsk med ansjos eller lam med bringebær, det er velkomponert og smakfullt. Kokkene bruker tradisjonelle oppskrifter, men er særdeles fordomsfrie og ikke redde for å tilføre kreativitet og nytenkning.

Tips! Både Duke og Amaya i samme gate er gode alternativer, Vandal er også å anbefale. Garito Café er en trendy hipsterhangout ved Can Barbara-marinaen. En stilig lounge for middag eller kveldssnack rett utenfor Palma sentrum, som forvandles til et livlig utested etter midnatt.

22:00

Utsvevende natteliv

For hipsterbarer og kubanske rytmer er Santa Catalina en fin bydel å bli værende i, men for byens kanskje beste drinker må man ta turen over Torrent de Sa Riera-elven til Passeig Mallorca de Palma og cocktailbaren Brassclub. Her serveres margarita og negroni, men også en rekke signaturdrinker. Dedikerte bartendere imponerer med drinkene Curry Thai og El Chilerito.

For en smak av de beste mikrobryggeriene fra Balearene, ta turen til Atomic Garden eller Tramuntana. Enkle og usminkede steder, men med imponerende utvalg lokalbrygget øl. En annen god øl-bar er Lòrien. For et utested nærmere turistsentrum er Cafe Atlantico et livlig alternativ. Gode vinsteder er Wine Industry i Santa Catalina og Wineing ved La Lonja. Jazz Voyeur, Abaco, Brooklyn og Kaelum er andre populære utesteder. De mest feststemte tar turen til den historiske nattklubben Tito’s ved Paseo Maritimo eller oktoberfeststemningen ved Megapark, begge 10 min unna med taxi.