Ferdighus med særpreg: – Vi er veldig glade for at vi valgte å prioritere en hel etasje kun til barna.

– Området minner litt om Wisteria Lane i TV-serien Frustrerte fruer, sier Hole lattermildt da hun åpner døren til det hvite trehuset, som er et av 15 hus i en boliggrend på Hjellestad utenfor Bergen.

Som småbarnsmor, klasseforstander og med en mann som er helikopterpilot, er hverdagene hennes hektiske.

Å kjøpe et nøkkelferdig hus ble derfor et naturlig valg for dem da de var på boligjakt og trengte større plass for noen år siden.

– For upraktiske mennesker som oss, var dette et praktisk valg. Skulle vi ha fikset ting selv, ville huset aldri ha blitt ferdig.

Droppet bad, fikk lekestue

Men å kjøpe et ferdighus innebærer ikke nødvendigvis at man må beholde alle produsentens løsninger. Paret grep muligheten da de fikk mulighet til å ta del i planleggingen av huset. De endret på romløsningen, bestilte en annen kjøkkeninnredning og et annet gulv enn det huset hadde som standardløsning.

– Vi valgte rett og slett å «tape» litt penger slik at vi fikk vi velge kjøkken- og gulvleverandør selv. Men den største forandringen vi gjorde, var å droppe det tredje badet, forteller Hole.

I stedet for et bad nummer tre valgte de heller i å lage en stor lekestue mellom soverommene i tredje etasje. Dermed fikk barna en hel etasje som de kan bruke til lek og moro.

Nå består huset av en åpen kjøkkenløsning og stue, TV-stue, lekestue, to bad og tre soverom. I tillegg har de et kontor, et kombinert trimrom og gjesterom, vaskerom, walk-in-garderobe og bod.

Marianne Wie

Huset er lyst med innslag av duse pastell- og kontrastfarger i både møbler, puter, malerier og bruksgjenstander.

– Vi bruker hele hjemmet vårt hver dag, og det er nok det vi liker best med det også: Vi har klart å skape et hjem uten mørke kjellere og fulle loft. Her er det liv og røre i alle tre etasjer hele dagen lang.

Et lekent hjem

Det var viktig for familien å sette sitt eget preg på hjemmet. De ville at interiøret skulle gjenspeile at de har det gøy sammen.

Derfor har de valgt lekne grep som andre kan inspireres av: Lekerommet har fått en vegg med tavlemaling for fri utfoldelse, butikk-krok, arbeidspulter i barnestørrelse og rosa saccosekker.

Datteren Lives rom har gullprikker på veggene og matchende paradis-klistremerker på gulvet.

– Vi er veldig glade for at vi valgte å prioritere en hel etasje kun til barna. Der oppe kan de leke og styre på, uten at de trenger å rydde alt før de skal legge seg. Det er verdifullt for barna å kunne fortsette leken neste dag, mener Julie Hole.

Fakta: Hvem, hva, hvor? Julie (34) og Vegard Hole (43) bor med barna Live (7) og Levi (2) i et nøkkelferdig hus på Hjellestad utenfor Bergen. X

For hektisk til styling

Interiørinteressen til Hole kom inn med morsmelken; hun vokste opp med en mor som var opptatt av interiør.

– Sykkylven er kjent for sin møbelindustri, og min mor var med på å produsere sofaen fra Formfin, som vi nå har i stuen, forteller hun.

Ved siden av lærerjobben deler hun bilder fra boligen sin på Instagram. Kontoen hennes har over 40.000 følgere, noe som har ført til at hun er blitt såkalt designambassadør for to lokale bedrifter.

– Elevene mine er så små at de har heldigvis ikke begynt å bry seg om likerklikk og følgertall helt enda. Jeg har alltid i bakhodet at det jeg deler, ligger åpent ute for «alle», så jeg må tåle at tidligere elever og foreldre til nåværende elever kan se det. Det gjør nok at jeg tenker meg om to ganger før jeg poster ting.

Men styling av huset driver hun lite med, forteller Hole, til det er hverdagen for hektisk.

Hennes syn på hus og interiør er avslappet og vennlig. Et tips til slutt:

– La deg gjerne inspirere av andre, men gjør det til ditt eget. Husk at det er du og familien din som skal bo og trives der.