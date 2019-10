Ah, dette var nye designtakter fra Bose! Noise Cancelling Headphones 700 (NCH 700) som nykommeren heter, er utvilsomt mer elegante og veldreide enn den storselgende Quiet Comfort-serien til Bose.

Men hva er dette, resirkulerte sykkelslanger? Bose har alltid vært gode på komfort. Mon tro hvorfor de har valgt å droppe det deilige alcantara-trekket på bøylepolstringen, til fordel for en gummivariant som mest av alt minner om materialet i den gamle Helly Hansen-regnjakken min?

Geir Amundsen

Bose hevder NCH 700 «er en helt nye type hodetelefoner». Et nytt og friskt design, ja vel, men det er fortsatt snakk om en variant på temaet hodetelefoner med aktiv støydemping og enkel tilgang til Apples Siri og Google assistent.

Nytt er at antallet mikrofoner er økt fra fire til åtte. Dette skal ifølge Bose gi både bedre støydemping og talekvalitet. Og endelig har Bose fått på plass USB C. Det gjør ladehverdagen enklere. Batteritiden er fortsatt 20 timer. Det er hele ti timer mindre enn det våre favoritter, Sony WH-1000XM3, holder det gående på fulladet batteri.

Geir Amundsen

Brukervennlighet

Geir Amundsen

NCH 700 har færre fysiske betjeningsknapper enn QC 35II. Det skyldes at Bose har kastet seg på trenden med berøringskontroll.

Ved å tappe og føre pekefingeren på den høyre øreklokken, kan du styre volum, sporvalg og besvare telefonsamtaler. Det fungerer bra.

Der QC 35II styres med Bose Connect-appen, er det Bose Music-appen som gjelder for NCH 700.

Skjermdump

Den byr på mer finmaskede justeringsmuligheter. Ikke minst kan den aktive støydempingen nå justeres i elleve nivåer, mot bare tre på QC 35II.

Fortsatt et stykke unna Sonys tyve trinn, men i praksis mer enn nok.

Men hvorfor ikke gi brukeren anledning til å tilpasse lyden til egen smak og kildematerial? Fraværet av en equaliser skal fort vise seg å bli et savn. Her har Bose mye å lære av Sony.

Så har da også Bose hintet om at en equaliser kan dukke opp med en fremtidig programvareoppdatering. Foreløpig må du nøye deg med telefonens egne, og gjerne begrensede lydinnstillingsmuligheter.

Det Bose NCH 700 derimot kan, og som Sony hodetelefonene ikke klarer, er å være tilkoblet, og spille musikk fra to enheter samtidig. Praktisk når man bruker både PC og mobil.

Geir Amundsen

Pluss i margen blir det også for at NCH 700 har fått en egen betjeningsknapp for valg av støydemping. Her kan du selv definere hvilke tre av de elleve nivåene et knappetrykk veksler mellom.

Et langt trykk på den samme knappen pauser musikken og slipper inn omgivelseslyd. Kjekt når du skal bestille en kaffe, eller få med deg beskjeder over høyttaleren på toget.

Mer diskret, om enn ikke like elegant som Sonys løsning hvor man må legge hånden over den ene øreklokken.

NCH 700 har støtte for Bose AR (Augmented Reality), «lyd-AR» som legger på et lag med lyd på det du ser.

For eksempel opplest informasjon om severdigheter du passerer på kart-appen på din vei gjennom byen. En teknologi som foreløpig er lite brukt, og ikke bør avgjøre ditt valg av hodetelefoner.

Kongen i luften

Geir Amundsen

Det var i luften historien om de støydempende hodetelefonene til Bose skal ha startet, da grunnlegger Amar Bose om bord på et fly, angivelig bestemte seg for at han ville lage hodetelefoner som gjorde at han kunne høre musikken bedre.

NCH 700 er med andre ord på hjemmebane i SAS-kabinen fra København til Oslo.

Geir Amundsen

Støydempingen viser seg raskt å være et par hakk bedre enn på Sony WH-1000XM3. Det er spesielt de høyere frekvensene, typisk for støyen i en trykkabin, som dempes merkbart mer.

Støy kan være så mangt. Støyen i togkupeen er ikke den samme som på bussen.

NCH 700 gjør en god jobb i de fleste omgivelser, men forskjellen på den og QC 35II er ofte minimal. På toget trekker fortsatt Sony WH-1000XM3 det lengste strået.

Geir Amundsen

Lydkvalitet

Hva er god lyd? Bose har sitt eget «sound». Du vet hva du får. I mine ører har de tunet seg i stadig litt mer nøytral og oppløst retning. Fortsatt ikke helt «hi-fi-politisk»-korrekt kanskje, men utvilsomt en lydsignatur som appellerer til mange.

NCH 700 låter i bunn og grunn veldig likt QC 35II. Litt mer oppløst og bedre dynamikk, men lyden er umiskjennelig Bose.

Geir Amundsen

Sammenlignet med Sony WH-1000XM3, er det først og fremst i bassregisteret at forskjellen blir åpenbar. NCH 700 har ikke den samme avgrunnsdype og hardtslående bassdynamikken.

Ta en låt som Billie Eilish «Bad Guy», som husets tiåring har klistret på pappas hjerne. Den blir rett og slett ikke like «bad» og rå, som med et par Sony WH-1000XM3 på hodet. Bose NCH 700 er heller ikke like oppløste og dynamiske i toppen.

I testperioden har jeg flere ganger tatt meg i å savne muligheten til å fintrimme lyden i Bose Music-appen. Slik Sony enkelt lar meg temme bassen på innspillinger den kan bli i overkant ivrig. Ønsket om en equaliser i Bose-appen er herved overlevert!

Geir Amundsen

Setter ny standard for talekvalitet

Hallo, kan du høre meg? Selv bruker jeg ofte hodetelefonene når jeg ringer. Ikke minst på jobb, og når jeg er på farten. Da er det kjekt å vite at den jeg prater med hører meg godt og får minst mulig støy fra kontorlandskapet og trafikken på kjøpet.

– Ah, det var stor forskjell, «kandidat A» er klart best, er den umiddelbare reaksjonen til journalistkollega Jon Roar, da jeg ringer han fra den støyfulle kantinen vår. Fortløpende bytter jeg mellom Bose NH 700, Bose QC 35II og Sony WH-1000XM3, uten å røpe rekkefølgen.

Stemmekvaliteten er bedre, og ikke minst makter de nye hodetelefonene til Bose å redusere betydelig mer av bakgrunnsstøyen. Både prating, og støyen fra bestikk som klirrer og stoler som flyttes. En kvalitetsforskjell jeg har fått bekreftet flere ganger i løpet av testperioden.

En fiffig detalj er muligheten til å justere hvor mye av din egen stemme du kan høre i en samtale. Selv endte jeg med å holde meg til «middels», som er standardinnstillingen.

Jon Roar Solset

Oppsummering

4190 kroner er tusen kroner mer enn Bose forlanger for QC 35II og hva du må ut med for et par Sony WH-1000XM3. Er NCH 700 verdt den ekstra tusenlappen?

Står samtalekvalitet høyt på listen og du flyr mye, lukter det nye hodetelefoner lang vei.

Er du fornøyd med dine QC 35II, vil neppe en oppgradering oppleves som et kvantesprang.

Bruker du primært hodetelefonene til musikk, ville jeg sjekket ut Sony WH-1000XM3. De låter hakket bedre og mer engasjerende. Ikke minst i bassen rocker de japanske hodetelefonene fjellstøtt.

NCH 700 er Bose sine beste hodetelefoner. De er bedre enn Sony i luften og på samtalekvalitet, men må se seg slått på støydemping i andre omgivelser og på musikkgjengivelse.

Valget handler om hvilke egenskaper du vektlegger. Og en tusenlapp.

Hvordan det gikk det med «sykkelslangen»? Bedre og mindre klamt enn fryktet, men ikke like behagelig som alcantara.

Fordeler:

Best på kabinstøy og talekvalitet

USB-C-lading

Kan være koblet til to enheter samtidig

Separate betjeningsknapper for stemmeassistenter og støydemping

Ulemper: