Slik løste kunstig intelligens førjulsstresset mitt

Du vet de øyeblikkene du oppdager teknologi der du tenker at verden aldri vil bli den samme igjen? Dette er et sånt øyeblikk.

Kaos før jul? - Finn frem reserveintelligensen din, skriver Elin Stueland, vaktsjef, tidligere digitalredaktør i Aftenbladet.

Elin Stueland Journalist

Jeg fikk korona, og plutselig var lista over alt jeg skulle nå før jul litt vel lang. Kunne kunstig intelligens ha fikset det jeg ikke får tid til?

Jeg skal gi det et forsøk. For i forrige uke ble et nytt verktøy for kunstig intelligens lansert, for første gang fritt tilgjengelig. Tjenesten ChatGPT henter informasjon som allerede ligger på nett, og genererer imponerende sammenhengende logikk i svarene på alt du spør om.

Vi har allerede sett artige «håndmalte» bilder som AI (Artificial Intelligence/kunstig intelligens)) genererer, ikke veldig nyttig for de fleste av oss. Vi har sett «deepfake», som er videoer av folk som sier ting de aldri har sagt. I Aftenbladet har vi robotene som genererer tekster om bolig, bedriftsresultat og fotballkamper, det er ikke spesielt intelligent teknologi når vi nå ser hva kunstig intelligens egentlig kan gjøre.

ChatGPT feier oss av banen, selv om mulighetene begrenses av at den ikke vet så mye om ting som har skjedd etter 2021 – og den begrenses av din evne til å komme på spørsmål. Og den refererer bare til informasjonen den har tilgjengelig, den faktasjekker ikke.

Fakta Fakta om ChatGPT GPT er en forkortelse for Generative Pretrained Transformer . Det er en maskinlæringsteknikk som brukes til å generere tekst basert på en forhåndstrent modell. ChatGPT er laget av OpenAI som er et forskningsforetak der Elon Musk er styreleder.

ChatGPT er blitt matet med store mengder tekst fra ulike kilder.

Når du stiller ChatGPT et spørsmål eller gir den en oppgave å utføre, vil den bruke det den har lært fra treningen for å lage en tekst som svarer på spørsmålet eller fullfører oppgaven på en meningsfull måte. (Kilde: ChatGPT) Les mer

Bare artig – eller hverdagsnyttig?

Jeg hadde det ikke forferdelig travelt, men med begrenset energi, så var fristelsen stor: kan AI gjøre jobben, så slipper jeg?

Lista mi så slik ut:

1. Skrive en bakgrunnsartikkel i Aftenbladet om hvordan AI endrer samfunnet vårt.

2. Lage en kalender som gir meg forslag til hva rampenissen skal gjøre påfølgende dag.

3. Lage ei liste over ting jeg kan gi til kjæresten til jul.

4. Skrive julekort. Hodet er helt bomull, kommer ikke på noe å skrive.

5. Lage eventyr jeg kan fortelle til seksåringen på sengekanten (kalendergave).

6. Oppmuntre 11-åringen som akkurat tapte en fotballkamp.

7. Lage en quiz til avslutningen av treningsgruppa mi.

8. Skrive e-post til jobb og si at jeg ikke kan komme på jobb fordi jeg ikke er frisk.

... og for å sjekke om jeg egentlig trengs på jobb:

9. Skrive en liten nyhetssak i Aftenbladet om været i Stavanger.

Kjør!

1 Skrive en bakgrunnsartikkel i Aftenbladet om hvordan AI endrer samfunnet vårt.

2 Lage en kalender som gir meg forslag til hva rampenissen skal gjøre påfølgende dag.

3 Lage ei liste over ting jeg kan gi til kjæresten til jul.

4 Skrive julekort. Hodet er helt bomull, kommer ikke på noe å skrive.

5 Lage eventyr jeg kan fortelle til seksåringen på sengekanten (kalendergave).

6 Oppmuntre 11-åringen som akkurat tapte en fotballkamp.

7 Lage en quiz til avslutningen av treningsgruppa.

8 Skrive e-post til jobb og si at jeg ikke kan komme på jobb fordi jeg ikke er frisk.

9 Skrive en kort nyhetssak i Aftenbladet om været i Stavanger.

Jeg er helt målløs.

Sist jeg opplevde at teknologien forandret hvordan hjemmelivet var, det var i 2016. Huset er siden da fylt opp med Google-høyttalere som spiller musikken vi ber om, skrur på lysene vi vil ha, forteller hvem som ringer på, den vekker oss om morgenen og teller ned når vi baker. Det er kjempepraktisk, men de gjør ikke mer enn vi forventer, selv om det var barnslig moro da de kom.

Dette her er en ny dimensjon. ChatGPT tenker for deg, den formulerer seg utover det du forventer. Den har åpenbare svakheter, den gjengir bare et bilde av informasjonen som allerede ligger tilgjengelig på nett – det betyr at den på gitte forespørsler kan servere fordommer og fraser du ikke ønsker. Det ligger foran oss en lang rekke praktiske og etiske problemstillinger, kanskje spesielt for skoleverket. Det har allerede norske lærere varslet om i et brev til Stortinget.

Og så er det det åpenbare fra mitt lille prosjekt: en stol har fire bein, ikke to. Forslagene til rampenissen er ikke spesielt kreative – og kronikken gir ikke noen nye refleksjoner.

Men akkurat nå løste den ni ting som ble for mye for meg på et ganske lavt nivå for samfunnet. Det holder for hodet mitt i øyeblikket.

Takk, reserveintelligens.