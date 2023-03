Designer Donnys unike univers

– Ikke spør hva som foregår oppi hodet mitt, for det vil du ikke vite, ler designeren bak det unike Fomo-universet, Donny Gardarsson.

Det nye tilskuddet til Fomo er en bar med Hawaii-tema. Blant kuriositetene er en gammel folkevogn plassert ved bardisken.

Etter å ha vandret rundt i de 34.000 kvadratmeter store lokalene med adresse Grenseveien 21 på Forus er det et helt naturlig spørsmål å spørre. For hvor tar han det fra? Hvor henter en inspirasjon? Hvordan kommer han på å dele en bil i to og henge på veggen, lage bord av gamle vannrør eller henge en flytank fra andre verdenskrig i taket?

Den gode galskap

Det som på godt norsk kalles coworking har i det siste blitt et utbredt konsept. Et fysisk sted med kontorer hvor virksomhetene deler på møterom, fellesarealer, spisested og kanskje et treningsrom. En slags kontorets Airbnb. En arena for å bygge nettverk og skape vekst i egen virksomhet.

Fomo på Forus har alt dette.

Men de har så mye mer.

Fomo har Donny.



– Donny har den gode galskapen som skal til for å skape et univers som dette. Han er et unikum innen design og innredning, sier Magnus Øgård Meisal. Han er daglig leder i Fomo Works AS og en av to unge rogalendinger som startet eventyret i 2019.

Dette innbydende møterommet har fått navnet «Madame Chocolate». Foto: Kristian Jacobsen I møterommet «Madam Chocolate» renner det over av sjokolade, laget av gips formet i damestrømper. Foto: Kristian Jacobsen

Gullrammen som omkranser de to strutsehodene, er en gave fra kunstneren Ivan Storm Julisussen.

Spektakulært

Fomo ligger på Forus. Industriområdet mellom Sandnes og Stavanger ble til som et resultat av oljealderen. Nyttig, men uskjønt. Det er mye motorvei, grå betong og store upersonlige kontorbygg.

Utvendig er det ingenting ekstraordinært med Grenseveien 21. Innvendig er en helt annen sak. En gang holdt Statoil, nå Equinor, til her. Etter at de flyttet ut i 2015 sto bygget tomt i fire år, helt til kompanjongene Magnus Øgård Meisal og Daniel Harvei Sandvold kom på banen. De så muligheter ingen andre kunne forestille seg. Nå er bygget trolig et av landets største gjenbruksprosjekt, og utvilsomt blant Norges mest spektakulært innredede kontorfellesskap.

– Det fine med det Donny gjør, er at det ikke lar seg kopiere. Ingen andre enn han kan få til noe som dette, sier Magnus Øgård Meisal.

En gammel flytank fra andre verdenskrig omgitt av røde skyer pynter opp i taket.

Bak hver dør åpenbarer det seg et nytt synsinntrykk, wow-effektene kommer på rekke og rad. Møterom og fellesareal har ulike tema. Det er «Madame Chocolat», et møterom med «sjokolade» dryppende fra taket, det er en sirkusmanesje eller en tropisk hage med flamingoer og fossefall.

Og det er en flytank som henger i taket. En gang rundt andre verdenskrig havnet den på et jorde på Jæren. Det kom Donny for øret at bonden gjerne ville bli kvitt tanken, og fikk kjøpe den for en billig penge.

– Jeg tenker ofte at det er disse tingene som finner meg, ikke omvendt, sier Donny Gardarsson.

Møterommene på Fomo har ulike tema. Som dette burlesk/sirkus-inspirerte rommet.

En Ikea-lampe har fått et røffere utseende med spraymaling og nagler.

Det er i stillheten kreativiteten oppstår, der ligger en kilde til inspirasjon som hjelper meg i mitt virke som kunstner.

Donny Gardarsson

Et av verdens underverker

Det er vanskelig å ikke la seg begeistre av Donny Gardarssons unike univers. Det fikk investor og kunstsamler Christian Ringnes nylig erfare, han sammenlignet Fomo med et av «verdens åtte underverker» og ble så imponert at han bladde opp 360 millioner kroner for å være med på moroa.

– Ja, det är roligt, humrer den svensk-islandske designeren. Han er 49 år, født på Island, vokst opp i Sverige og har alltid likt å gjøre verden rundt seg mer fresh og fargerik. Et av hans aller første minner et at han som liten «pojke» syntes innredningen i barnehagen var kjedelig og monoton.

– Jeg liker å tøye kreativiteten så langt det er mulig, sier Donny. Han bruker sin mangfoldige og fargerike livserfaring i det han skaper. For Donny har vært med på litt av hvert. La oss bare nevne noe; han har vært munk i Burma, studert meditasjon i Kina, levd med sjamaner i Amazonas og han har drevet med boksing på profesjonelt nivå.

Dette er ikke Paris, Firenze eller Barcelona. Dette er en av flere innvendige balkonger med utsikt over Fomo Avenue.

Designeren Donny Gardarsson bruker sin mangfoldige og fargerike livserfaring i det han skaper. Her i den nye baren som foreløpig går under navnet «Playa del Fomo».

– Kanskje den beste beskrivelsen av meg selv ville være «en eventyrlysten verdensreisende munkegründer», sier han og forteller om et av sine mange eventyr.

– Min mor kjøpte et spise-og-overnattingssted ved Nilens bredde i Uganda. Jeg drog dit for å hjelpe henne med innredningen. Planen var å bli et par uker. Det ble åtte år. I Uganda er det ikke Ikea eller andre møbelkjeder hvor man enkelt kan plukke det man trenger. Jeg snekret senger av treverk som jeg fant i bushen, en annen gang kom jeg over en gammel kano av tre som jeg gjorde om til en hammock.

Også årene som munk lærte Donny mye om skapende prosesser.

– Det er i stillheten kreativiteten oppstår, der ligger en kilde til inspirasjon som hjelper meg i mitt virke som kunstner, sier Donny Gardarsson. Nå når Fomo-prosjektet snart er ferdig, ser han frem til nye spennende utfordringer som designer.

– Fomo har vært et drømmeprosjekt, tre fantastiske år med hard jobbing, og jeg er enda ikke ferdig. Belønningen får jeg i gleden og begeistringen i øynene til de som kommer hit. En gang møtte jeg med en «tjej» som ble så begeistret at hun ville jobbe her. Det var ikke så nøye hvor hun fikk jobb, eller hva hun jobbet med, bare hun fikk muligheten til å komme hit hver dag.

I de 34.000 kvadratmeter store lokalene med adresse Grenseveien 21 på Forus har den mangfoldige kunstneren og designer Donny Gardarsson skapt et ekstraordinært univers. Det digre apehodet var en gang en del av en lekepark og skulle kastes. En bekjent tipset Donny som reagerte umiddelbart. Han ga apen øredobber, nesepiercing og på hodet festet han en piassavakost som hanekam. Og vips, lekepark-apen ble til en rocke-ape. Foto: Kristian Jacobsen Denne bilen fant Donny Gardarsson på finn.no. Da var den et gammelt vrak, nå har halvparten fått nytt liv på Fomo. Foto: Kristian Jacobsen

Kreativ og kunstnerisk kaos i en av lokalets mange ganger. Foto: Kristian Jacobsen Det er Wow-effekter i alle krinkler og kroker. Synsinntrykkene er mange. Foto: Kristian Jacobsen

I skrivende stund holder 130 små og store virksomheter til på Fomo. Men det undertegnes stadig nye kontrakter. Her fra et av pauserommene. Foto: Kristian Jacobsen Blomster og trestiger i taket. Et av Donny Gardarssons mange kreative påfunn. Foto: Kristian Jacobsen

En sykkel malt i samme farge som veggen, og gamle kofferter saget i to som hyller til nips og snurrepiperier av ymse slag. Foto: Kristian Jacobsen Myke og florlette lamper pynter opp i et av kontorlokalene. Foto: Kristian Jacobsen

Sydlandsk stemning på Forus. Foto: Kristian Jacobsen Gamle industrilamper gir et dust og behagelig lys på gangveggen. Foto: Kristian Jacobsen