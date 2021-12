Her er julens heteste gavetips til gameren

Den større og mer lyssterke skjermen er bare en av flere viktige forbedringer på Nintendos Switch OLED Edition.

Jul og vinter er høysesong for gamere i alle aldre. Her er tips for deg som vil vekke jubel når noe hentes frem fra under juletreet.

