Da drømmehuset kom til salgs mens de var på ferie, kjøpte de det usett

Da familien falt for et gult hus på toppen av Nøtterøy, bestemte de seg for å fylle det med glade farger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Kjøkkenet er det eneste rommet i huset som ikke ble pusset opp da familien tok over det gule huset i 2020. Det har en åtte meter lang kjøkkenbenk som gir god plass til at store og små kan lage mat sammen.