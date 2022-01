– En danske i Oslo passer godt i et murhus, sier Ellen Heiberg Thomsen. Hit til Hoffsbyen hageby flyttet familien for 25 år siden. Da de etter hvert fikk tre barn, ble tilfeldigvis leiligheten over dem til salgs. De kjøpte, slo sammen to til en og fikk nok plass til å kunne bli boende.