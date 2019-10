Ukens grønne tips: Fire måter å bli kvitt klærne du ikke bruker lenger

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Hva skal du gjøre med klær du ikke liker lenger, som er blitt for små eller for store? Husk: Selv hullete håndklær kan få nytt liv.

Nordmenn kaster i snitt 23 kilo tekstilavfall hver i året, ifølge forskningsrapporten Klesforbruk i Norge. Ifølge FN-organet UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) slipper klesindustrien ut et større drivhusgass-volum enn all flytrafikk og sjøfart i verden.

1. Levere til Fretex’ eller Uffs containere

Fretex: Klærne bør være tørre og gjerne rene, anbefaler Fretex. Pakk dem i en plastpose og knyt posen igjen. Man kan også levere tekstiler med hull, de går til energigjenvinning. Fretex selger noen klær, noen sendes utenlands og noen deles ut via Frelsesarmeens sosiale lavterskeltilbud.

Uff: Uff vil ha klær og tekstiler som kan brukes igjen. De skal være rene og tørre. Noe blir reparert eller sendt til materialgjenvinning. Tøyet blir hovedsakelig sendt utenlands. Pengene de får inn ved innsamling og salg av tøyet blir brukt til humanitært arbeid i Asia og Afrika.

2. Salg via apper og nett

Tise, letgo og Shpock er salgsapper for brukttøy og ting. Man oppretter en profil og legger ut bilder av tingene. Beskrivelse, størrelse tagger og pris er viktig å ha med. Bildene bør være gode og vise plagget eller tingens tilstand. Tenk Instagram når du legger ut. Ta en titt på suksessfulle brukere og se hva de gjør riktig for å få solgt varene sine.

Finn.no er et annet alternativ. Vær bevisst på hva du skriver i overskriften for at folk skal finne annonsen din.

Facebook Marketplace eller kjøp- og salgsgrupper. Hvis du søker «Kjøp, salg» og stedet der du bor kan du få treff på relevante grupper i nærområdet.

Tenk over: Vil du møte kjøperne eller foretrekker du å sende varene? Hvem skal betale porto? Du betalte kanskje en liten formue, men hvor mye er folk egentlig villige til å betale to år senere? Noen legger prisen en hundrelapp over ønsket pris, så er det rom for pruting.

Fakta: Én t-skjorte=1400 liter vann For å produsere én enkelt t-skjorte kreves ca. 1400 liter vann. Det tilsvarer mer enn 10 fulle badekar.

For å produsere tekstilene som du kjøper per år, krever det en vannmengde som er mye større enn det samlede vannforbruket til én husholdning med tre personer. Det inkluderer alt av matlaging, rengjøring, bad og toalettspyling i løpet av et år.

For å produsere tekstilforbruket til en gjennomsnittlig skandinav tilsvarer det CO2-utslippet fra 2000 kilometer kjøring med en familiebil. I løpet av 20 år blir det like mye som en kjøretur jorden rundt!

Tekstilforbruket til én enkelt person hvert år utgjør en større CO2-belastning enn strømforbruket fra alle husholdningsapparatene våre. Kilde: Nordisk Ministerråd / Fretex

3. Gi bort til venner eller byttefest

Skjorten eller skjørtet du er lei kan være en skatt for en venn. Hvis dere er flere som bruker omtrent samme størrelse i klær og sko, kan byttefest være gull. Lag regler på forhånd: Må ett plagg byttes i et annet? Skal alle ta med like mange plagg?

Det finnes også offentlige byttemarkeder som arrangeres med jevne mellomrom. Man tar for eksempel med seg tre plagg og har mulighet til å ta med seg tre stykker igjen. Kalles også swap.

Gjør det til en hyggelig sammenkomst og selg inn plaggene dine som en proff.

Barn vokser gjerne ut av klær før de er brukt opp. Spesielt babyer. Kjenner du noen som vil ha nytte av dem? Avtal om de skal leveres tilbake. Eller kanskje de kan selges av mottager på vegne av deg?

4. Noen trengende ved deg?

Er det asylmottak, hospits, institusjoner eller andre tiltak i nærmiljøet som tar imot klær, sko eller leker? Kanskje tiggeren på hjørnet har bruk for allværsjakken du knapt har hatt på? Sjekk klesbeholdningen om høsten. Varme jakker og sko kan komme til nytte.

