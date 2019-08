– Det verste som kan skje er at du må male over, slår Line Kjærran Norling fast.

Male på ny er noe hun har gjort mange ganger. I noen tilfeller er det mannen Morten Nesvik som drar ut for å skaffe fargen som er besluttet, men i mange tilfeller er det Norling selv.

– Det er ikke helt utenkelig at jeg må se litt ekstra på fargeviften i butikken før jeg bestemmer meg endelig, sier hun.

Privat

Privat

En reise i moderne stilarter

– 98 prosent av livene våre lever vi her oppe i andre etasje, sier familien.

De er fornøyde med å ha kommet seg opp til mer lys og bedre utsikt.

I den romslige etasjen i første etasje er det soverom, bad og gang. Rominndelingen egner seg til å byttes på etter hvert som de fire barna endrer seg og får nye behov.

Da barnefamilien var på jakt etter hus på Storhaug i Stavanger i 2011, var det knapt hus å få tak i. Det var dette ene, og det dro Nesvik for å se på. Han vurderte det, og sammen med Norling som fortsatt bodde i Oslo, kjøpte han det. Det skulle vise seg å bli en langsom og dyr opplevelse.

Huset var ett av de første husene som ble bygget på Storhaug, det sto klart i 1919. Og gjennom årenes løp er det blitt gjenstand for en voldsom reise i moderne stilarter, til tider halsbrekkende oppussing og fullstendig omgjøring sammenlignet med hvordan det var opprinnelig.

– Da vi kjøpte huset i 2011, hadde det vært et utleieobjekt som besto av tre leiligheter. Det var preget av dårlig vedlikehold, det var med andre ord en hel haug med jobb som ventet på oss. Det var rett og slett ikke en kvadratmeter som kunne forbli urenovert, forteller Nesvik.

Huset de kjøpte ligger i en rolig gate på Storhaug like ved barneskolen Nylund. I dette strøket ligger det mange hus som kan minne om hverandre, både i størrelse, tomt og planløsning. Og nettopp dette ble en viktig inspirasjon for paret da de gikk i gang med dyptgående renovering.

Fakta: Her bor Line Kjærran Norling, Morten Nesvik og fire barn. Jenny, Folke, Peder og Marius. Storhaug i Stavanger. Huset har de fleste soverommene i første etasje i motsetning til det som er vanlig.

Lise Bjelland

Lise Bjelland

Lise Bjelland

Bærebjelken var saget av

Alle som har renovert gamle hus vet at det er stor sjanse for at en og annen uforutsett utfordring vil dukke opp. Det skjedde også på Storhaug.

De oppdaget at en av bærebjelkene var saget av. Huset var nærmest som et fyrstikkhus som når som helst kunne ramle sammen.

– Vi måtte kjapt få på plass en stålbjelke for å stive av hele huset, og det ble en operasjon vi aldri kommer til å glemme, sier Nesvik.

Etter hvert måtte de til med nytt tak, nytt gulv, nytt elektrisk anlegg og nytt avløp. Vinduene fra 1960-tallet ble erstattet og mer enn 75 tonn søppel ble kjørt bort. Det var i det hele tatt nokså heftig mens det sto på.

De opprinnelige tegningene av huset hadde forsvunnet i en brann i byarkivet, og derfor ble det omkringliggende like hus som ble den viktigste inspirasjonen for riktigst fasade.

Lise Bjelland

Lise Bjelland

Lise Bjelland

Få det på veggen

Den fargeglade familien bor i et hus omgitt av kunst og historier. Ting med historier, malerier og fotografier med minner. På hver en vegg henger verk som betyr noe og som de trives å leve iblant.

– Det er viktig at fargen på veggene stemmer overens med det som skal henge på veggen. Men det er ikke alltid like lett, for på veggen henger det mye, sier Norling.

Inspirasjonen kan komme plutselig – mens hun sitter og kikker i magasiner eller på nett – gjerne en grytidlig morgen mens det enda er lenge til guttene Marius og Peders barnehage åpner. Det var det som skjedde da den syregule fargen på stueveggen dukket opp på et bilde. Hun falt pladask, mannen fikk handlelapp og dagen etterpå var veggen blitt gul – syre-gul.

Lise Bjelland

Lise Bjelland

Lise Bjelland

– Jeg er vokst opp i et minimalistisk hjem med hvite vegger og med foreldre som var veldig opptatt av kunst. Jeg fikk kunst i gave på dåpsdagen og siden har denne interessen vært med meg, forteller Norling.

Kunsten gir henne også noen utfordringer når hun får ferten av en ny farge – den må jo helst passe til det som henger på veggen.

– Det som var bra med denne fargen er at den er langt fra den solgule 80-tallsfargen som jeg absolutt ikke liker, men derimot såpass grønn og syrlig at jeg liker den en hel haug, sier Norling.

Når den riktige fargen var på plass i stuen, måtte fargen i spisestuen endres for å stå i stil. Det ble ikke like lett.

– På det tredje forsøket ble vi fornøyde. Det ble noen turer for Morten til fargehandleren, sier hun og smiler.