24 timer i Nice

Nice handler om Promenade des Anglais, Prom blant lokale, der såvel besøkende som fastboende fort vekk tilbringer mesteparten av tiden. Kombiner dette med en god del mat og vin, så har vi funnet oppskriften på et fabelaktig døgn i rivieraens hovedstad!

07:00

Promenaden

Start dagen tidlig som alle andre, med en rusletur eller løpetur langs promenaden. Opplev lyset ved Côte d'Azur, som inspirerte Monet, Matisse, Renoir og Picasso.

Erik Johansen / NTB scanpix

08:00

Frokost på fransk vis

Brioche og en café-au-lait ved en fortauskafé, med utsikt over de syv søylene som symboliserer verdensdelene ved Massena-plassen.

09:00

Marked

Spaser ned til blomst- og grønnsaksmarkedet ved Cours Saleya for duftene, fargene og smakene som har gjort Provence verdenskjent: Cevalion Melon, Montelimar Nougat og selvsagt Haute-Provence Lavendel.

Eilert Larstorp Paulsen

10:00

På toppen av Nice

Før det blir for varmt, tar du turen videre nedover promenaden til Cap de Nice for flott utsikt over promenaden. Herfra kan du gå to kilometer videre til Villefrance-sur-Mer, før du går opp til Park du Mont Boron (191 meter over havet) via Chemin des Crêtes du Mont Boron, som byr på en spektakulær utsikt over bystranden og hele Nice, denne gang fra fugleperspektiv. Ta en pause ved den idylliske fontenen ved Parc de la Colline du Château.

13:00

Tid for lunsj

Gjerne på stranden ved Plage Beau Rivage, eventuelt høyt hevet over promenadens styggeste hotell dersom det ikke er strand-vær, ved takterrassen hos Le Meridien.

Eilert Larstorp Paulsen

15:00

Strand eller shopping?

Ettermiddagen tilbringes på stranden eller i byens mange butikker. De 15 private strandsonene tilbyr strandstoler (€ 20) og servering, medbrakt er ikke tillatt. Stranden er for øvrig til fri benyttelse. En rekke selgere tilbyr bakervarer, nøtter og kald drikke. Hvis du velger shoppingvarianten, tar du turen til Avenue Jean Médecin der du også finner kjøpesentrene Galeries Lafayette og Centre Commercial Nice Etoile.

18:00

Fra tursko til pensko

En kort tur innom hotellet og på med aftenantrekket. Her kler du deg for kvelden. Det er nærmest obligatorisk å flanere en siste gang langs promenaden før solnedgang, før en tur gjennom Rue de la Buffa. Dagen bør avsluttes der hvor den startet, ved Massena-plassen. Søylene lyses opp på kveldstid.

Erik Johansen / NTB scanpix

20:00

Apéritif

Vieux Nice, gamlebyen, er der turistene samles. Her er det trange smug og livlige gater. Kom hit for en is eller aperitiff på uteserveringen ved La Civette du Cours eller Le Safari.

21:00

Middagstid

En kort spasertur til restauranten Comptoir du Marché ved 8 Rue du March. Pass på å bestille et bord, her er det ofte fullt. Ingen nettside, men reserver over telefon.

23:00

Hele natten lang

Livebaren MasterHome ivaretar deg godt utover natten. Videre til Les Distilleries Idéales og Le Yolo, om ikke en god natts søvn frister mer.

Gå ikke glipp av!

Ved den nedlagte restauranten Coco Beach på Cap du Nice har du fenomenal utsikt over Baie Anglais og ferger på vei til og fra Korsika. Svabergene nedenfor inviterer til diskré solbading, mens bukten og det azurblå havet byr på overraskende gode undervannsopplevelser. Ta buss 38 hit og opplev den andre siden av Nice la Belle.

Glem det!

Restaurantene langs Rue de France og Cours Saleya er dyre og kvaliteten sjelden bedre av den grunn. Disse stedene har innkastere av en grunn.