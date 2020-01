Svært skitten metallemballasje gir dårlige arbeidsforhold for dem som jobber med gjenvinningen, og kan i tillegg ødelegge for gjenvinningen av den andre metallemballasjen. Er aliminiumsfolien eller formen svært skitten, kan den stå litt i vann slik at innholdet løser seg opp, eller man kan bruke litt tørkepapir for å få ut restene. Foto: Shutterstock