Ny elbilrekord i mars: Tesla-knockout og frykt for lengre ladekøer

Statens vegvesen registrerte 10.316 elbiler i mars av totalt 18.213 personbiler. Dette gir en elbilandel på rekordhøye 57 prosent. Opp fra 40,7 prosent i februar, og en samlet elbilandel i første kvartal på 48 prosent.

Øverst på pallen troner Tesla Model 3 med 5315 nyregistrerte biler i mars ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Flere enn alle de 4516 elbilene som ble registrert tilsammen i februar.

Det betyr at Tesla knuser Nissan Leafs månedsrekord på 2172 nye biler fra mars 2018.

Ifølge Statens vegvesen ble det også registrert 3561 hybrider, 2164 bensinbiler og 2163 dieselbiler i mars, eksklusive bruktimport.

Langt ned til neste elbil på listen

På annenplass på listen over nyregistrerte elbiler finner vi VW e-Golf med 894 biler. BMW i3 tar tredjeplassen med 784 registreringer. Fjorårets mest solgte elbil, Nissan Leaf, er henvist til femteplassen med 618 registrerte biler.

Øverst på SUV-pallen står Audi e-tron med 680 biler, foran Jaguar I-pace med 442 og Tesla Model X med 341. Til sammenligning ble det solgt 331 eksemplarer av den mindre og rimeligere SUV-en Hyundai Kona.

Ti på topp elbilregistreringer i mars:

Tesla Model 3: 5315 Volkswagen e-Golf: 894 BMW I3: 784 Audi E-tron: 680 Nissan Leaf: 618 Jaguar I-pace: 442 Renault Zoe: 344 Tesla Motors Model X: 341 Hyundai Kona: 331 Hyundai Ioniq: 314

Scanpix

Tesla

Kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland, forklarer det høye Model 3-tallet med god produksjonstakt på fabrikken.

På spørsmål om hvor mange Model 3 Tesla forventer å registrere i april, viser Sandvold Roland til at Tesla aldri kommenterer salgs- eller leveringsmål. Han vil derfor heller ikke si noen om Teslas leveringsmål for 2019.

– Ettersom vi har fått betjent svært mange bestillinger i mars, er det nok rimelig å forvente at volumet normaliserer seg på kort sikt, men vi vil fortsatt ha kort leveringstid på nye Model 3-bestillinger, sier Sandvold Roland.

Tesla som tradisjonelt har høye leveringstall i slutten av hvert kvartal i Norge.

– Model S finner vi først nede på en 13. plass med 170 nye biler i mars og 278 registrerte biler så langt i år. Tar Model 3 markedsandeler også på bekostningen av Model S?

– Vi opplever fortsatt god interesse for Model S og Model X, som er premiumbilene våre, og rettet mot en annen kundegruppe enn Model 3. At vekten nå ligger på Model 3, følger helt naturlig av at det har vært mange som har ventet på å kunne bestille, og som vi nå har levert til i høyt tempo.

Elbilforeningen: – Ikke overrasket

Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening, er ikke overrasket over det høye Tesla-tallet.

Norsk Elbilforening

– Vi visste at mange nordmenn hadde bestilt Model 3, og at Tesla har fått sving på produksjonen. Mars er tradisjonelt også en sterk elbil-måned.

Bu understreker at vi ikke bare for første gang har fått en elbilandel på over 50 prosent, men også nærmet oss 60 prosent i mars.

– Neste måned vil elbilandelen trolig gå ned igjen, da Tesla neppe vil kunne levere like mange biler, og elbilmarkedet preges av få og store leveringer med fullastede skip. Våre beregninger tilsier at vi ligger an til mellom 70.000 og 75.000 solgte elbiler i 2019, og at vi dermed når målet om en elbilandel på 50 prosent.

Bu er tydelig på at etterspørselen fortsatt er større enn tilbudet, og at det er stor forskjell på hvor leveringsdyktige de ulike bilprodusentene er.

– Vi håper Teslas høye tall kan være med på å presse opp produksjons- og utviklingstakten av elbiler hos de europeiske bilprodusentene. Flere kinesiske elbilprodusenter har også signalisert at de ønsker å etablere seg på det norske markedet.

Geir Amundsen

Frykter økt elbilsalg gir lengre ladekøer

– Frykter dere at flere elbiler på veiene kan gi lengre ladekøer?

– Ja, det er viktig at utbyggingen av ladestasjoner holder tritt med elbilsalget. En undersøkelse vi har gjort, viser at 86 prosent har opplevd kø ved hurtigladerne og mange at hurtigladerne ikke virker.

Elbilforeningen mener vi må bygge 1200 nye hurtigladere i året for at hurtiglading skal oppleves enkelt og tilgjengelig, slik at alle skal kunne velge elbil.

– Vi oppfordrer myndighetene til få på plass en utbyggingsplan som sikrer tilstrekkelig ladekapasitet og geografisk dekning. I områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut ladestasjoner, må det statlige støtteordninger til, sier Bu.

Saken er oppdatert med offisielle tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.