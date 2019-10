Er du fornøyd med bredbåndsleverandøren din? Svar i poll nederst i saken!

Bredbånd er for mange i ferd med å bli en like viktig infrastruktur som strøm og vann.

En undersøkelse EPSI Rating har gjennomført, viser at privatkundene er blitt mindre tilfredse med bredbåndet sitt i løpet av det siste året. Og vi må helt tilbake til 2007 for å finne tilsvarende svake nivåer i EPSIs årlige måling av kundetilfredshet.

– Selv om bredbåndselskapene tilbyr høyere hastigheter inn til boligen, har dette tilsynelatende hatt liten effekt på bredbåndsopplevelsen. Privatkundene opplever at bredbåndskvaliteten er dårligere enn før, og frustrasjonen over ustabilt internett er stor, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Rating Norge, i en pressemelding.

EPSI mener dårlig samsvar mellom forventning og leveranse, samt en oppfattelse av et produkt som ikke gjør seg fortjent til prisen, gjør at bransjen har en solid jobb foran seg.

Fakta: Om undersøkelsen Studien baserer seg på drøyt 1.450 telefonintervjuer av privatkunder i alderen 18–79 år.

Feltarbeidet er gjort av Norstat i perioden fra 20. september til 16. oktober.

Spørreskjemaene inneholder ca. 60 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares på en skala fra 1–10 der 1 er dårligst og 10 er best.

Forskjeller på 2,5 indekspoeng eller mer er signifikante. Kilde: EPSI

Altibox på toppen

På topp troner Altibox som scorer høyt på både bredbåndetsstabilitet og -hastighet.

– Det å ha de mest fornøyde kundene ti år på rad er både en imponerende og en unik prestasjon, mener Høst.

Forbrukerrådet er ikke overrasket

– Den lave tilfredsheten er ikke overraskende. Internett er nummer to på klagestatistikken til Forbrukertilsynet og ligger på bunn i forbrukertilfredshetsindeksen til EU. Bransjen har opplagt mye ugjort når det kommer til å møte forbrukernes forventninger, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Forbrukerrådet

Hun mener bredbåndsmarkedet er preget av høye priser, få valgmuligheter og lange bindingstider, og viser til at kun tre av ti kan bytte leverandør på høyere hastigheter.

– Vi håper regjeringen følger opp forbrukermeldingen og ser til det blir større åpenhet om hvem som leverer brebånd hvor og til hvilken kapasitet. Dette vil ikke løse alt, men gjøre det enklere å sjekke de valgmulighetene man faktisk har.

Telenor og Get: Ikke fornøyde med resultatet

– Vi skulle naturligvis gjerne oppnådd høyere score, sier Magnus Line, som er kommunikasjonssjef i Telenor.

Han peker på at Telenor er i midt en fase med å flytte kundenes bredbånd fra kobbernettet til nyere teknologier.

– Vi tilstreber at alle kunder skal få en så smidig overgang som mulig, så undersøkelsen er en nyttig påminnelse om at vi hele tiden må forbedre kundenes opplevelser.

Heller ikke hos Get er man spesielt begeistret for resultatet av undersøkelsen.

– Vi er ikke fornøyd med resultatet og har ambisjoner om å ligge langt høyere fremover, sier kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde. Telia som kjøpte Get TDC Norge for 21 milliarder i fjor sommer.

Ruteren er flaskehalsen: Dette kan du gjøre selv

Det hjelper lite å ha tilgang på høye bredbåndshastigheter, om ikke den trådløse ruteren din klarer å fordele og utnytte farten til de stadig flere nettilkoblede enhetene i hjemmet.

Plassering av den trådløse ruteren er en ting. Kvaliteten på selve ruteren en annen. Har du en gammel og velbrukt ruter, kan det være verdt å investere i en ny.

Flere av bredbåndsleverandørene tilbyr riktignok både salg av kvalitetssikrede rutere, og «bredbåndspatruljer» som mot betaling kan hjelpe kundene å sette opp det trådløse hjemmenettverket.

– Mange kunder sliter med å få wi-fi-dekning i alle rom. Derfor har vi nylig lansert helt nytt wi-fi-utstyr, i tillegg til en garanti for at kundene skal bli fornøyde med wi-fi-dekningen hjemme. Fremover blir det viktig å få kunder med utilfredsstillende wi-fi-dekning over på nytt utstyr, sier Line i Telenor.

Jeff Chiu / AP

Har du et større hus, kan det være lurt å vurdere et såkalt maskenettverk. En trådløs ruterløsning som består av to eller flere enheter som sammen sørger for wi-fi-dekning i hele huset eller leiligheten.

Teknologimagasinet har testet flere slike maskenettverk. Vår favoritt er Google wi-fi. En velfungerende og ikke minst brukervennlig ruterløsning, som Altibox nylig annonserte at de vil tilby sine bredbåndskunder.

Det er verdt å merke seg at Google på nyåret kommer med en ny versjon av Google wi-fi, nå omdøpt til Nest wi-fi. Nykommeren skal være dobbelt så rask, hver enhet dekke et 25 prosent større område, og ha innebygd smarthøyttaler med stemmestyrt Google assistent.