Ukens grønne tips: Bærekraftig interiør har gått fra å være en trend, til å bli en forventning og et krav

Bærekraftig interiør og materialer er ikke så lett tilgjengelig for forbrukerne i dag, mener trendekspert Rie Fjordsøe Rasmussen. Men flere virksomheter vil garantert snu seg og tilby bærekraftig design om kort tid, tror hun. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Ekspertene:

Rie Fjordsøe Rasmussen, trendredaktør i danske pej gruppen

Gemma Riberti, trendekspert i det britiske trendbyrået WGSN

1. Ikke så lett tilgjengelig for forbrukerne

– Man har lest i mediene og sett på Instagram at man skal ta bærekraftige valg, men det er en stor diskusjon hva det innebærer, sier Rie Fjordsøe Rasmussen, trendredaktør i pej gruppen.

Rie Fjordsøe Rasmussen Foto: Anja Bloch-Hamre, pej gruppen

Bærekraftig interiør og materialer er ikke så lett tilgjengelig for forbrukerne i dag, mener Rasmussen.

Men flere virksomheter vil garantert snu seg og tilby bærekraftig design om kort tid, tror hun.

– Folk har hatt et negativt syn på gjenbruk. Tidligere var det gjenbruksbutikken som hadde malt et gammelt møbel. Fremover vil de estetiske behovene bli møtt, samtidig som produktene blir mer miljøvennlige. Det vil kjennetegne 20-årene.

2. Negativt syn på gjenbruk

Flere produsenter har begynt å tilby det de allerede lager i nye materialer. Det så Rasmussen på den danske interiør- og designmessen Formland i februar. For eksempel kjøkken.

– Forbrukere kjøper etter behov. Ta for eksempel kjøkkenkniver. Vi tar gjerne den som er laget av gjenbruksmetall og gjenbruksplast, men da må den tilbys, erfarer Rasmussen.

Renoveringen vil også endre karakter, mener Rasmussen. Man går i større grad mot å bevare og har en bæredyktig tanke bak oppussingen.

Generasjon Z begynner å få penger mellom hendene. Mange av dem blir miljøbevisste. Samtidig kjøper de fersk mote fordi det ser bra ut på Instagram, mener eksperten.

– Eldre forbrukere tenker mer langsiktig. Mange viser også standpunkt rundt miljø via hjemmet.

3. Fra trend til forventning og krav

Bærekraft og miljø betyr alt for interiøret fremover, mener Gemma Riberti, trendekspert i det britiske trendbyrået WGSN.

Fra å være en trend, er det blitt en forventning og et krav fra forbrukerne at produsentene tar ansvar for hvordan de lager produktene sine.

Gemma Riberti Foto: WGSN

– Miljøperspektiv er viktig i alle deler av livet og for alt vi konsumerer. Produsentene må endre seg hvis de vil forbli relevante for forbrukerne, sier Riberti.

Produsentene må tenke på materialer og finish og alle produktets deler. Miljøtankegangen endres for hvordan alt fra sofaer, stoler og bord til gryter, panner og kjøkkenvask designes.

– Merkevarene innser enten at de må endre seg, ellers blir de boikottet eller irrelevante om noen år. De må svare for seg i sosiale medier. Det blir stilt krav, sier Riberti.

Det blir viktigere hvordan kontormøblene er produsert, mener trendeksperten. Ikke bare hjemmets interiør. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

4. Ikke bare kaste eller redesigne

Kan produktet resirkuleres eller få et langt liv? Kan det repareres eller resirkuleres? Kan jeg bruke det til noe annet?

Det må være mulig å reparere og få tingene til å vare lenger, mener Riberti. Ikke bare kaste eller redesigne.

Ikke bare hjemmets interiør blir fokus. Kontormøbler vil bli mer bærekraftige med tiden. Og menneskene som produserer møblene får økt fokus.

