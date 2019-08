Navneforsker: – Flere velger uvanlige navn til barna sine

I navneloven heter det at barnets navn ikke skal være til vesentlig ulempe for barnet selv, ikke være støtende for andre og ikke være likt et etternavn. Det er heller ikke lov til å bruke guttenavn på jenter, og omvendt. Som regel er det de to siste som setter kjepper i hjulene for nytenkende foreldre.

Men dette med navn brukt på motsatt kjønn finnes det ofte en vei omkring. For kan man bevise at navnet brukes av motsatt kjønn i andre land, kan det likevel være lov. For eksempel er Kari et guttenavn i Finland. Dessuten er noen navn brukt av begge kjønn fra gammelt av, og da er de fortsatt lov å bruke på begge kjønn.