– Det var bra vi ikke visste hva vi gikk til. Ellers hadde vi aldri satt i gang, sier Kjell Rolfsen.

60-åringen står på terrassen foran en moderne villa på Straumsgrend, kikker ut over Nordåsvannet og glemmer helt å snu pølsene som ligger på kullgrillen, seks år etter at han og konen Oddlaug kjøpte seg nytt hus der de aldri vurderte å bo.

Planen klar

La oss spole tilbake. I 31 år hadde Kjell, Oddlaug og de tre ungene bodd i nærheten, i en syttitalls tomannsbolig som alltid hungret etter mer vedlikehold.

– Vi hadde lyst på noe helt nytt. Der alle primærrommene ligger på ett plan, sier Kjell, mens han antyder at de jo ikke blir yngre. Hun har nylig pensjonert seg fra et langt yrkesliv som operasjonssykepleier på kvinneklinikken ved Haukeland sykehus, han ser for seg et par år til som boreleder på Gullfaks A.

Da det i 2013 dukket opp en utsiktstomt, bare en spasertur unna gode venner og gamle naboer, var det bare å slå til.

– Det var tomten vi ville ha, sier Oddlaug Løkken (67).

Eiendommelig nok var tomten ikke utskilt fra en annen eiendom som skulle selges samtidig, sistnevnte med et hus på. Løsningen var å kjøpe begge, skille ut et mål fra den totalt 1,7 mål store tomten, bygge hus på den «nye» delen og deretter leie ut eller selge det opprinnelige huset.

– Vi måtte få dispensasjon for å bygge så tett inntil det «gamle» huset. At vi nå var eier av nabohuset, gjorde det enklere, sier Kjell.

Ubrukelig fjellknaus

Tomten var en tilsynelatende ubrukelig fjellknaus som stupte bratt ned mot naboene. Løsningen var enkel, men omfattende: En fem meter høy tørrmur i forkant av huset, bygget opp med naturstein fra Jondal. Toppen av denne utgjør terrassen på rundt 140 kvadratmeter.

– En slik mur varer evig, den er veldig fin, og det er ingen vedlikehold, sier far i huset.

Oppdraget med å tegne huset gikk til sivilarkitekt Bjørn Ole Raknes.

– Boligen er et typisk eksempel på såkalt eplehagefortetting, hvor deler av gamle hager blir skilt ut og bebygget, sier Raknes.

Da arkitekten spisset blyantene og gikk i gang med å formgi huset, tok han utgangspunkt i formspråket til omkringliggende bebyggelse. Deretter ble huset gitt en moderne vri. Tomtens form, og hensynet til firemetersgrensen mot naboen, gjorde at huset måtte bli smalt og langt – det måler 30 meter på langsidene.

Minimalt vedlikehold

Grunnflaten er på 200 kvadratmeter, i tillegg kommer 80–90 m² i øverste etasje. Stue og kjøkken ligger vendt ut mot Nordåsvannet, med rikt dagslys fra store vinduer. I kjøkkentaket ble det laget to store lyssjakter, som strør dagslys over kjøttkakene. Utenfor stuedøren sørger et solid overbygg for at man kan sitte ute selv når det drypper litt fra himmelen.

Tilnærmet livsløpsstandard var ikke parets eneste nikk mot fremtiden. Bakre del av huset er laget for å enkelt gjøres om til utleiebolig, om noe slikt skulle bli ønskelig.

Trengte hjelp

Da huset sto ferdig i 2017, var på tide å begynne å tenke på hagen, som nå var et flatt, gruslagt område. Akkurat som med huset, skulle hagen by på minimalt vedlikehold – mye stein, og en terrasse som er lett å spyle.

– I vår alder måtte vi ha en lettstelt hage, uten mye skråninger å klatre i, som ikke vokser oss over hodet. Vi innså at vi trengte hjelp, sier Oddlaug.

Foto: privat

På en boligmesse på Sotra traff de tilfeldigvis Kjell sin barndomsnabo. Hun er hageentusiast på sin hals, og visste hvem de burde kontakte: Darren Saines, en britisk hagedesigner som blant annet er kjent fra TV 2-programmet “Tid for hjem”.

– Vi tenkte at det var litt råflott. Men vi trengte jo hjelp, sier ekteparet.

Snart hadde Darren Saines pønsket ut en plan for eiendommen.

– Jeg ville gjerne beholde utsikten, både fra terrassen og fra innsiden av huset, sier Saines.

Briten gikk i gang med å skape en moderne, ren stil for å matche eneboligens moderne uttrykk.

– Jeg ville ha flere soner i hagen. Jeg ville lage en oase med masse planter av varierende høyde, og med mye belysning, sier Saines.

Ulike soner

For å skape litt liv på den store terrassen, ble det laget soner med ulike nivåer. Gulvet er i både granitt og terrassebord. Dette for å gi litt sjarm og variasjon. Her og der står det store blomsterkasser i granitt, bestilt på mål fra Kina, og beplantet med blant annet ulike typer gress, lønn, bonsai og hortensia. På terrassen står hagefestens naturlige midtpunkt: et plassbygget utekjøkken i oppdalsskifer og rustfritt stål, inkludert stor kullgrill, innlagt vann og integrert utekjøleskap.

– Vi måtte jo ha en grilløsning, sier Kjell.

I begynnelsen syntes han at løsningen var litt i overkant.

– Men når lokomotivet går, må du bare hive deg på.

– Hva gjør dere med utekjøkkenet om vinteren?

– Det har vi ikke tenkt så mye på ennå, sier han.

– Alt er stein og rustfritt stål. Det skal kunne stå ute, sier Oddlaug.

Lekker gressplen

Rundt huset er det flere sittegrupper, slik at man kan flytte seg etter solen. På vestsiden av huset ligger en plen med det vi først tror er kunstgress (som for øvrig var det Kjell egentlig ville ha her). Men nei da, det er ekte gress, med perfekt plasserte granittheller til å tråkke på. Her var det ikke snakk om å lage en plen og slenge utover noen heller. Lenge før et eneste gressfrø var på plass, ble det støpt opp fundamenter med nøye utmålte mellomrom. På toppen av disse ble hellene limt fast, og deretter ble jord tilkjørt og ny plen rullet ut – rundt og i flukt med hellene.

Arbeidet med å bygge hagen gikk til et lokalt gartnerfirma.

– Det var det største private hagejobben de hadde hatt i Bergen, sier Kjell.

Taksameteret gikk, og billig ble det ikke – man kunne fått noen nye biler for prisen av denne hagen.

– Det var tre-fire mann som jobbet kontinuerlig her i flere måneder. Jeg forstår godt at det kostet penger, forteller Kjell.

– Men var det verdt pengene?

– Absolutt, sier Oddlaug, mens ektemannen nikker ivrig.

– Vi er særdeles glade for at vi ikke begynte å mekke på hagen selv. Det ville tatt 20 år, og vi ville aldri ha fått et så godt resultat. Nå kan vi nyte hagen fra første stund, sier Oddlaug.

Så lokker Kjell oss rundt på baksiden av huset.

– Dette var en av mine viktigste grunner til å flytte, smiler han og åpner døren til paradis.

Ungdommens drømmer

Fra garasjen, som er alt annet enn liten og allerede huser to motorsykler, er det direkte adkomst inn til den perfekte mannfolkklisjé: En mancave med to skinnstoler, vegger fulle av verktøy, hyller tunge av motorsykkelblader, skuffer som bugner av DVD-er og kassettene han spilte inn på 80-tallet – til og med en gammel båndspiller fra Tandberg har fått plass. Og, mest av alt, tre vakkert restaurerte motorsykler fra 1960- og 1970-tallet.

– Å lagre veteranmotorsykler i kalde uthus, krever mye preservering hver høst. Her inne slipper jeg å tenke på det, sier han og lar blikket gli over trekløveret: En 1969 Suzuki T20 Supersport, en 1973 Suzuki GT 750 og en MZ 125 ES fra 1963.

– Dette er syklene jeg drømte om i min ungdom, men ikke hadde råd til. Bortsett fra MZen, da. Den er helt lik min første motorsykkel, som jeg fikk da jeg var 15 år, sier han oppglødd.

Bensinstank på soverommet

På en indirekte måte har Oddlaug stor glede av gutterommet. Det stinker nemlig ikke bensin på soverommet lenger.

– Jeg hadde akkurat fått den ene Suzukien. Den var nyrestaurert og burde ikke stå ute. Så jeg tenkte at den kunne fint stå bak sengen på soverommet mens jeg var offshore, forteller Kjell.

Det gikk ikke lenge før telefonen ringte ute på oljeplattformen: Motorsykkelen var ikke lenger ønsket på soverommet.

– Suzukien måtte ut, sier Oddlaug.

– Gamle motorsykler markerer revir, prøver Kjell seg.

Men også fruen har fått gjennomslag for sine ønsker. Hun var primus motor i hageplanleggingen, og ser frem til å bruke mye pensjonisttid blant busker og blomster.

– I tillegg fikk jeg et ekstra kjøkken inne, sier Oddlaug.

– Hva skal man med to kjøkken?

– Vi har jo en åpen kjøkkenløsning på hovedkjøkkenet. Skal jeg bruke kjøkkenmaskiner som bråker, er det greit å ha en dør å lukke, sier Oddlaug.

– Det ble både større og dyrere enn vi hadde tenkt. Men nå er vi kjempefornøyde, sier Oddlaug Løkken om boligdrømmen det tok seks år å fullføre.