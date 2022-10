Time Out: Dette er verdens ti kuleste nabolag akkurat nå

Reisemagasinet har nok en gang kåret kule nabolag. Norge er ute av listen, men noen av stedene ligger heldigvis ikke så langt unna.

Bydelen Cais do Sodré i Lisboa i Portugal er trukket frem som et av de kuleste nabolagene i verden akkurat nå, basert på magasinet Time Outs årlige kåring.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det internasjonale nettmagasinet Time Out publiserte denne uken listen over de 51 kuleste nabolagene i verden. I fjor kom Sagene i Oslo med på listen, men i år er det kun Danmark av de skandinaviske landene som har med et nabolag i kåringen.

Magasinet skriver at selv om det har vært noen tøffe år for reisebransjen og folk flest har reist minimalt, har nabolag i verdens store byer opplevd en slags renessanse. Folk har rett og slett måtte oppdage egne byer på ny. Det har resultert i listen du kan se lenger ned i saken.

– Det er svært mange fantastiske nabolag på listene, men som vanlig på slike lister er det den engelskspråklige verden som er representert så det holder. USA har syv, Storbritannia fem, Canada og Australia har tre nabolag hver, sier Gunnar Garfors.

Globetrotteren har reist verden rundt flere ganger, har skrevet flere reisebøker og er en del av vårt eget reisepanel.

I Europa er det Portugal, England og Frankrike som får en plass på topp ti. Her gatelangs i Lisboa.

– Er vi for kalde i nord?

Han gir ros for at nabolag i Kambodsja, Indonesia, Sør-Afrika og Cuba er med på listen.

– Selv om det er fra de største turistbyene, er det likevel en bonus. Og det er godt at nummer én er fra Latin-Amerika, om enn fortsatt i Nord-Amerika, sier han.

I Norden er det kun Vesterbro i København som er på den store listen.

– Kanskje er vi for kalde, sjenerte og sære her oppe i nord, undrer globetrotteren. Av hans egne favoritter på listen trekker han frem fem:

– Ximending i Taipei, Moda i Istanbul, Thonglor i Bangkok, Kingslandbi Auckland og Shimokitazawa i Tokyo. Der er det så mye liv, røre og variasjon at det er umulig ikke å smile og kose seg kontinuerlig, sier han som for øyeblikket er på en konferanse i Jerevan for verdens mest bereiste personer.

– Summa summarum: God idé med ei slik liste, men tydeligvis laget av privilegerte folk fra Vesten, som oss. Og det er vel strengt tatt vi som er målgruppen. Dessverre får ikke listen oss til å utvide reiserepertoaret vårt i særlig grad, kanskje med unntak av nabolaget i Lagos, en fascinerende by i Nigeria, legger han til.

Listen er innhentet fra Time Outs egne leseres avstemning og fra deres egne reiseskribenter. Hele liste kan du se i nettmagasinet.

De 10 kuleste nabolagene i verden

Colonia Americana – Guadalajara, Mexico Cais do Sodré – Lisboa, Portugal Wat Bo Village – Siem Reap, Kambodsja Ridgewood – New York City, USA Mile End – Montreal, Canada Barrio Logan – San Diego, USA Shimokitazawa – Tokyo, Japan Cliftonville – Margate, England Barrio Yungay – Santiago, Chile Cours Julien – Marseille, Frankrike

Kilde: Time Out