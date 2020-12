På denne øya ut mot havet kan selv tåken være en attraksjon. – Unikt, sier kunstner.

Rett vest for Ålesund, gjennom undersjøiske tunneler og over en bro, åpner det seg: En klynge av rundt 70 bolighus, et bedehus, en skole og et fyr.

Ann-Elisabeth Alnes Støhle blir aldri lei av å sitte og se ned på Alnes. Her vokste hun opp på 1960- og 70-tallet. – Vi gikk ikke så veldig ofte på fjellet den gangen, forteller hun. Nå bor hun på andre siden av øya, men tar seg nesten daglig en tur til Alnes. Foto: Arnfinn Mauren