Bestilte personlig trener i ryddighet: – Vondt og effektivt

Leiligheten i Telthusbakken har gjennomgått en stor transformasjon. Eieren har fått god hjelp med å få oversikt over sine eiendeler, forstå sine reelle behov og å kvitte seg med ting. Slik ser det ut i Gieværs stue i dag. Foto: Aksel Benjamin Hassel

– Jeg er typen som har tre hammere på tre ulike steder for å øke sjansen for at jeg finner én av dem, forklarer Henrik Giæver.