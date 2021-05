Ukens grønne tips: Slik lykkes du med stiklinger

Plantetrenden er her for fullt. Her får du gode råd og tips om hvordan du begynner med stiklinger.

Du kan ha stiklinger i alt fra kjøkkenglass til gamle potter eller en plastboks. Det er mulig å sette den i jorden også, men det er ekstra gøy og ikke minst enkelt å følge utviklingen når den står i vann. Foto: Andreas Qvale Hovland/Daniel Rodrigo Qvale

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ukens tips: Stiklinger og avleggere er blitt populært de siste årene, særlig det siste året hvor vi har tilbrakt svært mye tid hjemme. Men hvordan gå i gang og hvordan lykkes med å gro frem en plante fra en liten stikling?

Ekspertene: Andreas Qvale Hovland og Daniel Rodrigo Qvale. Duoen står bak Plant Papis på Instagram, og de har over 50.000 følgere. De er aktuelle med sin nye bok Stiklinger - liten plante, stor glede.

Andreas Qvale Hovland (t.v.) og Daniel Rodrigo Qvale står bak den populære instagramkontoen «Plant Papis». Nå er de aktuelle med bok om stiklinger. Foto: Truls Qvale/Stiklinger – liten plante, stor glede

1. Hvorfor satse på stiklinger?

– Det er en utrolig fin prosess å se den lille planten vokse frem fra en liten del du har fått eller stjålet (det sies at stiklinger trives aller best stjålne, red.anm.). Dessuten er det utrolig godt for lommeboken. Nå er det trendy med grønne planter og vekster inne, og det er dyrt. Men med stiklinger kan alle være med. En trenger ikke spesiell kunnskap eller penger for å klare det. Det er tilgjengelig for alle. Det er også veldig sosialt ved at man kan gi bort eller bytte bort stiklinger med venner og bekjente, og dermed utvide plantekolleksjonen sin, sier Daniel Rodrigo Qvale.

– Miljøaspektet spiller også inn. Mange vil si at forbruket av planter i vesten i dag ikke er bærekraftig. Men stiklinger er et miljøvennlig og bærekraftig alternativ, sier Andreas Qvale Hovland.

Hovland og Qvale sier de har flere favorittplanter og at det kan variere nesten ukentlig. I skrivende stund hadde Qvale dilla på Strelitzia Nicolai (paradisfuglblomst), mens Hovland har svigermors tunge. Hjemme i leiligheten i Oslo har de rundt 100 grønne planter. Foto: Privat

2. Hva er lurt å tenke på når en tar en stikling?

– En kan ta stiklinger innendørs hele året, men det ideelle er å ta stiklinger fra mars til august, altså i det varme halvåret. Da er planten i aktiv vekst, og moderplanten og stiklingene har best forutsetning for å klare seg. En annen ting å sjekke er at delene av planten man tar stikling av, ser friske ut, altså ingen tegn til skade på bladene. Til slutt er det lurt å ta stikling av ferdig utvokste blad, ikke helt ferske. For å være på den sikre siden er det alltid fint å ta flere stiklinger av samme plante, i tilfelle noen ikke klarer seg, sier Qvale.

Monstera deliciosa, også kalt vindusblad, er en ganske enkel plante å prøve seg på i første omgang. Du kjenner sikkert noen som har en, slik at den er enkel å få stiklinger fra. Foto: Andreas Qvale Hovland/Daniel Rodrigo Qvale

3. Hvilken plante bør en prøve hvis en er nybegynner?

– En god plante å begynne med er monstra delicious (vindusblad). Den er enkel å ta stiklinger av. Andre er grønnrenne og gullranke. Det som er fint med disse, er at de er ganske vanlige og enkle å få tak i hos for eksempel bestemor eller venner, sier Hovland.

– For dem som er litt mer viderekomne, kan man prøve seg på en bladstikling fra en prikkebegonia eller rotterumpe. Når det er sagt, prinsippene er de samme uansett hvilken plante en velger å starte med. Klarer du det ikke første gangen, prøv igjen. Det er også noen planter som tar litt lengre tid: Porselensblomst og svigermors tunge er eksempler. De er enkle å ta, men det kan ta flere måneder før det kommer røtter, sier Qvale.

Fakta Visste du at stiklinger og avleggere ikke er det samme? På engelsk skilles det ikke mellom de to, men det gjør vi på norsk. Stiklinger er å ta en liten del av planten (som en hårklipp), mens avleggere vokser opp ved siden av moderplanten. Stiklinger får deretter røtter i vannet eller jorden, mens avleggere allerede har røtter. Les mer

4. Bør stiklingene stå i vann eller i jord?

– Begge deler er mulig. Det er veldig fint å se stiklingene i vann og en enkel prosess å følge med på. For en nybegynner er det best i vann, for da har en litt mer kontroll på hvordan røttene utvikler seg, sier Qvale.

– Skift vann én eller to ganger i uken. I vannet ser en lett om noe er råttent. Husk at du kan sette flere stiklinger fra samme plante sammen i vann. Du kan bruke kjøkkenglass, plastboks eller en vase, det er det samme. De hvite røttene som dukker opp, er såkalte vannrøtter, sier Hovland.

Å se røttene gro frem i vannet er en fin og morsom prosess. Foto: Andreas Qvale Hovland/Daniel Rodrigo Qvale

5. Bør de få mye eller lite sol?

– Det er fint å sette stiklingene et sted der de får passe med sol, men de må ikke få for mye, for da kan de bli solbrente. Et sørvendt vindu med mye sol skal man være forsiktig med. Sett da heller planten lenger inn i rommet. Et vestvendt vindu er helt topp. Vår står på kjøkkenet. Der får de akkurat passelig med sol. Får stiklingene for lite sol, tar rotdannelsen litt lengre tid, sier Hovland.

Daniel Rodrigo Qvale, her med en Oxalis i hånden, sier at plantene har vært veldig gode å ha det siste året. De har også tatt stiklinger sammen med sin fem år gamle niese. Hun synes det er veldig spennende å titte på dem når hun er på besøk. Foto: Andreas Qvale Hovland

6. Hvor lang tid tar det før en ser resultater?

– Det avhenger av flere ting. For eksempel på en stikling av vindusblad har vi sett røtter etter ca. tre uker, men det varierer. Når røttene er 5–6 cm lange, er de klare for å settes i jorden. Gi stiklingene i første omgang en potte med hull i bunnen, som passer til røttene, og la den få sette seg skikkelig- Etterhvert vil du se røttene komme ut av hullene i potten, og da er det på tide å potte om, sier Qvale.

Er du interessert i planter og å innrede med planter? Få tips i sakene under: