Ikoniske Bristol fyller 100 år

Å komme inn i lobbyen på Hotel Bristol er som å tre inn i en annen verden, en annen tid. Nå er det ikoniske hotellet 100 år.

Det er noe herskapelig over Bibliotekbaren på Bristol. Som å komme inn i en episode av «Downton Abbey». Foto: Rita Lindås

Hjørdis Irene Halleland Mikalsen

Ærverdig Hotell Bristol har en stil få andre hoteller i Norge kan skilte med. Det er bronsesfinxer som vokter inngangspartiet, det er ornament-prydede hvelvinger, maurisk kitsch og lukten av forgangne tider i de kunstkledte veggene.

I 30 år har Frank Sarközi sittet ved hotellets tsjekkiske Petrof-flygelet i Vinterhaven og underholdt gjestene med vakker musikk. Alltid like smilende og ulastelig antrukket. Foto: Rita Lindås

Tykke gardiner stenger ute støy fra verden utenfor, og midt i det som en gang var legendariske «Mauriske Hall» sitter den smokingkledde barpianisten Frank Sarközi ved hotellets tsjekkiske Petrof-flygel og lar fingrene danse over tangentene.

Eventyrlig

– Det er eventyrlig, ikke sant? Litt sånn tusen og én natt, sier Gunnar Eikeland og slår begeistret ut med armene. Han har vært ansatt på Hotel Bristol i 14 år, de siste årene som revenue manager, eller omsetningsansvarlig.

– Jeg har jobbet her i mange år, men slutter aldri å la meg fascinere av interiøret, kunsten og utsmykkingen, sier Eikeland. Han er ikke vanskelig å be når vi spør om omvisning og kort innføring i hotellets rikholdige historie.

– Da må vi begynne her, i lobbyen. Det sies at førsteinntrykket er viktig, der treffer Bristol blink, sier han.

I dag inneholder lobbyområdet den velkjente Bibliotekbaren og Vinterhaven, men en gang var dette et legendarisk danse- og møtested for fiffen i hovedstaden; Den Mauriske hall.

Oslo 1929: Det går mot kongelig norsk bryllup. Kronprins Olav og kronprinsesse Märtha holder mottagelse på Hotel Bristol. Foto: NTB scanpix Skuespillerfest på Bristol i 1948. Her danser Leif Juster en lystig dans. Foto: NTB scanpix

– Den må ha vært et fantastisk skue. Hallen hadde et preg av maurisk stil og arkitektur. Fra det pyramideformede taket og ned til dansegulvet var det 10 meter, sier Eikeland og legger til:

– Men kanskje vi skal starte med begynnelsen.

Tusen og én natt

Det var en danske som startet det hele. Waldemar Jensen var hovmester på Grand Hotel, men hadde lenge båret på en drøm om å starte for seg selv. Timingen kunne ikke vært bedre, dette var en tid med stor hotellnød i hovedstaden.

Gunnar Eikeland har jobbet som Revenue Manager på Bristol i 14 år, og elsker å vise frem den ærverdige arbeidsplassen sin. Foto: Rita Lindås

I 1916 startet arbeidet med å reise det nye hotellet i Kristian IVs gate. Det var Oslo-arkitekten Finn Rahn som fikk oppdraget med å tegne bygget. Rahn hadde tilbrakte mange vintre i Marokko, derav Tusen og én natt-følelsen.

-Rahn var veldig fascinert av maurisk stil og orientalsk arkitektur, noe Hotel Bristol bærer tydelig preg av den dag i dag, sier Gunnar Eikeland.

Men arkitekt Rahn er ikke den eneste som har satt sitt preg på utsmykkingen. Den kjente dekorasjonsmaleren Paul Ansteinsson ble hyret inn for å dekorere veggene med fresker og orientalske mønstre.

Gobeliner er store vevde, veggtepper som ofte forteller en historie. På Bristol har de flere vakre eksemplarer. Foto: Rita Lindås Det er noe herskapelig over Bibliotekbaren på Bristol. Som å komme inn i en episode av «Downton Abbey». Foto: Rita Lindås

Bristol Grill har vært gjennom flere renoveringer de siste årene. Tapetet fremhever historien som sitter i de snart 100 år gamle veggene. Foto: Rita Lindås

Eventyrlig oppussing

Da Olav Thon tok over et konkurstruet Hotel Bristol i 1974, var det imidlertid over og ut for den ikoniske danserestauranten. Det gikk ikke upåaktet hen da det ble kjent at Thon av praktiske årsaker skulle bygge tak over «Mauriske Hall» for å få plass til et festlokale i etasjen over. I Aftenposten sto det å lese at det gikk et «brus av forskrekkelse gjennom sosial klasse én i Oslo og omegn, med dønninger helt opp til Holmenkollen og Ullernåsen. Skulle Bristol virkelig erobres av folkelighet?»

Hotel Bristol har i de senere år fått en ansiktsløftning i flere omganger, og arbeid pågår fortsatt. I trappegangen er håndverkere i full sving med restaureringsarbeid.

Vakkert utsmykket trappeoppgang Foto: Rita Lindås Lysekroner er det mange av på ærverdige Hotel Bristol. Nylig ble flere av disse restaurert. Foto: Rita Lindås

Lys er lagt inn for å fremheve stukkatur og rosetter i de vakre takene. Foto: Rita Lindås

Alle rommene er blitt pusset opp. De røde stolene i Vinterhaven er byttet ut med duse grønne farger ispedd beige. Flere steder er det lagt inn lys bak listverket for å fremheve takets særpreg med stukkatur og ornament. Lysekroner er restaurert og restaurant Hambros har fått et helt nytt utseende.

Alle hotellets 251 værelser har fått en omfattende oppgradering i løpet av de siste årene. Valg av farger, møbler og utsmykning er det designansvarlig Sissel Berdal Haga Thon og interiørarkitekt Trond Ramsøskar som står bak. Foto: Rita Lindås Lille Festsal er en av flere vakre saler i det tilsammen 45.000 kvadratmeter store hotellet i Oslo sentrum. Foto: Rita Lindås

– Og det er bare en liten del av alt vi har gjort. Gjennom hele prosessen har det vært viktig for oss å verne om hotellets atmosfære og historie. Oppgraderingen skal først og fremst merkes, ikke synes, sier hotelldirektør Lars Petter Mathisen.

-Jeg er heldig som får ha mitt daglige virke i omgivelser som disse, sier Mathisen på klingende finnmarksdialekt.

Direktør Lars Petter Mathisen har vært to år på Bristol. -Jeg føler meg privilegert som får jobbe i omgivelser som dette. Foto: Rita Lindås

Fakta Hotel Bristol

• Åpnet 1. juni 1920. Hotel Bristol var da det eneste hotellet i Norge med både varmt og kaldt vann på rommene. Det var også et av de dyreste, med en total byggekostnad på fire millioner kroner.

• I en hovedstadsavis få dager etter åpningen i 1920 sto det følgende å lese: «Den 1. juni aapnedes en del av hotellet for det reisende publikum. Ennå er ikke alt ferdig, og der er ennå mangler. Men paa grund av den store hotellnød i byen, har hotellets administration gjort alt for at sætte mest mulig i stand for reisende».

• I dag har det 45.000 kvadratmeter store hotellet 251 rom og suiter, treningsrom, festsaler og konferansesaler.

Oslohistorie

Hotelledelsen har mange planer for jubileumsåret, men har ikke spikret noe program enda. Det eneste som er sikkert, er at det kommer en bok om hotellets historie.

– Hotel Bristols historie er sterkt knyttet sammen med Oslo bys historie, sier Mathisen og drar frem en historie som dukket opp under arbeidet med boken:

-Det ble skikkelig rabalder da hovmesteren engang i hotellets barndom nektet å slippe inn en same iført samedrakt. Han mente at den slags hørte vidden til og ikke hadde noe å gjøre på ærverdige Bristol. «Det er som om jeg skulle komme vandrende på vidden iført kjole og hvitt», skal hovmesteren ha sagt.

Mathisen ler.

-Jeg lurer på hva den samme hovmesteren ville sagt om han visste at det noen tiår senere skulle sitte en finnmarking i direktørstolen.

– Her kommer jeg med bringebær og fløte, sa Russlands daværende president Boris Jeltsin da han spiste lunsj på Bristol med dronning Sonja og daværende statsminister Gro Harlem Brundtland i 1996. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Bristol i begivenhetenes sentrum

Det var angivelig på Bristol at jazzmusikken for første gang ble presentert for det norske publikum. Det skjedde åpningsåret 1920.

Da Sovjetunionens daværende leder, Boris Jeltsin, spiste lunsj på Hotel Bristol i mars 1996, tok han et godt tak i dronning Sonja iført en rød kjole og daværende statsminister Gro Harlem Brundtland i hvitt antrekk, og utbrøt: " ... her kommer jeg med bringebær og fløte".

Høsten 1939 spilte hotellet en viktig rolle som åsted for en av de mest spektakulære lekkasjene i militær etterretning under andre verdenskrig – da den tyske vitenskapsmannen Hans Ferdinand Mayer sjekket inn. Han satt i lobbyen og skrev det som senere ble kjent som Oslo-rapporten.

Under en veldedighetsaften på «Den Mauriske» skal journalist Arne Hestnes etter sigende ha fått oppdraget med å introdusere kveldens stjerne, den berømte skuespillerinnen Sophia Loren. Hun var ikledd en kjole med langt slep. Da divaen skred inn på podiet tok Hestnes et skritt til siden og kom uheldigvis til å tråkke på kjoleslepet, med det resultat at deler av kjolen ble rykket av. Det skal ha blitt stor oppstandelse.

Den ser gammel ut, men den er ny. Trappen som fører opp til hotellets konferansedel ble bygget i 2000, men glir vakkert inn i de 100 år gamle omgivelsene. Foto: Rita Lindås Mammaklær, som disse soldraktene med shorts og kittel for gravide, ble i september 1960 vist frem for et stort Bristol-publikum. Konferansier er Arne Hestenes. Foto: Sverre A. Børretzen / NTB scanpix

Sangerinnen Josephine Baker under en opptreden i Den Mauriske Hall på Bristol i februar 1971. Foto: Vidar Knai / NTB scanpix