Husk på dette nå som det kan komme en strøm av turister fra utlandet

Dette bør du vite når du skal dele campingplasser, hoteller og turistattraksjoner med utenlandske turister.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Utenlandske turister foreviger den vakre solnedgangen på kaia i Ålesund. Foto: Bertil Valderhaug

Dina Danielsen Journalist

– Hvor mange som kommer, vet vi ikke ennå, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Men fra 15. juli kan du i teorien møte både tyskere og briter på den lokale campingplassen, ved hotellbaren eller i fornøyelsesparker. Ifølge Devold er reiselivsnæringen godt forberedt på et eventuelt storinntrykk av utenlandske turister.

Her er listen over landene som kan besøke Norge fra 15. juli.

Den norske turistnæringen har utarbeidet bransjeveiledere i samarbeid med Folkhehelseinstituttet. Tilbakemeldingene er at disse fungerer godt, forteller Devold.

Ifølge SSB-tall fra sommeren 2019 kommer det flest europeiske gjester til Norge fra Tyskland, Nederland, Sverige, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Spania og Italia. Tyskere sto for hele 1,5 millioner av disse overnattingene i 2019.

Det er usikkert hvor mange som kommer i år. Foreløpig er det lav belegning i august. Spesielt i Oslo, opplyser Devold.

Kristin Krohn Devold er administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman

Norske turister har vært flinke

– Nordmenn har vært flinke til å følge myndighetenes råd. Det har gått fantastisk bra i juli. Mange plasser har det vært helt fullt, uten økt smitte. Nå er det vår oppgave å sørge for at europeerne oppfører seg like pent når de kommer hit.

Tirsdag 14. juli er sju koronapasienter innlagt på norske sykehus. Dagen før var det seks. Ingen får behandling i respirator. Ifølge Devold er Norge avhengig av et godt rykte internasjonalt for å tiltrekke seg turister.

God informasjon er avgjørende

– Norges gode smittesituasjon og smittevernrutiner blir et konkurransefortrinn de neste månedene.

Håpet er at europeiske turister skal redde halen på turistsesongen i Norge, i august og september, etter den norske fellesferien er over. Derfor legges det stor vekt på å sørge for god informasjon til besøkende.

Det er blant annet utarbeidet informasjonsmateriell til turister, både om smittevernrådene og hva den reisende skal gjøre ved mistanke om covid-19.

– Dette er for at vi raskt kan oppdage, spore og stoppe eventuell smitte som kommer i forbindelse med flere reisende, sier overlege Siri Feruglio i Folkehelseinstituttet.

Bobilsalget har eksplodert i Norge. Nå vil man kunne se utenlandske skilt på veiene. Foto: Helge Sunde

Smittevernreglene er uendret

Smittevernseglene er de samme for nordmenn som for utenlandske turister. Det er ikke foreslått noen endringer fra FHI etter åpningen av grensen.

– I utgangspunktet skal du ikke reise hvis du har symptomer, og skulle det være en turist som får symptomer på covid-19 på reisen, skal det være mulig å teste seg i den kommunen de befinner seg i, sier Devold.

Det er gratis å teste seg både for turister og for nordmenn. Ett symptom er nok for å teste seg. Med symptomer menes luftveisinfeksjon med ett eller flere av følgende symptomer:

Feber

Hoste

Tungpustethet

Tap av smak- eller luktesans

Sår hals, eller sykdomsfølelse

Det er ikke et krav at du har feber for å teste deg.

Buffet blir tillatt

Fra 13. juli ble det igjen lov å servere mat som buffet i Norge. Buffetservering forutsetter at det ikke oppstår trengsel foran buffeten, at gjester kan holde en meter avstand, og at det praktiseres god hygiene.

Helsemyndighetene har også lettet på reglene for kollektivtransporten, og det er igjen lov til å sitte skulder mot skulder på buss og tog.

Etter hva NHO Reiseliv er kjent med, gjelder kravet om bordservering for steder med skjenkebevilling fortsatt.

Hvor mange gjester kan sitte rundt et bord og hvor stor avstand skal det være?

Det er ingen formelle begrensninger i hvor mange gjester som kan ta plass rundt bordet. Helsedirektoratet anbefaler fortsatt at det ikke er flere enn 20 personer i en gruppe. Men kravet er at det skal være mulig å opprettholde godt smittevern, herunder tilstrekkelig avstand mellom gjestene.

Munnbind er påkrevd i alle SAS- og Norwegian-fly. Men generelt er det ingen krav om bruk av munnbind i den norske offentligheten. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/NTB scanpix

Munnbind er ikke påkrevd

Norge er et av få land i verden som ikke krever at innbyggerne, eller turister, bruker munnbind ved offentlige plasser. Alle de fem nordiske landene er på listen sammen med Australia, New Zealand, Hviterussland, Turkmenistan, Sudan, Eritrea, Somalia, Syria, Jemen og 16 småstater som i all hovedsak er øystater.

– Hvis smittesituasjonen forverres vesentlig, vil bruken av ansiktsmasker som et forebyggende tiltak vurderes på nytt, og da spesielt i situasjoner hvor det er vanskelig å holde minst en meters avstand, som ved bruk av offentlig transport og under arrangementer med mange til stede, skriver Overlege ved FHI, Bjørn Iversen, i en mail til Aftenposten.