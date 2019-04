En naturopplevelse utenom det vanlige: – Det er verken radio eller internett her.

Trolsk dis danser mellom grantrærne og harmonerer godt med Finnskogens mystiske renommé. Fra tretoppen har man et mektig skue utover Finnskogen og Gjesåsvannet, knappe kilometeren unna. I klarvær kan man se helt til Hedmarksvidda med Budor-fjellene i horisonten.

– Urinstinktet i oss liker å komme opp i høyden og få oversikt, det gir en ro, synes Christine Mowinckel.

Karen Gjermundrød

Alternativ gårdsdrift

Da Molde-jenta Mowinckel møtte odelsgutten Kristian Rostad og han fortalte hvor han kom fra, ble hun først veldig skeptisk. Men skepsisen varte ikke lenge.

Karen Gjermundrød

– Første gang jeg kom hit var en solskinnsdag. Gården ligger på en høyde, med et godt skue utover. Her har jeg åser og et vann å hvile blikket på. Området er veldig vakkert og med et fantastisk lys, sier Mowinckel.

Paret har drevet familiegården i Gjesåsen i fem år. Her har de skog, jord og korn, og de driver med kyllingproduksjon. For to år tilbake kjente de at noe måtte skje.

– Vi spratt en flaske rødvin og begynte å fabulere om mulighetene og hvordan vi skulle ta gården videre, forteller Mowinckel, som er skuespiller og teaterpedagog.

Ideene dreide raskt mot ressursene de sitter på og hvordan tilby opplevelser og turisme på en ny måte.

Karen Gjermundrød

De la frem tankene om moderne tretopphytter for sivilarkitekt Espen Surnevik, som tente på ideen. Derfra rullet ballen. Det tok akkurat to år før de to tretopphyttene sto klare til å ta imot de første gjestene.

Pan-hyttenes moderne arkitektur bryter med omgivelsene, samtidig som formen passer inn landskapet.

– Vi ville skille oss ut. Her er det moderne arkitektur og komfort med ferdig oppredde senger, strøm, innlagt vann og rengjøring. Her skal man slippe å bruke tid på å komme i gang. Man skal kunne dra rett ut og fiske, sykle eller slappe av med et rødvinsglass og en god bok, sier Rostad.

Karen Gjermundrød

Populært i høyden

Frihetsfølelsen blant tretoppene og nærkontakt med naturen og dyrelivet, kan nå oppleves flere steder rundt om i landet.

Karen Gjermundrød

Flere steder de siste årene har det dukket opp overnattingssteder i høyden.

Partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret tror mye av grunnen til at nordmenn setter pris på opplevelser i tretoppene, er at man kan være ute på tur kombinert med opplevelsen og spenningen oppe i trærne.

– Her får du utsikt, den romantiske ideen om et enkelt hytteliv, og du er så nær uberørt natur som det er mulig å komme, sier Øye.

Han synes det er positivt med oppblomstringen av tretopphytter i ulike varianter på forskjellige destinasjoner og legger til at trenden er helt i takt med den høye etterspørselen etter naturopplevelser utenom det vanlige.

Fakta: Pan Tretopphytter Hvem: Ekteparet Kristian Rostad og Christine Mowinckel. Hva: PAN Tretopphytter, åpnet i 2018. Hvor: Finnskogen i Solør. Her driver paret gård i Gjesåsen og har bygget hyttene som del av gårdsutvikling på egen eiendom. Arkitekten Espen Surneviks visjon var å lage noe som skulle falle naturlig inn i det eksisterende landskapet, uten å lage inngrep i naturen. Kilde: Panhytter.no

Naturen slik den er

I motsetning til andre tretopphytter er ikke disse hyttene bygget i selve trærne, både av sikkerhetsmessige årsaker og for å la naturen forbli uberørt.

Karen Gjermundrød

– I stedet for å føle at hele konstruksjonen svaier med vinden, vil trærne utenfor bevege seg mens hytta står i ro. Hyttene er beregnet til å tåle mer enn en dobbel orkan, så her står man støtt og jordet uavhengig av de ytre omstendigheter, påpeker Mowinckel.

Ved bålplassen utenfor kan en tilfredsstille savnet etter bare å sitte ute å fyre og nyte stillheten under en klar stjernehimmel.

– Folk er eksponert for støy hele tiden. Har du det stille rundt deg, er det ofte en telefon i nærheten som stresser deg eller et annet forstyrrende element. Derfor har vi hverken radio eller internett her, sier ektemann og med-gründer Rostad.

Karen Gjermundrød

Karen Gjermundrød

Fakta: Her kan du bo i toppen av et tre i Norge: Horten Brumunddal Gjerstad Halden Vassfaret Odalen Engerdal Tinn i Telemark

Flere vil være i naturen

Annie Haver, førsteamanuensis ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger, er glad for at det startes nye konsepter i bransjen.

– For å lykkes må man skille seg ut og skape en snakkis. Det handler om følelser, og som gjest eller kunde ønsker man å være spesiell og ha noe å skryte av, sier hun.

Up Norway skreddersyr reiser i Norge, primært til internasjonale turister. De sier de opplever stor etterspørsel etter unike overnattingssteder.

– Det er ingen tvil om at å finne luksusen i det enkle er en trend. Et økende antall reisende ønsker «bare å være» i naturen, i kontrast til å være aktiv i den, kommenterer grunnleggeren av Up Norway, Torunn Tronsvang.