– Da vi skulle renovere huset, ble rosa hovedfargen. Det er den trygge fargen.

Anne Djupvik Andersen fargerike bad har hjemmelaget baderomsmøbel og badekar med utsikt.

Stilen på badet er den samme som i resten av huset, fargerik.

Mitt favorittrom: – Badet. Jeg drømte om rosa bad med lysekrone. Det har jeg fått. Det er blitt et harmonisk og fint rom, som er behagelig å være i.

Hvem, hva, hvor: Anne Djupvik Andersen, @huset_i_djupviken på Instagram, Djupviken utenfor Bergen

Andersen er spesielt fornøyd med materialbruken. Det er helsparklet og malt våtromssystem i rosa, kombinert med mellombrune fliser og mørkt treverk. De hadde ikke trengt flisene, men det gjorde badet lunere.

Opphøyet badekar: Innerst på badet, under vinduet, står badekaret. Det er hevet opp ett trinn, så man kan nyte utsikten mens man bader.

50-tallshus: Andersen og mannen Marius Grønås bor i et totalrenovert 50-tallshus. De har strippet ned alt innvendig og bygget opp med ny isolasjon, elektrisk anlegg og nye overflater. Badet ligger der det gjorde, men er utvidet litt.

– Det gamle badet hadde baderomsplater med imitert marmor. Faktisk rosa. Selv gardinen var rosa.

Badet er cirka 7,5 m² stort. Badekaret står på en nisje. Hyllen langs veggen kommer av at cisternen til toalettet er bygget inn i veggen. Foto: Anne Djupvik Andersen Møbelet er satt sammen av kjøkkenskrog. Foto: Anne Djupvik Andersen

Rosa hus: – Jeg begynte forsiktig i den første leiligheten min med en rosa vegg på soverommet. Så ballet det på seg. I neste leilighet ble det rosa soverom, rosa tak på soverommet og rosa stue. Da vi skulle renovere huset, ble rosa hovedfargen. Det er den trygge fargen. Jeg får stort sett styre fritt, men mannen min trives også. Han satte imidlertid foten ned da jeg ville male huset rosa utvendig, sier Andersen.

Gjennomført: – Det beste med badet er atmosfæren og roen. Det er viktig for meg. Jeg har hengt opp gardiner og bilder for å gjøre det mer koselig og lunt.

Et bad trenger ikke være helt klinisk, påpeker Andersen. Bad kan like gjerne innredes med farger, spennende materialer og bilder for en mer unik stil. Gjør man det, passer badet dessuten bedre med de andre rommene i boligen.

Hjemmelaget: Baderomsmøbelet er kjøkkenskrog fra Ikea med skuffer. Sidene er dekket med kjøkkendekksider. Frontene er i mørk eikelaminat. Til toppen bestilte de en glassplate.

– Det kostet en brøkdel av hva det ville kostet i en baderomsbutikk, sier Andersen.

En seks centimeter dyp nisje gir plass til sjampo og såpe. Foto: Anne Djupvik Andersen Andersen er veldig glad i farger, men harmoni er minst like viktig. Foto: Anne Djupvik Andersen

– Rosa er en farge jeg trives godt med.