New York Times: Dra til Jevnaker

Tettstedet med knappe 5000 innbyggere er på listen over 52 anbefalte reisemål.

Kistefos vakte oppsikt i internasjonal presse da det åpnet. Nå gjør museet det igjen. Foto: Signe Dons

Blar du gjennom New York Times’ liste over anbefalte reisemål for 2020, finner du mange kjenninger: Washington, Paris, Tokyo, Jevnaker ... Vent nå litt. Jevnaker?!

Du leser riktig.

I fjor høst åpnet det nye Kistefos-museet, også kalt «The Twist». Byggets spektakulære utforming gjør det til et kunstverk i seg selv. Det har New York Times fått med seg.

Avisen beskriver bygget som en «show stopper», med en «strømlinjeformet aluminiumsfasade, som vrir seg som en kortstokk.»

Museet fungerer som en bro over Ranselva som bukter seg gjennom skulpturparken. Foto: Signe Dons

– På grensen til absurd

Museet er det nyeste tillegget i det som er en av Skandinavias største skulpturparker, og pryder listen sammen med blant andre Vest-Sverige og København.

– Det er jo på grensen til absurd å se Jevnaker på New York Times’ liste over anbefalte reisemål, forteller museets direktør, Birgitte Espeland.

Kistefos skulpturpark har 46 skulpturer av norske og internasjonale kunstnere. Foto: Signe Dons

De er smigret og stolte over å være med på listen, legger hun til. Den første måneden etter museet åpnet i september 2019, hadde de like mange besøkende som parken hadde hittil samme år.

Nå forventer de enda større pågang.

– Kistefos har lenge vært en skjult perle, men dette ser for alvor ut til å snu nå, avslutter Espeland.

Det kan hun ha rett i. Trond Blindheim, dosent i markedsføring ved Høyskolen Kristiania, forteller at steder som roses i media opplever en positiv effekt.

– Amerikanere kan gjerne ikke så mye om Norge. Når de først besøker oss, belager de seg på ting de eller bekjente har lest om landet, sier han.

Fakta Kistefos, Jevnaker Kistefos-museet bygger videre på en lang industrihistorie og startet med gamle Kistefos Træsliberi.

Christen Sveaas’ bestefar kjøpte fabrikken for 131 år siden. Industrihistorien går igjen som en rød tråd gjennom hele skulpturparken.

Randselven bukter seg gjennom hele området og var i sin tid selve grunnlaget for industridriften.

Det nye museumsbygget, The Twist, er tegnet av den danske arkitekten Bjarke Ingels i BIG (Bjarke Ingels Group).

The Twist har fått 20 millioner kroner i støtte fra regjeringens gaveforsterkningsordning og støtte fra Jevnaker kommune, Oppland fylkeskommune (nå Innlandet) og bidrag fra Sparebankstiftelsen på Hadeland.

Både Bloomberg og The Telegraph kåret museet til et av de vakreste bygg i verden som åpnet i 2019. Foto: Signe Dons

