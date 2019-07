Stokke tilbakekaller babystol

Åraken er fare for at sittedelen kan løsne fra stolen og føre til at barnet kan falle i gulvet. Stokke oppfordrer kunder som eier produktene til å slutte å bruke dem umiddelbart, skriver Bergens Tidende.

Det er produkter som er produsert mellom februar 2014 og 21. desember 2018 som nå tilbakekalles, på grunn av en feil i låssystemet.

- Dersom du bruker en Stokke Steps høystol sammen med en en Stokke Steps Bouncer eller et Newborn Set kan det hende at setedelen ikke låser seg til stolen selv om låseindikatoren blir grønn, står det i en sikkerhetskunngjøring fra produsenten.

Stokke presiserer at høystolen og Stokke Steps Bouncer ikke er farlig å bruke hver for seg.