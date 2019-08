Boligstyling har gått fra ukjent til vanlig på få år

Det var på det tidspunktet 24 år gamle Silje Sundvor lånte penger av moren til et sett med møbler og bestemte seg for å gjøre et forsøk. I Oslo drev man med slikt, så hvorfor ikke på Ålgård?

Hun kalte enmannsforetaket for Styleit. Uttal det i to ord: Style it.

– I dag er vi en bedrift med åtte ansatte og har møbler nok til hundre hus, sier hun.

Oppdragene kommer fra store deler av fylket, og lenger avgårde også. På et tidspunkt ble hun bedt om å starte opp i Kristiansand der man den gang manglet et slikt firma, men en forestående fødsel satte en stopper for det.

– Jeg jobber fast sammen med de fleste eiendomsmeglere i distriktet. Vi går inn i prosjektet med megleren og ser hvem kjøperen kan være. Vi får fram potensialet i boligen og lager den rette stemningen.

Fredrik Refvem

Fredrik Refvem

Vi finner Silje og gjengen hennes i full gang i Hindalsbakken i Stavanger. Et tomt hus skal selges, og møbler må på plass. Det bæres, plasseres og danderes. En koselig sofakrok vokser fram på ti minutter.

– Du sier at du kan møblere hundre hus. Det er kanskje en liten overdrivelse?

– Nei, vi har vel så det! Akkurat nå har vi stående 89 boliger med våre møbler.

Skjuler ikke feil

Neste helg drar hele gjengen til Oslo Design Fair for å handle inn enda mer interiør. Skiftende trender krever en rotasjon av lagerbeholdningen.

– Vi selger av lageret når det blir for fullt. Da er det køer og kaos i Ålgård sentrum.

Det hender også at møbler blir solgt sammen med boligen, om kjøper ønsker det.

Fredrik Refvem

Fredrik Refvem

– Vi kan få gamle hjem til å se nye ut ved hjelp av møbler. Boligstyling handler ikke om å skjule noe, men om å skape et hjem. Vi legger ikke tepper over skraper i gulvet eller henger bilder over hull i veggen, sier Silje.

Det hender at folk trekker usolgte hus fra markedet og ringer Silje. En gjenganger, kaller hun det.

– Skal du selge en bil, vasker du den først hvis du ikke har tenkt å gå for vrakpanten.

Fredrik Refvem

Fredrik Refvem

Fredrik Refvem

Hun jobber fra Haugesund i nord til Egersund i sør, og Sirdal med alle sine hytter er et voksende marked. Hytter er ofte utstyrt med møbler eierene ikke vil ha hjemme og trenger en fornying før salg.

Silje startet for 13 år siden. Året før finner vi for første gang ordet «boligstyling» i Aftenbladets arkiv, i omtalen av et fjernsynsprogram fra Oslo. To år senere kommer Aftenbladets første, egne artikkel om trenden, under tittelen «Boligstyling er kommet for å bli».

Rådgiving

En av dem som også har holdt på lenge, er Kjersti Oline Hermez. Hun begynte med boligstyling i Stavanger for ti år siden.

Oppdragene blir stadig flere, men samtidig øker konkurransen om dem.

– Mange nye er kommet til. Markedet er blitt tøffere, og folk er hundre ganger bedre enn de var i starten.

De fleste av oppdragene får hun gjennom eiendomsmeglere som tilbyr kundene en time med en profesjonell stylist.

Rådgiving før fotografering er en viktig del av dette. Kjersti går igjennom rom for rom, formulerer rådene i en mail til selger og megler, sammen med inspirasjonsbilder som selger kan bruke som huskeliste.

– Ved å bruke stylist, tror jeg du føler at du har gjort det lille ekstra som skal til før salg, sier Kjersti.

Noen fasit finnes likevel ikke. Noen selgere vil ikke ha styling, og andre er blitt flinke til å gjøre det selv.

Styling går igjen

Ikke alle av byens eiendomsmeglere anbefaler styling, men ser du på nettsidene er styling et ord du finner hos flere av dem:

Proaktiv: «Vi benytter profesjonelle fotografer til å gjennomføre fotograferingen. I tilfeller hvor det er større operasjoner som skal foretas, så anbefaler vi å benytte en profesjonell stylist».

Krogsveen: «Vi forbereder og planlegger fotografering i god tid, slik at du får vist frem boligen fra sin beste side. Til riktig tid, med riktig lys og styling».

Eie: «For enkelte objekter kan det være lønnsomt å vurdere hjelp til styling, særlig hvis boligen er umøblert. Få råd av megler om ditt objekt trenger styling».

Aktiv: «– Vær litt vågal når du skal selge bolig. Jeg er lut lei hvite flater og klin like leiligheter. Ikke vekker det spesielt stor oppmerksomhet når mye blir seende likt ut i boligannonsene og prospektene heller, sier vår boligekspert i Aktiv, Karianne Amlie. Amlie forteller at hun ofte råder selger til å både finne frem malerkosten og hyre inn stylinghjelp i salgsprosessen».

Eiendomsmegler1 nevner ikke ekstern hjelp til styling, men har en lang liste om hva du selv kan gjøre.

Hjelp til kunden

– For oss handler om å gjøre det så enkelt som mulig for kunden, sier regionleder Kurt Frafjord i Krogsveen.

Han peker på at salgsobjektet skal framstå så ærlig som mulig, men at det hører med å rydde bort rotet. Vanligvis pynter og rydder man jo hvis man skal ha gjester.

– Vi selger inn en rådgivningstime med stylist. De kjenner trendene og kan gi råd i forhold til farger og annet. De fleste nøyer seg med en slik time, men trenger du hjelp til å male en vegg eller feste en list, har vi folk til å gjøre dette. Vi kan også kjøre bort møblene og få inn inn nye.

Graden av styling varierer med andre ord sterkt – fra å re opp senga og rydde kjøkkenbenken til å male vegger og bytte møbler.

Byttet ut såpe med duftlys og malte kjøkkenet grønt. Da ble leiligheten solgt 300.000 kroner over prisantydning

Må se innbydende ut

Men svarer dette ekstraarbeidet seg?

Eiendomsmegler Lene Hviding i Krogsveen Stavanger Øst er ikke i tvil om det.

– Jeg bruker konsekvent stylist på alle mine objekter, uansett hvilken bolig jeg får for salg.

Hun samarbeider tett sammen med stylist Kjersti Oline Hermez som går igjennom boligen sammen med kunden rom for rom, der kunden selv kan følge råd eller gå videre med full styling.

– Mange har bodd på samme sted i årevis og har sett seg blinde på egne løsninger og sitt eget interiør. Kjøper har en forventning om å bli presentert den beste løsningen for boligen og ønsker samtidig ikke å komme inn i et privat hjem, da må familiebilder og personlige ting vekk. Det er forskjell på å bo og det å selge.

Prisen for en time er 1500 kroner. Romløsning, farger, reparasjoner og annet kan være verd å se nærmere på.

– Det er mye konkurranse og mange boliger ligger ute for salg i dag, da er det viktig å ha riktig presentasjon av boligen. Det er her stylist og en profesjonell fotograf kommer inn. Bildene må gi kjøper lyst til å klikke inn på annonsen og ikke minst komme på visning Å bruke stylist var ikke så vanlig for ti år siden, mens i dag utgjør det den store forskjellen, mener Lene Hviding.

Opplysningsplikten

Er det noe grunn til å være skeptisk til boligstyling? Aftenposten har spurt Olav Kasland, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet, om akkurat det.

– Det kommer an på hvor ekstrem stylingen er, mener han.

– Vi forstår godt at folk vil la boligen fremstå best mulig. Men hvis stylingen skjuler feil og mangler, er det brudd på opplysningsplikten.

For eksempel hvis man maler over noe som burde vært fikset av en håndverker eller dekker over andre feil og mangler.