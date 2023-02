Hun er ikke arkitekt, men tegnet sitt eget kjøkken: – Det ble akkurat slik jeg så for meg

Da generasjonsboligen i Helgeroa ble totalrenovert, var kjøkkenet en topp-prioritet. For Camilla Anvik er matlaging såpass viktig at hun like godt tegnet kjøkkenet sitt selv.

– Jeg pendler til Oslo og er mye borte. Når jeg har fri, elsker jeg å samle familien og venner til god mat og dekket bord, sier Camilla Anvik.

Camilla Flaatten Reisejournalist i Aftenposten og Schibsted. Jeg skriver om stort og smått innenfor reisefeltet, og reiser når jeg kan. Tips meg gjerne.

Signe Dons (foto)

Det blå kjøkkenet er i heltre. Og det er ingen enkel sak å få tak i heltre lenger – de fleste kjøkkenprodusenter leverer ikke det. Men det var det Camilla Anvik (47) ønsket seg.

Hun fikk tak i en lokal møbelsnekker som sa ja til oppdraget. Han laget hele kjøkkenet til henne. Med messinghåndtak, en stor ovn fra Falcon og industrilamper har kjøkkenet både noe britisk og fransk over seg. Designet var viktig, men likevel – det viktigste er at det er funksjonelt.

– Jeg ønsket meg en stor og god kjøkkenøy med arbeidsbenk. Slik at jeg kan lage mat til familie og venner, og samle dem rundt meg mens jeg gjør det, forteller Anvik.

Det Deco Blue-fargede kjøkkenet er tegnet av Camilla Anvik og laget i heltre av den lokale møbelsnekkeren Svein Kroktun. Messinghåndtakene er fra Sverige. Foto: Signe Dons Anvik har selv tegnet både hus, stall og hage. Det hvite huset rett bak henne er hennes gamle barndomshjem som ble renovert. I huset til venstre bor foreldrene hennes i dag. Foto: Signe Dons

I den ene kroken av kjøkkenet er det laget en dagseng med store puter og komfortable skin. Der sitter barna på 19, 18 og 13 år og gjør lekser, mens de følger med på at Anvik tryller frem de lekreste retter på kjøkkenet.

Fakta Hvem, hva, hvor Hvem: Camilla Anvik (47) bor med ektemann Jan Henrik Hansen (46) som er daglig leder i Larvikittblokka, og de tre barna Emily (19), Kristian (18) og Christopher (13), pluss to hunder, to katter og to hester. Hun driver Stall Anvik, Skjærgårdshagen og dyrker økologiske blomster. Hva: Enebolig fra 1920. Hvor: Helgeroa i Vestfold og Telemark. Les mer ↓

Blomsterdilla ble bijobb

Til daglig jobber Anvik som trafikkplanlegger på Oslo lufthavn, men de siste fem årene har hun også vært hagegründer. Hun kjøpte nabogården og gjorde den om til Skjærgårdshagen. Der dyrker hun også økologiske blomster.

Camilla Anvik pynter kaker, makroner og focaccia på den store kjøkkenøya. Hun har hentet mye inspirasjon fra England og Sør-Afrika i sin stil.

Og blomsterinteressen har hun i blodet. Både bestemoren og moren har alltid elsket blomster og jobbet med blomster og hage.

Les også

Dette er interiørtrendene vi kommer til å se mer av i år Den lyse linstilen som har herjet landet lenge, lever farlig i 2023. 31. januar 2023

Men 47-åringen har ikke vært like tradisjonell som dem. Det er lenge siden hun fikk dilla på å pynte kaker og desserter med spiselige blomster. En dille som rett og slett er blitt en bijobb.

– Jeg dyrker økologiske grønnsaker, urter, snittblomster og har spesialisert meg på spiselige blomster, forteller Anvik.

forrige



fullskjerm neste Blomstene limes på makronene med litt eggehvite. 1 av 3 Foto: Signe Dons

Hun leverer de økologiske blomstene sine, som hun i vinter dyrket under Vebjørn Sand-stjernen på Gardermoen, til det norske kokkelandslaget, flere norske stjernerestauranter og Filip August Bendi som ble årets kokk i fjor og tok sølv i Bocuse d’Or i år. Da var det med Anviks blomster som pynt i rettene.

– Det er veldig inspirerende å jobbe med så dyktige kokker fra hele landet. Og det er utrolig moro å jobbe med blomster. Alt kan pyntes, sier hun og tar ut en focaccia av den hvite ovnen. Focacciaen er pyntet med blomster og egendyrket rosmarin.

– Desserter, brød eller annen mat blir helt unik med litt pynt, synes jeg.

Stor og romslig stue med varme farger. Tapetet har lett struktur og er fra Arte. Interiøret har hun fått hjelp til av søskenparet Halvor Bakke og Ingunn Anvik. Foto: Signe Dons Det er hotellfølelse over det store badet med doble vasker og en stor dusj. Foto: Signe Dons

Bygde om barndomshjemmet

Det er barndomshjemmet i Helgeroa i Vestfold som er totalrenovert. Her vokste Anvik opp sammen med foreldre og to søsken, pluss besteforeldre og en oldemor i huset.

Generasjonsboligen har vært viktig for henne å videreføre. Da hun tok over huset, bygde hun først huset til foreldre og deretter stallen, før de gikk løs på selve hovedhuset.

– Jeg ville ha foreldrene mine her. Slik har vi gjort det i årevis.

Den kornblå slagbenken ved vinduene var besteforeldrenes. Den har fått nytt liv i spisestuen. Anvik samler på et britisk porselensservise som hun har dekket bordet med. Blomstene er fra egen hage. Foto: Signe Dons – Jeg elsker antikviteter og går på auksjon når jeg kan, sier Anvik. Lysholderne på veggen er fra Halvor Bakke. Han bor i området og er en god venn av Anvik. Foto: Signe Dons

Taket opp mot annen etasje ble løftet, slik at huset fra 1920 i dag har en lysere gang med over tre meter til taket. Nede ble det bygget et stort bad og eget vaskerom. Stue, spisestue og kjøkken ble bygget i kombinasjon.

Ut av de franske vinduene ser en mot Nevlunghavn og havet rett ut. Det kan være værhardt og mye vind på de flate områdene og åkrene som strekker seg mot kysten. Det er en fordel med det gode klimaet for blomsterproduksjon, kjøkkenhage og annet som dyrkes her.

– Tulipanene er på gang i vinterhalvåret sammen med andre vårblomster, og asparges er det første av grønnsaker jeg tar opp, forteller hun.

Les også

Gjorde gammel rønne på Stor­haug til drømme­hjem på et halvt år: – En god følelse Oppussingsprosjekt var helt uaktuelt for det unge paret på husjakt. Det gikk ikke helt etter planen. 29. januar 2023

Og ja, de økologiske tulipanene hun dyrker, kan faktisk spises.

– Men er ikke tulipaner giftige?

– Jo, de er det når de ikke er økologiske. Det vil si ingen bruk av sprøytemidler eller fullgjødsel. For at en skal være sikker på at blomstene er spiselige, må de være merket som spiselige i butikken, sier hun.

Stall på stell

Ute i hagen, eller hagene, er det vinter og grått. Også disse er tegnet etter eget hode og design, og de er delt inn i nivåer. Buskbom, runde og firkantede, rammer inn området.

– En rosehage, en kjøkkenhage, en hvit hage, en barnehage med frukttrær og dukkestue, og en blå og grønn hage, sier Anvik og peker mot hageavdelingene som går opp i ulike høyder.

Stallen har også elementer av det britiske i seg. Anvik holder det alltid rent og pent for hestene og kattene som bor der. Foto: Signe Dons Stallen, hvor det for tiden bor to hester, ble også tegnet av Anvik. Hun drev med sprangridning i mange år. Her sammen med skogskatten Frost. Foto: Signe Dons

Den store stallen ligger like ved siden av. Det er et herskapelig hvitt hus med en stor værhane (eller egentlig er det en hest) i toppen. Hestene er ute og lufter seg. Inne i stallen kommer skogskatten Frost og vil hilse på. Han er en av to store pelsrike katter som bor der.

– Jeg drev aktivt med hest i mange år. Det samme har datteren min gjort. Nå er hestene mer en naturlig del av livet, hvor jeg henter energi og får et pusterom i en travel hverdag, forteller hun.

Spiselige tulipaner, sier du? Ja, det går an, så lenge de er økologiske, sier Anvik. Her med hjemmelaget vaniljeis og karamellsaus, pluss blomsterpyntet suksessterte ved siden av.

Tilbake i det lune kjøkkenet ligger de to mellom-schnauzerne Happy og Cleo foran peisen. De strekker seg fornøyde i den store hundesengen.

Les også

De forvandlet den store gården fra 1800-tallet til et varmt familiehjem Det store hvite huset står på en liten høyde midt i fruktbygda Gvarv. Den gamle gården ble totalrenovert da den yngre… 30. januar 2023

På kjøkkenbenken står et fat med en tulipan med en kule med hjemmelaget vaniljeis og karamellsaus oppi, og et lite stykke suksessterte ved siden av. Nam!

– Tulipaner smaker crispy av ertespirer, sier Anvik.