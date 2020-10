En søkkrik venn av kongefamilien bestilte båten i 1917. Nå er skjønnheten endelig tilbake der den hører hjemme.

Ikke bare er «Ambition» på plass i Bergens Seilforening, der J.C. Isdahl var medlem. Den har også fått tilbake sitt opprinnelige seilmerke: SK15. Foto: Paal Kvamme

En søkkrik bergenser bestilte båten for 103 år siden. I de siste 17 årene har Terje Skevik og Knut E. Kismul jobbet for å gjøre den klar for vannet igjen.