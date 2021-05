Det siste året har Andy Thiem gått fra 180 til godt over 6000 følgere på Strava. – Jeg tror grunnen er at jeg formidler løpeglede. Det handler ikke om å ha det beste utstyret eller at du må være god å løpe. Det handler bare om å ha det gøy, sier Thiem. Her er han ved Aamodt bru over Akerselva i Oslo. Ketil Blom Haugstulen