Karrierekoden: Gruer du deg til jobb? Denne metoden gir deg kontroll over stresset.

I ukens episode anbefales du å finne frem fargeblyantene for grønt, gult og rødt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Programlederne Elise Rønnevig Andersen og Jon Roar Solset minnes å ha lært mye av arbeidsdagene de gruet seg til. Foto: Stein Bjørge

Kan det være nyttig å grue seg til jobb? Kanskje det bare betyr at jobben er utfordrende og gir deg oppgaver å vokse på?

Men hva om man gruer seg for mye? Helene Tronstad Moe, førsteamanuensis ved Høyskolen i Kristiania under Institutt for ledelse og organisasjon, er ukens gjest. Hun svarer på spørsmålene våre og foreslår en metode du kan bruke for å få kontroll over det som gjør deg nervøs på jobb.

Lytt til Karrierekoden i iTunes eller Spotify

Eller hør tabbene du må unngå i episoden nedenfor:

Slik lytter du til Karrierekoden

Karrierekoden kommer ut tirsdager annenhver uke. Podkasten tar opp nyttige temaer for deg som er i starten av karrieren din, men som også kan være aktuell for dem som har jobbet i mange år.

Her er et utvalg episoder:

Enkel guide til hvordan du kan lytte:

Bruker du Iphone eller Mac?

Klikk på denne Itunes-linken og deretter på abonner. Da lastes nye episoder automatisk ned til Itunes på din mobil eller Mac.

Bruker du Android-telefon?

Besøk denne siden, eller last ned en podkast-app på telefonen din (for eksempel «Acast»). Der søker du opp podkasten du ønsker å abonnere på og trykker «abonner». Du kan også sørge for at nye episoder lastes ned automatisk, i innstillinger.

Vil du lytte på datamaskinen?

Bruker du PC eller Mac, kan du lytte på denne siden eller klikke på Itunes om du har programmet installert. På mobil kan du laste ned en podkast-app (for eksempel «Acast»). Der søker du opp podkasten du ønsker å abonnere på.

Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-side for Karriere.