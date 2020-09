Ser du hvor dette huset har en skjult oase?

I Tunveien 5 i Sandnes står eit funkishus med saltak. Dette taket gøymer ein skjult oase.

Rundt huset vil det snart bli lagt gangbaneheller. Foto: Fredrik Refvem

Heidi Hjorteland Wigestrand

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Familien elskar å vera på den godt skjulte takterrassen. Her kan dei gjera kva dei vil utan at naboane ser dei, med mindre naboane har dronar då…. Foto: Fredrik Refvem

Står du ved fasaden av huset og ser nøye etter, kan du så vidt skimta ein liten sprekk i taket langt der oppe. Der går Eileen Oftedal og steller epletrea sine, langt over terrassane til dei andre i nabolaget. Neste sommar skal ho også ha urtehagen sin her.

Takterrassen er heile 60 kvadratmeter og er eit av dei mest brukte områda i huset med eit primærareal på 380 kvadratmeter.

Funkishuset måtte underordna seg eksisterande hus i området og har difor saltak med teglstein og liggjande kledning. Foto: Fredrik Refvem Huset endrar karakter ut i frå kva side du ser det frå. Garasjen ligg inne i huset. Foto: Fredrik Refvem

Rundt huset vil det snart bli lagt gangbaneheller. Foto: Fredrik Refvem Terrassen ved hovudetasjen fangar morgonsola. Her har stolane fått gladfargar for å symbolisera at ein sit midt i livet, med naboar tett på. Takterrassen, derimot, har utemøblar i duse fargar, for å symbolisera privatlivets fred. Foto: Fredrik Refvem

Hanne Førsund er arkitekten bak huset. Det blei bygd av SI bygg under leiing av Geir Kydland som i år er nominert til Årets handverkar. Bygningen er 9,7 meter høg. I første etasje er takhøgda 2,60 meter, andre etasje er takhøgda 2,70 meter.

Uforstyrra på taket

Huset er til tross for storleiken ikkje ruvande. Det er trekt godt inn på tomta med eit romsleg gardsrom utanfor. Kravet for å få byggja her, var å gi huset saltak og liggjande panel slik at det underordna seg husa i nabolaget.

Eileen Oftedal og ektemannen Jone Garnes har budd i den nye heimen sin på Austrått i nokre månadar no, og ho føler at dei har budd seg inn.

Ho arbeider ved Stavanger Distriktspsykiatrisk senter (DPS), og Jone er sjef for eit bilutleigefirma. Begge lever pulserande liv både på jobb og i fritida. Huset i den fredelege Tunveien blir difor ein viktig oase der dei kan landa.

På takterrassen har Eileen Oftedal epletre i potter. Foto: Fredrik Refvem Staudar og andre buskar har også fått plass på takterrassen. Neste år skal ho også dyrka urter her. Foto: Fredrik Refvem

Frå terrassen har familien på fem vidt utsyn over Sandnes og Ganddal, utan at nokon ser dei. Difor kan ein få liggja uforstyrra og sola seg i fred for andre sitt blikk. Eileen likar også å liggja ute i sovepose på takterrassen. Når det er mørkt, let ho seg fjetra av stjernehimmelen.

– Stjernene er heilt magisk her ute i mørket på takterrassen. Å få seg hus på ei så open og frittliggjande tomt har i det heile tatt gitt meg meir himmel i livet. For eg kan også sitja i vinduskarmen i stova og berre nyta dei ulike himlane som faldar seg ut, fortel Eileen.

Ekstra sitjeplassar

Takka vera ei lang rad med Montana-boksar på soklar har vindauga blitt ei ekstra rad med sitjeplassar i stova.

Ei lang rekke Montana-boksar på sokkel dannar ein ekstra vindus-sofa i huset i Tunveien 5. Eileen elskar å sitja her og kikka på himmelen. Foto: Fredrik Refvem Dei to sitjegruppene i stova er svært forskjellige. I den nærast kamera har Eileen vald å samle tre heilt ulike møbel for å skape kontrast. Foto: Fredrik Refvem

Sitjeplassane er mange i huset på Austrått. Eileen er spesielt svak for stolar av merket Vitra. Foto: Fredrik Refvem Gamalt får brynt seg mot nytt og lyst får brynt seg mot mørkt… Mørkt og lyst, nytt og gamalt i ein personleg miks, slik vil Eileen ha det, og det ber stova og spisekroken preg av. Foto: Fredrik Refvem

– Å sitja i vinduskarmen med eit glas vin og ei venninne er veldig kjekt, så denne løysinga er eg godt fornøgd med, seier Eileen smilande.

Boksane brukar ho til å oppbevara dukar og glas i. Dei tek opp i seg dei fire hovudfargane som går igjen i heile huset. Jordfargar med innslag av brunt, beige, kvitt og gjerne med eit skjær av lilla. Huset er fullt av desse boksane og hyller frå same produsent.

Stova i Tunveien 5 har rikeleg plass til gjester. Forutan alle sitjeplassane i vindauga, er det to sitjegrupper til midt i rommet, i tillegg til spisestova.

Fargane på veggane varierer frå lyst til kaffibrunt, og fleire stader heng det vakker kunst.

Bilde må henga rett

– Me fekk hjelp av Ruben Thuv frå Galleri Gaute Rostrup til å hengja opp bilda på ein profesjonell måte, slik at me får mest mogleg glede av dei. Han brukte laser og hengde bilda lenger ned på veggen enn me ville gjort om me hadde utført dette arbeidet sjølv. Det er nemleg ein klassisk feil å henga bilda for høgt oppe på veggen, forklarer Eileen.

Eileen har vore kunstsamlar sidan ho var student. Ho fekk hjelp av ein proff til å henga kunsten opp slik at han kjem mest mogleg til sin rett. Foto: Fredrik Refvem Yndlingsfargane til Eileen er lilla og oransje, og gjerne i ein kombinasjon som her i loftstova. Takterrassen til venstre. Foto: Fredrik Refvem

Heimekontoret til Eileen har også kombinasjonen lilla og oransje. Eg likar retrofargar frå 60 og 70-talet, vedgår ho. Daybeden er frå 60-talet. Foto: Fredrik Refvem Lesekroken til Eileen i loftstova. Kunstverket er laga av Cathrine Gilje og heiter «Familierelasjoner». Foto: Fredrik Refvem

På kjøkkenet er nesten alle flater kvite, og bordet er rundt. Arbeidet som klinisk sosionom ved har lært henne kva runde bord gjer med samtalemiljøet og kontakten mellom menneske. Dermed skulle huset i Tunveien også ha rundt kjøkkenbord.

Eileen er svak for stolar frå Vitra. Dei på kjøkkenet er polstra og difor gode å sitja, sjølv når måltida blir lange og samtalane djupe.

Paret kjøpte ei tomt som var skild frå eigedommen til Assersonhuset på Austrått. Tomta er på 640 kvadratmeter, og eigedommen er utnytta optimalt, ifølge Eileen. Dei to ønskte ikkje lenger å ha plen, så gardsrommet skal dekkast med gangbaneheller.

Kjøkkenet er frå Svanekjøkken. Rommet er nesten heilt kvitt, slik blir Vitra-stolane ekstra synlege. Bordet er terapeutisk rundt, slik terapeuten Eileen er van med frå jobb. Foto: Fredrik Refvem Lysestake frå Hay og skål med lillaskimmer frå Møbelgalleriet. Foto: Fredrik Refvem

Dette er ei av yndlingsputene til Eileen. Den blei kjøpt på Tine K for nokre år sidan. Foto: Fredrik Refvem Mange vindauga gir lys og luft til rommet. Spisebordet er eit gamalt furubord Jone hadde då Eileen møtte han. Eileen har mala det i same kaffifargen som stoveveggane. Foto: Fredrik Refvem

Men det vantar ikkje kulør utandørs av den grunn, for fargane sprakar i to lange staudebed mot vegen. Eileen som er av gartnerislekt, elskar staudar og har sytt for at beda inneheld ein miks av planter som blømer til ulik tid, frå tidleg vår, til seine hausten.

Personlege bukettar

– Eg har ikkje kjøpt ein blomekvast etter hagen var ferdig. Bukettane frå eigne blomar blir mykje meir personlege, og eg har alltid hageblomar i huset, fortel Eileen.

Delar av hekken er sett saman av mange sortar bærbuskar. Ho ramsar opp: gule og raude rips, gule, lilla og raude bringebær, bjørnebær, solbær og stikkelsbær. Heile familien diggar bær og kan snart laga seg smudi i alle regnbogens fargar.

Huset er omkransa av utradisjonell hekk som her med tre sorter busktypar. På den andre sida utgjer ulike bærbuskar hekken. Eileen vil ha hekk med spel i. Foto: Fredrik Refvem

Eileen ønskte ein moderne og tidlaust hus, men ikkje ein stram og kald heim. Difor har ho blanda saman nytt og gamalt i romma. Her er skattar ho har arva frå barndommen og kupp ho har gjort på loppemarknadar og i bruktbutikkar.

Lilla og oransje kombinerer ho så ofte ho kan, og ho likar å blanda sprelske element med meir tradisjonell kunst. Ho syter heller ikkje med å dra fram målarkosten om noko har feil farge. Slik fekk dei trefarga Billy- hyllene frå Ikea den rette fargegløden for å kunna gli inn i fargetonane i loftsstova.

Eileen sorterer også bokryggar etter farge.

Faget farge var noko ho for alvor sette seg inn i då dei skulle byggja dette huset. Det er ikkje lite tid ho har brukt til å finna dei rette fargekombinasjonane.

– Eg må nesten smile når eg tenkjer på kor mange prøveboksar eg og dotter mi har kjøpt hjå malingsbutikken Flügger i den prosessen.

Telefonbord blei skravlebenk

Eit gamalt telefonbord gjer nytten som skravlebenk i entreen. Her kan ho bli sitjande lenge for å ta farvel med gjester.

I starten var ho usikker på om dei ville greie å utnytte eit så stort hus, men frykta har blitt gjort til skamme.

Entreen har fargeklangar frå syttitalet. Eit gamalt telefonbord har fått namnet skravlebenk og fått selskap av to sprelske og moderne Vitra- stolar. Foto: Fredrik Refvem



– Me brukar heile huset heile tida. Heimen vår har ulike soner der du kjem i ulik stemning. Sjølv kan eg sitje fem forskjellige stader på ein dag. På loftet får eg leselyst, medan andre delar av huset gjer meg kreativ.

Veggane i soverommet til ekteparet er i ein djup burgunderfarge, Om kvelden verkar veggane svarte. Foto: Fredrik Refvem I denne krukka i entreen ligg steinar og skjell frå familien sine feriar i inn-og utland. Foto: Fredrik Refvem

Denne gamle kaffiboksen bryt opp i alt det nye og moderne. Eileen er oppteken av at huset deira skal romma både det nye og det gamle. Foto: Fredrik Refvem Denne puta har følgd Eileen sidan studenttida. Foto: Fredrik Refvem

Denne fargesprakande knakkrekka kjem frå Vitra. Foto: Fredrik Refvem Ei lang rekke Montana-boksar på sokkel dannar ein ekstra vindus-sofa i huset i Tunveien 5. Eileen elskar å sitja her og kikka på himmelen. Foto: Fredrik Refvem

Under koronatida då alle fem var under same tak heile tida, var det spesielt fint å kunne ha soner å trekkje seg tilbake til.

– Dessutan er huset godt lydisolert. Dersom barna spelar musikk i underetasjen, høyrer me det knapt, fortel Eileen.

I kjellaren er det laga til ein leilegheit med to soverom. For tida bur dei to yngste barna på 14 og 17 her. Eldstemann på 21 år studerer i Bergen, men er ofte heime på besøk.

Likar luking og støvsuging

Eit stort hus med svært golvflater og to lange blomebed inneber mykje støvsuging og vatning, men Eileen likar heldigvis begge delar. Ho kunne aldri tenkt seg å bygd så stort hus berre for å skaffa seg vaskehjelp. Dette arbeidet vil ho gjera sjølv.

Praktisk arbeid er noko ho kan kvila hovudet i. Det gjer henne ingenting å bu stort, sjølv når barna flyttar om nokre år. Då har me jo god plass til dei når dei kjem heim på besøk, slår ho fast.

– Dette er eit hus for resten av livet. Om me skulle bli dårlege til beins, er det mogleg å få montert heis i bjelkelaget. Jone fall og fekk ein alvorleg ryggmargsskade i 2012. Denne er han nå fullt ut rehabilitert frå, men det var denne hendinga som sette oss på tanken om å byggja huset slik at me er budde om livet brått endrar seg.