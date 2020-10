Derfor skuffer Googles nye smarthøyttaler

Nest Audio er Googles nyeste smarthøyttaler. Foto: Geir Amundsen

Nest Audio har fått ny design og flere påståtte forbedringer.

«Jeg skjønner ikke hva du sier». Å leve med Googles smarthøyttalere i hus, kan være både praktisk og frustrerende.

Det er kjekt å kunne stemmestyre i gang radioen, slå på lys, og få varsling fra Nest-ringeklokken om hvem som ringer på døren.

Fruen er ikke like begeistret. Hun er mer skeptisk til at jeg legger to Nest Audio til husets samling av smarthøyttalere. Nest Audio er Googles nye smarthøyttaler. Den skal erstatte Google Home som kom i 2016.

Min bedre halvdel minner om gangene Google-assistenten plutselig har våknet til liv midt i en samtale. Uten at vi har spurt den.

Mikrofonens pris

Ja, du kan enkelt se og slette hva du har spurt Google-assistenten om. Nei, du behøver ikke være paranoid for å føle det invaderende å ha mikrofoner fra et av verdens største teknologiselskaper plassert rundt i huset.

De tre mikrofonen på Nest Home som konstant lytter etter «Hei Google», kan slås av. Men da forsvinner mye av poenget med en stemmestyrt og internettilkoblet høyttaler. Personvern er utvilsomt et aspekt ved å gå til anskaffelse av en smarthøyttaler.

Det er også design og lydkvalitet. Hvor bra låter Googles nyeste smarthøyttaler?