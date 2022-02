Hytte­sameige: Å eiga hytte saman med andre går fint, så lenge ein har grundige og ryddige avtalar

Å eiga hytte saman med andre blir halvparten så dyrt og sparer deg for halvparten av arbeidet. I tillegg får du dobbel glede, så sant du passar på å laga gode avtalar på førehand.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I partalsveker er det familien Riska som brukar hytta. Her ser me Espen Riska, til venstre, Solveig Hodne Riska og sønene Thomas og Lars.

Det er erfaringane Espen og Solveig Hodne Riska sit att med etter å ha eigd hytte i Sirdal saman med eit vennepar sidan 2018.

Fuktig snø lavar stille ned rundt den store hytta i Stakshomheia på Tjørhom. Dei er totalt sju personar her i helga. Forutan Solveig og Espen og sønene Lars og Thomas, har dei med ei venninne og hennar to barn. Eldstejenta Maria går på skule i Oslo. Ungdommane er farne til skibakken med vennene og ekteparet Hodne Riska sit i sofaen og undrar seg over at ikkje fleire går for hyttesameige. Er ein skeptisk, men likevel ønsker å prøva seg, kan ein først starta med å leiga ei hytte saman med andre på åremål, for å finna ut om dette fungerer, er rådet deira.