Hva gjør jeg med de brune flekkene på plenen og hvordan blir jeg kvitt ugresset? Gartneren svarer.

Eksperten: Marianne E. Utengen

Utdanning: Gartner

Jobber som: Journalist i Det norske hageselskap

Jens Fremming Anderssen

1. Hva gjør man med de brune flekkene på plenen?

– Rak bort det døde gresset, løsne det øverste jordlaget, tilfør litt ny jord (helst kompostjord tilsatt litt sand) og så til på nytt. At gress dør om vinteren er vanlig og kan skyldes mange årsaker.

2. Plenen er full av klumper. Kan man «rette ut» plenen med sand- eller jordblanding, eller andre tiltak?

– Plenen kan utbedres ved såkalt dressing. Dressing er å rake ut et tre til fem centimeter tykt dekke av sandblandet jord. Legg tykkere lag i hullene og tråkk til. Gresset vil vokse opp gjennom jorden og flytte rotlaget oppover. Resultatet er en rettere plen som også trives bedre. Det er en stor jobb, men som regel mindre omfattende enn å legge hele plenen på nytt. Gressfrø kan sås samtidig om nødvendig.

3. Hagen er fylt med avblomstrede løvetanner. Hva gjør jeg?

– Det første du bør gjøre er å fjerne hodene før fallskjermene flyr av sted. Ett løvetannhode inneholder hundrevis av frø som hver kan bli en ny plante. Luk bort så mange du orker, gresset vil raskt tette igjen hullet. Plenfrø er ikke nødvendig. Løvetannjakt er en pågående hobby i de flestes hager. Husk at humler og andre pollinerende insekter elsker løvetann.

4. Finnes det noen «quick fix» for å bli kvitt skvallerkål?

– Det enkle svaret er nei. Kanskje må vi tåle ugress i hagen? Store områder med skvallerkål kan dekkes til med en lystett duk, men bør ligge i minst to sesonger. Skvallerkål i bed kan tynes ved at vi fjerner grønne plantedeler. Unngå hakking, hver rotbit gir en ny plante. Jord i nye bed kan soldes (siktes) fri for røtter, men kan være omfattende arbeid.

5. Hva er beste måten å fjerne mose fra plenen?

– Det finnes mange metoder for å fjerne mose fra plenen. Mekanisk og kjemisk. Men om vi ikke fjerner årsaken, vil problemet komme tilbake. Mose elsker skygge, tett og dårlig drenert jord, i motsetning til gressplanter som foretrekker det motsatte. Mose finner vi ofte i dyp skygge fra trær og på nordsiden av bygninger. Er dette tilfelle hos deg, kan det kanskje være lurt å erstatte plenen med skyggeelskende planter fremfor å streve med mosen. Om vi steller for plenen ved å lede bort vann og tilfører gjødsel, vil den styrkes i kampen mot mosen.

6. Jeg har ekstremt mange små, svarte maur på jordbærene mine som legger egg i jorden. Hva kan jeg gjøre?

– Maur er vanligvis mer til irritasjon enn skade. Maur indikerer at jorden er tørr. Kanskje vil det hjelpe å vanne oftere og forbedre jorden med kompost, som vil gjøre jorden mer tørkesterk. Selv har jeg hatt god erfaring med å helle konsentrert Fun light-saft i jorden der maurene er flest.

7. Hvorfor får jeg lus på rosebusken år etter år, og hva kan jeg gjøre for å forhindre det?

– Lus på roser er helt vanlig. Forebyggende arbeid kan være vanskelig, men unngå kraftig gjødsling (mye nitrogen). Lus liker ny, fersk vekst. Spyl bort lus med hageslangen, knip de med fingrene eller let etter en marihøne og plasser den blant lusene. Marihønene elsker lus.