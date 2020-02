Ikke sett varm mat i kjøleskapet. Temperaturen vil stige og kondensen kan gi vekst for bakterier. Samtidig bør rester avkjøles ganske raskt. En løsning er å sette gryten i kaldt vann eller i et rom med lav temperatur.

Ha en handleliste på benken. Skriv opp varen når du har tatt den siste eller tømt den. Eventuelt kan man laste ned en delbar handleliste på telefonen og dele den med familien. Det finnes utallige apper, for eksempel To Do, Google Keep, Out of milk, Smart handleliste og mange flere.