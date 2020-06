Nye badevettregler: Slik blir sommeren på norske badeland

Dette bør du tenke på før du besøker basseng og badeland i sommer.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Bø Sommarland har utsatt åpningen til 4. juli for å få på plass alle nødvendige koronarutiner. Foto: Iver Kronstad

Dina Danielsen Journalist

Alle badeland og svømmehaller har holdt stengt siden midten av mars. Mandag 15. juni åpner de dørene igjen. Men flere av de gamle rutinene må ut med badevannet.

– Det åpnes for badeland og svømmehaller, men det blir ikke helt som før. Vi må hele tiden passe på at smittevernet opprettholdes, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse fredag.

Men hva innebærer det? Vi har snakket med tre store badeland og Folkehelseinstituttet (FHI) om hva du kan forvente når du skal innom badeland i sommer.

Korona smitter ikke i klorvann

Det er ingen grunn til å bekymre seg for at korona skal smitte via vann, ifølge FHI. Ved bading er det først og fremst avstand til andre badegjester som kan utgjøre en smitterisiko.

– Klor inaktiverer koronaviruset. Det er derfor å anse som trygt å bade i klorvann, så lenge man holder nødvendig avstand til andre badende, sier seniorrådgiver Solveig Jore i FHI.

Det er i tillegg laget en egen smittevernveileder for bassengene. Og både badeland, bassenger og spa må forholde seg til nye, strengere rutiner.

Fakta Dette bør du tenke på før du besøker badeland og basseng i sommer Hold minst en meters avstand til andre badegjester.

Alle gjester skal benytte seg av håndvask/desinfeksjonsposter fra før inngang til parken og gjennom hele besøket.

Respekter maksbegrensninger i badstuer og sklier.

Føler du deg syk og har symptomer på Covid-19, skal du holde deg hjemme. Vær ekstra oppmerksom hvis du er i risikosonen.

Ikke flytt på stoler og bord ved matservering. De er plassert med nødvendig avstand.

Bestill billetter på nett i god tid før ankomst.

Unngå kollektivtransport så godt det lar seg gjøre.

Publikum oppfordres til å betale med app eller kort.

Spisesteder/kiosker kan ha begrenset utvalg. Sjekk dette på forhånd.

Legg merke til endringer i åpningstidene. Les mer

Pirbadet i Trondheim har fjernet alle badeleker. Gjestene kan ta med egne leker, så lenge de ikke benyttes av noen andre enn familien. Foto: Sven-Erik Knoff / FotoKnoff

Les også Disse strendene bør du sjekke ut i sommer. Se hvilken ukjent perle som anbefales i din landsdel.

Matservering via app

Pirbadet i Trondheim har iverksatt full nedvasking av hele anlegget før gjenåpning 15. juni. De har også ekstra bemanning på jobb for å sørge for at garderober og overflater vaskes jevnlig. Ifølge direktør Annikken Sandberg er det ingen grunn til å holde seg hjemme.

– Vi har skjerpet ytterligere inn på håndhygiene og alle renholdsrutiner. Rutinene er nå tilpasset smittevernveilederen for badebransjen.

Kafeen serverer mat og drikke som vanlig. Men nå kan du både bestille og betale i en app. Pirbadet oppfordrer også gjestene å benytte Pirbadet sin app eller nettside for kjøp av inngangsbilletter.

– For de av gjestene som likevel ønsker å handle i kassen, oppfordrer vi til bruk av kort som betalingsmiddel.

Enkelte attraksjon har et skilt med maksantall og alle bord og stoler er plassert med rett avstand. Gjestene oppfordres til å følge FHI sine generelle anbefalinger med å holde en meters avstand. Skilt og klistremerker i bakken vil tilrettelegge for dette.

Bø Sommarland er Norges største badeland. Bassenger og severdigheter vil være tilgjengelig ved åpning. Området som kalles «lekeland» vil holde stengt. Foto: Scanout

Billetter må bestilles online

Bø Sommarland, Norges største badeland, tiltrekker seg årlig rundt 140.000 gjester. På grunn av omfattende smitteverntiltak og opplæring av ansatte, har badelandet valgt å utsette åpningen til 4. juli.

På en god dag kan det komme opp mot 8000 gjester. I åpningshelgen vil badelandet kun slippe inn 1500 gjester.

– Vi vil danne oss erfaring ut fra det. Vi mener at 1500 gjester er en veldig god margin. Selv om vi må kvalitetssikre våre nye rutiner, ønsker vi alle besøkende en morsom opplevelse. Ingen skal behøve å føle at de er prøvekaniner, sier administrerende direktør René Langeveld Sas.

I år må gjestene bestille billetter på nett, på forhånd. Det vil være begrensninger på antallet som får bruke de ulike anleggene. Gjestene oppfordres til å unngå kollektivtrafikk før ankomst. Pleksiglass, oppmerkinger i bakken og antibac-stasjoner vil prege den store parken. Men bassenger og matservering vil gå som normalt.

– Hvis alle er flinke til egenhygiene, skal vi også i år klare å skape flotte sommerminner.

Aquarama Bad ligger rett ved bystranden i Kristiansand. Foto: Eirik Ruud

Forventer egeninnsats fra publikum

Bade- og svømmeanlegget Aquarama Bad holder til på bystranden i Kristiansand. I sommer har de utvidet åpningstidene, i håp om at de besøkende vil spre seg utover dagen. Daglig leder Vibeke Holm Ruud er ikke i tvil om at det er trygt å besøke anlegget.

– Såpe, vann og klor er jo det vi omgir oss med overalt hos oss, som i utgangspunktet er det som skal til for å motvirke smitte.

Badeanlegget er stort og åpent. Nå vil det i tillegg være begrensninger på antall som kan oppholde seg i badstuer, garderober og lignende. Det vil være tydelig informasjon om dette i badehuset.

De har gjort en rekke tiltak for å forbedre hygienen ytterligere, i tråd med smitteveilederen for badeland. Hun anser det likevel for å være en lavrisikoaktivitet.

– Det er ikke i badeland man klumper seg sammen og klemmer. De fleste holder en ganske naturlig, norsk avstand.

Hun mener alle i samfunnet har ansvar for å ta epidemien på alvor, og at de er avhengig av at gjestene følger smitterådene.

– Vi skal gjøre vår del. Og så må den enkelte gjest følge reglene.

Publisert: Publisert: 13. juni 2020 08:30