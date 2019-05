Fargerikt hjem: – Alt skal være mulig, det skal være rom for mange og god takhøyde

De bodde på 72 kvadratmeter i 11 år, og hadde det veldig bra. Men med tre barn som stadig vokste, kjennes det godt å ha oppgradert til 118 m² med et ekstra soverom.

– Vi lette lenge før vi fikk den rette følelsen og fant denne leiligheten, som var ideell med tanke på lys, størrelse og beliggenhet, forteller Alexandra Archetti Stølen.

Høyt oppe på ønskelisten til familien Archetti Raknes sto et funksjonelt og moderne kjøkken.

– Vi kom fra et gammelt, knotete knirkekjøkken som var sjarmerende, men ganske upraktisk. Derfor ville vi nå ha en funksjonell løsning med to komfyrer, skuffer som åpnes og lukkes uten motstand og plass til mange rundt kjøkkenbordet. Det er skikkelig luksus å kunne lage dessert og steke kjøtt samtidig, eller steke pizza til masse folk.

Fakta: Hvem, hva, hvor? Hvem: Alexandra Archetti Stølen (44) og Steinar Raknes (44) og sønnene Martin (11), Christian (11) og Edvard (5). Hva: Latinamerikansk-inspirert hjem fra cirka 1920 Hvor: Fagerborg

Karen Gjermundrød

Karen Gjermundrød

Karen Gjermundrød

Balkong og bakgård

De hadde drømt om enten mexicanske eller marokkanske fliser. En sen novemberkveld stakk de innom Farfar fliser på Grünerløkka i Oslo. For at de skulle få flisene med seg med en gang så de fikk kjøkkenet klart til jul, fikk de velge én av hver av flisene det var to av. – Vi la flisene ned på gulvet i butikken, og vips var denne veggen født. Å ha et smykke på veggen som gir en følelse av å være i Mexico føles eksotisk på en bra måte, konstaterer hun.

Archetti Stølen, som selv har vokst opp i leilighet på St. Hanshaugen, har aldri drømt om hage.

– Jeg er litt husredd, og er heller ikke sånn hage-, måke snø- eller fikse- dame. I tillegg er Steinar musiker med inntil 200 reisedøgn i året. Men det å ha balkong og en ordentlig fin bakgård der du kan være ute med ungene om våren, har vært et kriterium, sier hun.

Takhøyde kan ikke måles i meter. Alexandra Archetti Stølen

Karen Gjermundrød

Aldri drømt om design

Rundt om i leiligheten er det mange små gjenstander med affeksjonsverdi fra Latin-Amerika; et resultat av at hun blir så begeistret ute på reise.

– Jeg har aldri drømt om å eie designobjekter, som den ene Arne Jacobsen-stolen. Jeg har et mer emosjonelt forhold til hjemmet og tingene mine, som hverken behøver å være fancy eller dyrt, sier Archetti Stølen.

Hun er mer opptatt av å ha et hjem der de kan ha mye besøk.

– Det er de folkene du har rundt deg som gjør hjemmet levende. Alt skal være mulig, det skal være rom for mange og god takhøyde. Hos oss er det tre meter under taket, men takhøyde kan ikke måles i meter spør du meg.

Røtter og estetikk

Mange vil kanskje trekke direkte linjer mellom hennes argentinske bakgrunn og fargerike, latinske estetiske sans. Vel, det er ikke helt sånn:

– Hvem vet hvordan det hadde vært om jeg ikke hadde vært flerkulturell i blodet og i hjertet? Men når det kommer til dette med frodighet, farger, reiser, eventyrlyst, vakre ting og blomster, så er det mamma jeg har det fra, forklarer hun.

Moren til Alexandra Archetti Stølen er sosialantropolog fra en liten øy på Vestlandet, og en skikkelig verdensborger. Hun reiste ut i verden lenge før hun slo seg ned med en argentiner, og tok med seg barna på strabasiøse reiser fra de var bitte små.

– Mine foreldres hjem var alltid fylt med folk og ting fra hele verden. Mamma selv har forskjellig farger i alle rom i hele huset sitt. Derfor synes jeg i grunn mitt hjem fremstår som ganske minimalistisk.

Hun har også hentet mye inspirasjon fra alle sine reiser til Sør-Amerika, gjennom sin jobb som festivalsjef for Oslo World gjennom 14 år. Dette har tatt henne til festivaler utenfor allfarvei verden over.

– Det å leve med en handyman fra Vestlandet er gull verdt når det kommer til hjemmet. Han har laget mange smarte løsninger her og elsker gjenbruk! Det er også inspirerende, sier hun.