Elbilene kan få vintertest av rekkevidde

Ny type godkjenning foreslår å sende elbilene i kuldeboksen. Det vil gjøre det enklere å sammenligne hvor langt elbilene går om vinteren.

Spent på bilens rekkevidde i vinterkulden? Ny test skal gjøre det mer forutsigbart.

Alle elbileiere som har vært ute en vinterdag, vet hva som skjer med rekkevidden når gradestokken kryper nedover. Den reduseres. Jo kaldere, desto kortere rekkevidde. Gjerne langt unna bilens oppgitte rekkevidde.

Kanskje ikke så rart når dagens WLTP-rekkeviddemåling gjøres i behagelige 23 varmegrader. En temperatur vi må se langt etter selv på mange sommerdager her hjemme.

– Et viktig gjennomslag for forbrukerne

Som del av forslaget til det nye Euro 7-regimet for typegodkjenning av biler, som skal opp til behandling i EU-parlamentet over sommeren, skal elbilenes rekkevidde testes i syv minusgrader i et kuldekammer.

– Det vil være et viktig gjennomslag for forbrukerne, og betyr at du på en helt annen måte kan sammenligne hvor langt ulike elbiler går om vinteren, sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard i en pressemelding.

Både NAF og Elbilforeningen har lenge ønsket seg og tatt til orde for at en vintertest av rekkevidden blir en del av WLTP-testen.

Planen er at de nye Euro 7-reglene skal vedtas før nyttår. Selve innføringen skjer dog først i 2025, og vil erstatte dagens Euro 6b-regler som kom i 2014.

– Om dette blir vedtatt, blir dette den nye offisielle vinter-rekkeviddetesten NAF har etterlyst og jobbet for, sier Handagard.

– Kunne godt vært enda lavere temperaturer

Christina Bu er generalsekretær i Elbilforeningen. Hun mener det er bra om det blir vedtatt, og at vi trenger internasjonale standarder på oppgitt rekkevidde.

– Den foreslåtte testen kunne godt vært gjort i enda lavere temperaturer. Men man kan uansett ikke lage en test som dekker alle eventualiteter. Derfor er det i tillegg viktig med generell god forbrukerinformasjon om hva som påvirker forbruket, skriver Bu i en e-post.

Elbilforeningen mener det er viktig å teste ladehastighet under kalde forhold.

– Så det jobber vi også for. Målet er at forbrukerne kan få bedre informasjon om hva de kan forvente på ladestasjonen om vinteren.