Leiligheten ble kjøpt for 98 år siden. Nå har barnebarnet overtatt, pusset opp og tatt vare på stilen.

Tredje generasjon i byleiligheten: Christina Wold har bygget en ny leilighet i den gamle.

Det nye kjøkken- og spiserommet har fått ny kjøkkeninnredning, men her har også gamle, fargerike Bøhmenglass i krystall fått hylleplass. Wold er veldig opptatt av at alt skal brukes – også i hverdagen. Foto: Kathrine Karstam Modal

Kjersti Edvartsen

I 1922 ble prospektene til St Hanshaugterrassen II annonsert i Aftenposten. Året etter sto bygårdene i Geitmyrsveien 3 og 5 i Oslo ferdig.

Christina Wolds farmor og farfar kjøpte en av leilighetene. Farmorens bror med familie kjøpte leiligheten over, og hun hadde også en søster i oppgangen ved siden av.

Farmoren var en travel og aktiv dame. Hun jobbet full tid på Lysverket, også etter at hun fikk barn, forteller Wold.

– Farmor rakk ikke sykehuset i tide, så pappa ble født hjemme. Han tilbrakte en lykkelig barndom her og løp mellom etasjene opp til fetter og kusine. Han hadde også godt selskap av Kakka, som var familiens hushjelp.

Fra kjøkkenet har Christina Wold utsikt mot Ullevålsveien og St. Hanshaugen. Her står en av hennes favorittobjekter, en lampe formet som en byste i glass. Den fikk hennes farmor i 50-årsgave av jobben. Foto: Kathrine Karstam Modal

Wold er veldig glad i grønnfarger, gjerne petrol og toner som går over i blått. Sofa og stoler i stuen er nye, men ganske like de som sto der originalt. Fra taket henger en lampe i alabast, som var et tilvalg fra den gang besteforeldrene kjøpte leiligheten. Foto: Kathrine Karstam Modal

Det nyrenoverte badet er stilmessig holdt i 1920-tallsstil. Her har de fått hjelp av en interiørarkitekt i familien til å blant annet finne en fugemasse i grønt og tidsriktige fliser og porselen. Mannen til Wold lovte i sin tid at de alltid skulle ha friske blomster hjemme, og han leverer fortsatt. Foto: Kathrine Karstam Modal

Bygget ny leilighet i leiligheten

Wolds foreldre tok over leiligheten i 1970. Både hun og broren er oppvokst her. Selv flyttet hun ut da hun var 22 år, men tok over leiligheten for seks år siden sammen med ektemann Roar Råken.

– Nå som jeg er tilbake, synes jeg det er enda bedre. St. Hanshaugen er et levende område. Folk er mye mer ute og bruker nærområdet enda mer enn da jeg vokste opp.

Ekteparet er sosiale mennesker og ville ha et hjem som er i bruk. Samtidig er Wold glad i 1920-tallets stilretning, enten man kaller det Art deco, art nouveau eller jugend.

Hun ville derfor ha en leilighet hvor alt av originale lamper og møbler fra den gangen leiligheten var ny, og hvor alt hun har samlet på opp igjennom årene, ville passe inn.

– Vi bygget egentlig en ny leilighet i leiligheten. Vi gjorde om planløsningen, fjernet noen vegger, skjulte alt det elektriske og flyttet kjøkkenet til den gamle spisestuen. På den måten fikk jeg et romslig kjøkken med god spiseplass og utsikt til parken, forteller Wold.

Ekteparet er glad i å ha gjester, og hallen fungerer som et mottagelsesrom. De har beholdt den gamle parketten der de kunne, mens hallen har fått et nytt sjakkmønstret gulv. Foto: Kathrine Karstam Modal Over skjenken i stuen henger originale tegninger fra franske moteskapere. Disse har ekteparet kjøpt på ferie i Paris. Foto: Kathrine Karstam Modal

Fikk hjelp til å finne tidsriktige detaljer

Hun hadde en idé om at det skulle være nygammelt og fikk hjelp av kusinen, som også er interiørarkitekt, til å finne tidsriktige materialer.

– Jeg ante ikke at det fantes riktig farget fugemasse som passet til flisene vi la på badet. Hun hjalp meg også å finne nye vasker som ser ut som de gjorde på 1930-tallet, sier Wold.

Kjøkkenet, som ser svært eksklusivt ut, er ganske enkelt skrog fra Ikea. Frontene er fra en leverandør som har spesialisert seg på å lage fronter som passer.

– På den måten får du akkurat den fargen du vil ha. Ved å bruke rimelige skrog, fikk jeg også råd til benkeplater i marmor og messingarmaturer som jeg elsker. Det er det lille ekstra som gjør så mye, mener Wold.

Åpne hyller fylt med gammelt porselen, sølvtøy, glass og tørrvarekrukker på benken skaper en fin motvekt til den nye kjøkkeninnredningen. Foto: Kathrine Karstam Modal

Wold ville ikke at kjøkkenrommet skulle være et typisk kjøkken, men at det skulle være et flerbruksrom. Godstolen, som hun kaller den, har hun fått av en god venn med øye for gamle ting. Her sitter hun gjerne og syr om gamle klær eller ser på serier. Foto: Kathrine Karstam Modal

Champagne i hallen

Den store hallen er slått sammen av to rom: Det som opprinnelig var en liten hall. Pluss et rom man kunne henge fra seg ytterklærne i.

Veggene måtte ned under oppussingen, og da Wold så hvor flott det ble, droppet hun å få den satt opp igjen. Nå fungerer hallen som et stort mottagelsesrom. Her liker hun å møte gjestene sine og servere dem champagne. Selvfølgelig i coupeglass.

– Jeg er absolutt ingen fanatisk samler, men det er det eneste jeg samler på. De er vanskelige å få tak i. De fleste glassene har jeg arvet. Ett har jeg funnet på markedet på Birkelunden i Oslo, resten er kjøpt i Brooklyn og i Paris, forteller hun.

I hallen står det flere marmorstatuer og byster. Alle har Wold og mannen hennes funnet i lofts- og kjellerbodene. Det er i det hele tatt ikke mye nytt av møbler og interiør i leiligheten. Men de trengte nye stuemøbler.

På syrommet er alle bildene valgt med hjertet. Her henger blant annet plakater av Josephine Baker, Frida Kahlo, Guernica av Picasso og en signert plakat av Al Pacino. Den spesielle taklampen er fra en oppsetning på Det Norske Teatret. Foto: Kathrine Karstam Modal

– Jeg ante ikke hva jeg skulle kjøpe og fikk tips om å sjekke ut et nettsted. Der fant jeg en Chesterfieldsofa og to stoler i smaragdgrønn velur. Etter at de kom på plass, skjønte jeg at underbevisstheten må ha jobbet. Da jeg vokste opp, var leiligheten møblert med det samme i en blå versjon, sier hun.

Alabastlampen i stuen har hengt der siden leiligheten ble bygget. Det var noe man kunne velge i byggeprosessen. Men i og med at hallen ble bygd om, trengte de en ny lampe i taket der.

– Det er mitt mest vellykkede kjøp, og den kaller jeg min Narnialampe. Etter at vi kjøpte den, gikk mannen min og jeg på restaurant og bestemte oss for at NÅ har vi ikke råd til noe mer, ler hun.

På soverommet ble tapetet hengt opp ned, men Wold mente det var hell i uhell og beholdt den slik. Møblene er arvede, mens nattbordslampene i jugendstil er kjøpt i nabolaget. På speilkommodene henger alle perlekjedene som Wold har arvet og kjøpt. De bruker hun ofte. Foto: Kathrine Karstam Modal

På veggen mellom hallen og stuen henger et originalt brev skrevet av Knut Hamsun. Dette ramlet ut av en bok som Wolds far i sin tid kjøpte på et antikvariat. Foto: Kathrine Karstam Modal

Nøye med detaljer både på jobb og hjemme

Wold jobber til daglig som samfunnfagslærer. Når hun underviser i historie, kler hun seg i tidstypiske antrekk for tiden som står på timeplanen. Hun bruker derfor mye av fritiden sin på å sy om og tilpasse vintageklær, arvet etter mormor og mor, samt noen hun har kjøpt selv.

– Når vi drar på utenlandsturer, er det viktigste for oss å finne vintagebutikker med klær og oppsøke bruktmarkeder. Ikke det at vi kjøper så mange ting, men jeg handler hvis jeg finner en ting som er veldig spesiell og passer inn. Siste kjøp er art deco-bokstøtter i marmor fra Brighton. De ligner på toppen av Chryslerbygningen i New York, forteller hun.

Originale møbler, lamper, marmorbyster, krystall, sølv, porselen, kunst og broderte duker med familiemonogrammer er godt ivaretatt av tredjegenerasjonen, selv om hun har satt sitt eget preg på familiehjemmet.

– På mange måter føler jeg at jeg har tatt tilbake leiligheten. Jeg er veldig takknemlig som får lov til å ta vare på en del av familiearven. Jeg synes faktisk jeg er verdens heldigste hver dag.

Notisen er fra Aftenposten som averterte nye leiligheter til salgs. Protokollen er den første styreprotokollen i det nye aksjeselskapet St. Hanshaugterrassen II. Foto: Kathrine Karstam Modal

Slik tar du vare på verdier når du bygger om eller innreder

Christina Wolds beste tips:

Ta vare på originale dører, dørhåndtak, lister og karmer. Den håndverksmessige kvaliteten får du aldri igjen.

Behold også gamle vindusglass så langt det lar seg gjøre. Den glansen er ganske unik. Slike detaljer har en egen sjel og bør ikke ødelegges. Dette er også del av vår kulturarv.

Gode gulv bør også bevares. De gir både varme og sjel til et hjem.

Ikke kast noe selv om du ønsker å bytte det ut. Det finnes alltids noen som mangler eller ønsker noe du har. Forsøpling er aldri ok.

Handle alltid med hjertet og bruk god tid. Gamle ting laget av håndverkere, er laget med kjærlighet og for å vare.

Ønsk deg ting, vær tålmodig! Det er ingenting i veien med å bruke litt tid på å spare til det du ønsker deg. Du vil sette så mye mer pris på det.